Mâu thuẫn với ông Trump, nữ Hạ nghị sĩ tuyên bố từ chức

Sau khi công khai mâu thuẫn với Tổng thống Trump và bị đe dọa an toàn, Hạ nghị sĩ Mỹ Marjorie Greene thông báo từ chức với lý do bảo vệ gia đình và tránh cuộc đua sơ bộ đầy chia rẽ.

Nữ Hạ nghị sĩ Mỹ Marjorie Taylor Greene. Ảnh: Reuters.

Hạ nghị sĩ Cộng hòa Marjorie Taylor Greene (bang Georgia) ngày 21/11 thông báo bà sẽ rời nhiệm sở vào tháng 1/2026, CNN đưa tin.

“Tôi sẽ từ chức, với ngày làm việc cuối cùng là 5/1/2026”, Greene viết trong tuyên bố.

Thông báo được đưa ra chỉ vài ngày sau khi bà công khai rạn nứt với Tổng thống Donald Trump - người từng là đồng minh thân cận nhưng đã rút lại sự ủng hộ và tuyên bố sẽ hậu thuẫn một ứng viên thách thức bà trong cuộc bầu cử sơ bộ.

“Tôi có quá nhiều tự trọng, quá yêu gia đình, và không muốn khu vực bầu cử thân yêu của mình phải trải qua một cuộc bầu cử sơ bộ đầy công kích do chính vị Tổng thống mà chúng ta từng sát cánh chiến đấu tạo ra”, Greene giải thích.

“Tôi không muốn giành chiến thắng trong cuộc đua của mình trong khi đảng Cộng hòa có thể sẽ thất bại trong bầu cử giữa kỳ”, bà nói thêm.

Greene cho rằng dù đảng Cộng hòa hay Dân chủ nắm quyền, “cuộc sống người dân bình thường cũng chẳng khá hơn”. Bà nói hệ thống chính trị của cả hai đảng “đang xé nát nước Mỹ” và một cá nhân như bà “không thể ngăn cỗ máy Washington phá hủy đất nước”, theo Guardian.

Trong tuyên bố, Greene nhấn mạnh: “Tôi đã chiến đấu mạnh mẽ hơn gần như mọi nghị sĩ Cộng hòa khác để đưa ông Trump và đảng Cộng hòa trở lại quyền lực… Tôi chưa bao giờ thay đổi hay từ bỏ những cam kết tranh cử. ‘Nước Mỹ trên hết’ phải là ‘Nước Mỹ trên hết’, không gắn với lợi ích của bất kỳ quốc gia nào khác”.

Theo bà, quyền lực thực sự nằm trong tay “người dân Mỹ,” và khi họ nhận ra điều đó, bà “sẽ ở bên họ để xây dựng lại.”

“Còn hiện tại, tôi sẽ quay về với những người tôi yêu thương, sống trọn vẹn như trước giờ vẫn sống và bước vào một hành trình mới”, bà cho biết.

Tuyên bố từ chức của bà Greene được đăng tải trên mạng xã hội. Ảnh: Reuters.

Tuần trước, Greene cho biết bà đã nhận được cảnh báo an ninh từ các công ty tư nhân sau khi ông Trump rút lại sự ủng hộ. Trên X, bà nói mình đang đối mặt với “làn sóng đe dọa” được “kích động bởi người quyền lực nhất thế giới,” ám chỉ ông Trump.

Greene nhắc lại điều này trong tuyên bố từ chức, cho biết bà đã phải chịu “những cuộc tấn công cá nhân không hồi kết, lời đe dọa giết, kiện tụng liên miên, vu khống và bịa đặt mà hầu hết người khác không thể chịu nổi dù chỉ một ngày”.

Theo một nguồn thạo tin, Greene đã cân nhắc từ chức hơn một tuần do các đe dọa liên tục leo thang trong bối cảnh mâu thuẫn với ông Trump. Bà hiện không có kế hoạch tranh cử bất kỳ chức vụ nào khác.

Trong thời gian gần đây, Greene liên tục chỉ trích Tổng thống vì tập trung quá nhiều vào đối ngoại, trong khi không thúc đẩy đầy đủ chương trình nghị sự trong nước. Bà cũng bất đồng với Nhà Trắng về việc công bố hồ sơ Jeffrey Epstein của Bộ Tư pháp - đạo luật mà ông Trump cuối cùng đã ký dù ban đầu phản đối.