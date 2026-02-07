EU sờ gáy TikTok vì gây nghiện

EC cho rằng TikTok đã không đánh giá đầy đủ cách thức những tính năng gây nghiện này có thể gây tổn hại đến sức khỏe thể chất và tinh thần của người dùng, bao gồm cả trẻ vị thành niên và những người trưởng thành dễ bị tổn thương.

Kênh RT của Liên bang Nga tối 6/2, theo giờ địa phương, cho biết các cơ quan quản lý châu Âu nhận định rằng những tính năng của ứng dụng TikTok như cuộn vô hạn và tự động phát đẩy người dùng vào trạng thái “tự động bị cuốn theo”, hay còn gọi là trạng thái “lái tự động” (autopilot).

Ủy ban châu Âu (EC) đã cáo buộc nền tảng mạng xã hội TikTok sử dụng “thiết kế gây nghiện” trong ứng dụng của mình và đe dọa áp dụng các khoản tiền phạt rất lớn đối với công ty này, do những tính năng mà cơ quan quản lý cho rằng khuyến khích hành vi sử dụng mang tính cưỡng bức.

Trong một tuyên bố đưa ra hôm thứ Sáu (6/2), EC cho biết các tính năng của TikTok, bao gồm cuộn vô hạn và tự động phát, khiến người dùng bị cuốn vào việc sử dụng trong thời gian dài, đưa não bộ vào trạng thái “lái tự động”.

“TikTok đã không đánh giá đầy đủ cách thức những tính năng gây nghiện này có thể gây tổn hại đến sức khỏe thể chất và tinh thần của người dùng, bao gồm cả trẻ vị thành niên và những người trưởng thành dễ bị tổn thương”, tuyên bố nêu rõ.

Theo Đạo luật Dịch vụ Kỹ thuật số của Liên minh châu Âu (EU), vốn nhằm tăng cường trách nhiệm của các nền tảng và quản lý nội dung, TikTok có thể đối mặt với các khoản tiền phạt lên tới 6% doanh thu toàn cầu nếu vi phạm nghiêm trọng.

Trung tâm Nghiên cứu Quảng cáo Thế giới cho biết nền tảng do Trung Quốc sở hữu này, hiện có hơn một tỷ người dùng trên toàn thế giới, được ước tính có thể đạt khoảng 35 tỷ USD doanh thu trong năm nay.

TikTok đã bác bỏ các kết luận của Ủy ban châu Âu, gọi đó là “một sự mô tả hoàn toàn sai sự thật và không có bất kỳ cơ sở nào” về nền tảng của mình.

Nền tảng này cũng đang bị điều tra riêng biệt bởi EC, được khởi động vào tháng 12/2024, liên quan đến các cáo buộc can thiệp từ bên ngoài vào cuộc bầu cử tổng thống tại Romania.

Tòa án Hiến pháp của nước này đã hủy bỏ vòng bỏ phiếu đầu tiên sau khi các cơ quan tình báo cáo buộc việc ứng viên Calin Georgescu dẫn đầu là do sự can thiệp từ nước ngoài thông qua TikTok - một cáo buộc mà công ty đã bác bỏ.

Trong tuần này, một báo cáo của Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ mô tả các hành động của EC là “cuộc kiểm duyệt quyết liệt nhất” trong những năm gần đây.

Báo cáo cho rằng các cáo buộc này là một phần của nỗ lực kéo dài cả thập kỷ của EC nhằm gây áp lực buộc các nền tảng mạng xã hội phải hạn chế nội dung nhân danh “ngôn từ thù hận” và “thông tin sai lệch”.

Chiến dịch trấn áp các tập đoàn công nghệ lớn của EU đã vấp phải sự chỉ trích từ chính phủ Mỹ, nước đã đe dọa áp thuế để đáp trả.

Năm ngoái, EC đã phạt nền tảng X của tỷ phú Elon Musk 120 triệu euro ( 140 triệu USD ) vì huy hiệu xác minh bị coi là “gây hiểu lầm” và các hạn chế đối với quảng cáo.

Một số quốc gia châu Âu, bao gồm Pháp, Đức và Anh, đang tiếp bước Australia tiến tới việc hạn chế quyền tiếp cận mạng xã hội của thanh thiếu niên trẻ tuổi hơn, trong bối cảnh lo ngại về những tác động tiêu cực của chúng.