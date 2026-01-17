Tranh cãi lớn về nền tảng manga khiêu dâm

Fakku là nền tảng manga khiêu dâm nổi tiếng và gây nhiều tranh cãi tại Nhật Bản. Hiện tại, họ gặp thêm rắc rối về thanh toán và sự phản đối của người dùng, theo Screen Rant.

Xuất phát điểm của Fakku là một trang web manga lậu. Tuy nhiên trong những năm gần đây, họ phát triển thành một nền tảng chính thống bán manga và các mặt hàng liên quan.

Dù vậy, công ty này vẫn cho phép độc giả trả phí để truy cập vào các nội dung hentai (manga và anime cho người lớn) và doujin (truyện do độc giả tự sáng tác) có nội dung khiêu dâm.

Đây là mảng nội dung không thường thấy trên các nền tảng đọc manga trực tuyến phổ biến khác. Và chính mảng nội dung người lớn này là yếu tố gây tranh cãi đối với Fakku.

Câu hỏi về manga khiêu dâm

Theo Screen Rant, việc gắn mác nội dung người lớn là chưa đủ để diễn tả mức độ khiêu dâm và bất hợp pháp của các đầu truyện trên Fakku. Trang tin này cho rằng Fakku đang phân phối manga có hình ảnh tình dục của các nhân vật chưa phát triển đầy đủ và quá nhỏ tuổi.

Tuy nhiên, với những người hâm mộ văn hóa anime và manga, sự xuất hiện của các nhân vật này không phải điều gì hiếm lạ. Trên thực tế, những hình ảnh đó rất phổ biến dù chúng không được xuất hiện trong thế giới manga và anime chính thống.

Hình ảnh xuất hiện ngay khi người dùng mở trang Fakku.Fakku.

Vào đầu tháng 12/2025, người dùng Fakku bắt đầu gặp vấn đề về thanh toán. Các công ty thẻ tín dụng lớn đã chặn thanh toán cho các mặt hàng trên trang web này.

Ngoài ra, một số đầu sách, thậm chí toàn bộ danh mục nội dung trên Fakku, đã bị ẩn đi. Sau khoảng thời gian bị ẩn nội dung, rất nhiều đầu truyện biến mất hoàn toàn khỏi Fakku.

Theo đánh giá của người dùng, những đầu truyện bị xóa này dường như đều có nhân vật dưới tuổi vị thành niên. Sau khi Fakku điều chỉnh lại nội dung của họ, các công ty thẻ tín dụng đã mở lại tính năng thanh toán đối với nền tảng này.

Sóng gió chưa kết thúc. Dù người dùng đã thanh toán thành công, một số đầu truyện họ mua từ Fakku biến mất khỏi giỏ hàng. Đáng chú ý, có nhiều đầu truyện không hề có bất kỳ nội dung đáng ngờ nào.

Manga và câu hỏi về quyền sở hữu nội dung số

Sự cố liên tiếp như vậy khiến người dùng có phản ứng dữ dội đối với Fakku. Một số người dùng bày tỏ rằng họ chấp nhận việc xóa bỏ một số đầu truyện nhất định, tuy nhiên không hài lòng với việc bị mất tiền và cách thức ép buộc hiện tại.

Người dùng cũng không đồng ý việc để các nhà phát hành thẻ tín dụng quyết định loại nội dung nào có thể hoặc không thể thanh toán. Đây có thể là lý do một số người dùng Fakku mất quyền truy cập vào các đầu truyện theo họ là có nội dung "an toàn".

Tình huống hiện tại gây khó xử đối với người hâm mộ anime và manga. Họ đồng tình việc nên xóa bỏ một số nội dung vi phạm, tuy nhiên họ không muốn quyền lợi của họ bị vi phạm và bị can thiệp thô bạo.

Ngoài ra, việc các nội dung trên Fakku bị xóa bỏ và không hề thông báo trước với người dùng cũng là một lời nhắc nhở về vấn đề sở hữu tài sản số. Người dùng đã thanh toán nhưng các đầu truyện vẫn bị tước khỏi giỏ hàng một cách bất ngờ. Nếu tình huống này diễn ra thường xuyên, độc giả manga có thể quay trở lại sở hữu sách in.

Trên thực tế, khi khách hàng trả tiền cho bất kỳ dịch vụ nội dung nào trên nền tảng số, tài liệu đó không thực sự thuộc sở hữu của khách hàng mà chỉ được cho họ mượn để sử dụng.

Tài liệu đó có thể bị thu hồi ngay khi dịch vụ cung cấp ngừng hoạt động. Gần đây, Amazon đã phải đối mặt với vụ kiện có lý do tương tự. Một số đầu sách người dùng mua trên Kindle đã bị xóa khỏi giỏ hàng của họ.

Còn đối với Fakku, các vấn đề thanh toán và việc phải gỡ bỏ manga trên quy mô lớn chỉ là những diễn biến mới nhất trong chuỗi dài các tranh cãi.

Người hâm mộ anime và manga chính thống có lẽ sẽ hài lòng với tình huống xấu của Fakku, mặc dù chúng cũng là lời nhắc nhở nghiệt ngã về sự thua thiệt của họ khi tiếp cận truyện tranh số.