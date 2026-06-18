Mạng xã hội VN-Zoom đóng cửa

Sau hơn hai thập kỷ tồn tại dưới nhiều hình thức, VN-Zoom vừa thông báo ngừng hoạt động mạng xã hội trong bối cảnh các quy định về bản quyền số đang được siết chặt hơn.

VN-Zoom dừng các chức năng mạng xã hội và thảo luận cộng đồng từ 18/6. Ảnh: Xuân Sang.

Sáng 18/6, VN-Z đăng tải thông tin trên fanpage Facebook cho biết, nền tảng sẽ dừng các chức năng mạng xã hội và thảo luận cộng đồng. Theo thông báo, website vẫn được duy trì để chia sẻ kiến thức về công nghệ, tin học và khoa học. Tuy nhiên, các tính năng cho phép người dùng tương tác, đăng tải nội dung và tham gia cộng đồng đã chính thức dừng hoạt động.

Khi truy cập website, người dùng cũng nhận được thông báo: "Website hiện ngừng hoạt động".

Đối với nhiều người dùng Internet đời đầu tại Việt Nam, VN-Zoom từng là cái tên quen thuộc. Đây là một trong những diễn đàn công nghệ lớn nhất Việt Nam trong suốt nhiều năm, thu hút cộng đồng yêu thích phần cứng, phần mềm, game và các thủ thuật máy tính.

Năm 2018, VN-Zoom từng thông báo đóng cửa diễn đàn truyền thống. Sau đó, nền tảng này được tái cấu trúc dưới tên gọi VN-Z, hoạt động theo mô hình mạng xã hội với giấy phép được cấp năm 2019.

Từ thời điểm này, ban quản trị cũng công khai quy định cấm chia sẻ phần mềm crack, game lậu và các nội dung vi phạm bản quyền nhằm tuân thủ quy định pháp luật. Tuy nhiên, với lượng thành viên đông đảo và đặc thù là nền tảng do người dùng tạo nội dung, VN-Z luôn đối mặt với áp lực kiểm soát các bài đăng vi phạm bản quyền. Đây cũng là thách thức chung của nhiều cộng đồng trực tuyến trong bối cảnh yêu cầu bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ ngày càng được siết chặt.

VN-Z không công bố lý do cụ thể cho việc dừng hoạt động mạng xã hội. Tuy nhiên, động thái được thực hiện trong giai đoạn cơ quan chức năng đấu tranh, triệt phá hoạt động vi phạm bản quyền.

Hiện nay, Việt Nam cũng đang tăng cường các biện pháp bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ. Ngày 5/5, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Công điện 38 yêu cầu các bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh đấu tranh, ngăn chặn và xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Thời gian qua, nhiều website, diễn đàn và nền tảng trực tuyến liên quan đến nội dung vi phạm bản quyền đã chủ động đóng cửa hoặc ngừng hoạt động. Cơ quan chức năng cũng đã khởi tố một số vụ án liên quan đến vi phạm bản quyền số.

VN-Z dừng hoạt động mạng xã hội khiến nhiều thành viên lâu năm không khỏi tiếc nuối. Dù vậy, không ít ý kiến cho rằng, đây là bước đi khó tránh khỏi trong bối cảnh các quy định về bản quyền ngày càng được thực thi nghiêm ngặt hơn.

Từ một diễn đàn công nghệ gắn liền với thế hệ Internet Việt Nam những năm 2000 đến một mạng xã hội công nghệ, VN-Zoom đã trải qua hơn hai thập kỷ với nhiều lần thay đổi. Quyết định dừng các chức năng mạng xã hội lần này có thể xem là dấu mốc khép lại một chương đáng nhớ của một cộng đồng công nghệ Việt.

Thực tế, diễn đàn đã dần thoái trào từ thập niên trước. Các forum lớn nhất hiện giảm sút về lượng truy cập. Mạng xã hội toàn cầu, lượng người dùng lớn như Facebook, TikTok đã chiếm dần không gian của những website này.