Mảnh tên lửa làm hư hại Đại sứ quán Ba Lan ở Kyiv

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ba Lan, ông Paweł Wroński, xác nhận một tòa nhà thuộc Đại sứ quán Ba Lan tại Kyiv đã bị trúng đạn và nhấn mạnh không có ai bị thương.

Cờ Ba Lan và Ukraine trên đường phố.

Báo The Kyiv Post ngày 29/9 cho biết một mảnh tên lửa đã làm hư hại khu vực lãnh sự của Đại sứ quán Ba Lan tại thủ đô Kyiv của Ukraine trong một cuộc không kích lớn của Liên bang Nga vào Chủ nhật (28/9).

Liên bang Nga đã tiến hành một cuộc tấn công kéo dài 12 giờ vào Kyiv suốt đêm với sự tham gia của hàng trăm thiết bị bay không người lái (UAV) và tên lửa.

Ông Wroński xác nhận một tòa nhà thuộc Đại sứ quán Ba Lan tại Kyiv đã bị trúng đạn và nhấn mạnh không có ai bị thương.

“Một mảnh tên lửa đã làm hỏng phần mái, chính là nơi vừa được sửa lại sau vụ tấn công tương tự trước đó. Thiệt hại là nhỏ, nhưng việc đánh giá vẫn đang được tiến hành”, ông Wroński nói với Hãng thông tấn Ba Lan.

“Không ai bị thương. Hoạt động của đại sứ quán không bị gián đoạn”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ba Lan cho biết thêm.

Trước đó, ông Wroński nói rằng tòa nhà dường như bị trúng bởi một “đạn cỡ nhỏ” hoặc một phần của nó. Vật thể này đã xuyên qua mái và rơi vào khu bếp của tòa nhà.

Khu vực lãnh sự của Đại sứ quán Ba Lan nằm trong một cơ sở riêng biệt, cách tòa nhà chính của đại sứ quán khoảng nửa kilomet.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết hôm 28/9 rằng Liên bang Nga đã phóng gần 500 thiết bị bay không người lái vào Ukraine trong một cuộc tấn công kéo dài 12 giờ.

Theo tờ The Kyiv Independent, thủ đô Kyiv và thành phố Zaporizhzhia là những địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất trong cuộc tấn công này.

Thị trưởng Kyiv, ông Vitali Klitschko cho biết gần 20 địa điểm ở sáu quận của Kyiv bị thiệt hại, trong đó có một tòa nhà năm tầng chịu thiệt hại một phần.

Tại Kyiv, ít nhất 4 người, bao gồm một bé gái 12 tuổi, đã thiệt mạng, trong khi ít nhất 40 người khác bị thương trên khắp Ukraine

Thành phố phía Đông Nam Zaporizhzhia cũng trở thành mục tiêu trong cuộc tấn công ngày 28/9. Thống đốc tỉnh Zaporizhzhia, ông Ivan Fedorov, thông báo ít nhất 27 người bị thương.

Suốt đêm, các đàn UAV của Liên bang Nga cũng đe dọa nhiều khu vực khác của Ukraine. Các vụ nổ xuất hiện tại cả tỉnh Kyiv, Khmelnytskyi và Sumy.

Thống đốc Khmelnytskyi, ông Serhii Tiurin, xác nhận rằng phòng không đã hoạt động trên khu vực trong cuộc tấn công, nhưng báo cáo sơ bộ cho thấy không có thương vong.

Ngoài ra, 5 máy bay ném bom Tu-95 của Liên bang Nga cất cánh từ sân bay Olenya thuộc tỉnh Murmansk khoảng 1 giờ 45 phút sáng giờ địa phương.

Khoảng 2 giờ 25 khút sáng, cơ quan quân quản thành phố Kyiv cảnh báo rằng Nga đã điều máy bay ném bom MiG-31K, khiến cả nước phải kích hoạt cảnh báo trên không.

Lực lượng Không quân Ukraine sau đó phát cảnh báo lúc 3 giờ 52 phút sáng, cho biết Liên bang Nga có khả năng đã phóng Tu-95 từ căn cứ Engels.

Ba Lan đã điều chiến đấu cơ để đề phòng cuộc tấn công hàng loạt, như đã từng làm trước đó khi các cuộc tấn công của Liên bang Nga đe dọa miền Tây Ukraine.

Liên bang Nga đã tăng cường quy mô các cuộc tấn công trên không nhằm vào Ukraine suốt mùa xuân và mùa hè 2025. Khi bước vào những tháng lạnh hơn, các quan chức cảnh báo người Ukraine chuẩn bị cho làn sóng tấn công hàng loạt mới của Liên bang Nga nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của nước này.

Đầu tháng 9, Liên bang Nga phóng hơn 810 UAV và 13 tên lửa trong một cuộc tấn công kỷ lục, trúng trụ sở chính phủ Ukraine ở trung tâm Kyiv.