Khi thuốc tránh thai mới ra đời, nhiều phụ nữ đã rất vui mừng vì tìm được một phương pháp đơn giản để kìm hãm việc sinh nở. Đáng tiếc, các tác dụng phụ của loại thuốc này bị lờ đi.

Sức khỏe của người mẹ liên quan mật thiết tới tình trạng phát triển của thai nhi. Ảnh:T.N.

Tiến sĩ Harold Williams là một bác sĩ và luật sư đang hành nghề, người cảm thấy đã đến lúc một người trong cộng đồng y khoa phải lên tiếng về sự nguy hiểm của viên thuốc tránh thai.

Đây là cách ông mô tả bầu không khí chính trị trong phần ghi chú đầu tiên của cuốn sách Pregnant or Dead (tạm dịch: Mang thai hay là chết) của mình: ”Phần lớn ngành y và công chúng đã phân cực thành phe ủng hộ viên thuốc tránh thai và phe chống đối viên thuốc tránh thai. Chỉ có những người thuộc phe ủng hộ là được tổ chức chặt chẽ và cung cấp tài chính dồi dào. Đến nay, họ đã chiếm thế thượng phong...”

Sử dụng kiến thức khoa học sẵn có và những số liệu thống kê sinh động, tiến sĩ Williams cho thấy tỷ lệ tử vong ở phụ nữ trẻ đã thay đổi như thế nào trong vài năm ngắn ngủi kể từ khi thuốc tránh thai được áp dụng. ”Ước tính thận trọng” của ông là mỗi năm lại có thêm 850 phụ nữ trẻ ở Mỹ chết vì bệnh rối loạn mạch máu, tình trạng này xảy ra thậm chí còn trước khi viên thuốc tránh thai đạt mức sử dụng ở số lượng tới hạn[1]

Bạn có thể cảm nhận được cơn tức giận ẩn sau đó khi tiến sĩ Williams mô tả chiến lược mà các công ty dược phẩm sử dụng để phủ nhận mối liên hệ của loại thuốc này với các vấn đề nghiêm trọng về huyết khối. Ông đã viết như sau:

“Chỉ cần những dữ liệu được trình bày có thể được khẳng định là ‘tốt nhất hiện có’, sẽ có sẵn biện pháp bảo vệ cho bất kỳ sự thiếu sót nào trong hệ dữ liệu. Chừng nào những người ủng hộ viên thuốc tránh thai vẫn còn bày tỏ mong muốn có thêm dữ liệu đầy đủ hơn, đồng thời thực hiện các bước để cản trở việc tổng hợp tài liệu thì họ vẫn còn an toàn...

Thế rồi những người Anh xuất hiện. Họ đã báo cáo sơ bộ rằng một công trình nghiên cứu được lập kế hoạch tỉ mỉ cho thấy tình trạng mắc các mối tai họa về thuyên tắc huyết khối ở những người sử dụng viên thuốc tránh thai có tỷ lệ cao hơn rõ rệt... Tình huống này đòi hỏi một số chiến lược mới.

Giờ thì vấn đề trở thành cần phải triệt hạ uy tín công trình nghiên cứu của nước Anh, đồng thời tiếp tục ngăn trở các nghiên cứu ở Mỹ có thể mang lại kết quả tương tự.”

Tiến sĩ Williams đã tổng hợp số liệu về một tác dụng phụ khác (ít được thảo luận hơn) có lẽ còn gây sốc hơn. Nhận thấy rằng chứng trầm cảm là một trong những lời phàn nàn phổ biến nhất, ông ấy đã xem xét số liệu thống kê về các vụ tự tử gần nhất (1967) và so sánh chúng với số liệu thống kê từ năm 1961 (mốc thời gian đại diện cho năm cuối cùng trước khi thuốc tránh thai trở nên phổ biến). Ông phát hiện ra rằng tỷ lệ tự tử ở phụ nữ trẻ trong độ tuổi từ 15 đến 24 đã tăng gần gấp đôi.

Mức gia tăng này cao vọt so với nam giới ở độ tuổi tương ứng. Nói một cách rõ hơn, tiến sĩ Williams đã chỉ ra rằng thiệt hại ngoài dự kiến do biện pháp tránh thai có thể rộng hơn nhiều so với mức độ mà đa số những người hoài nghi đã xét đến từ đầu.