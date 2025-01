Thuốc tránh thai và những câu chuyện vượt ra ngoài biên giới Mỹ

Khi thuốc tránh thai được đưa vào sử dụng ở Anh, giới chuyên môn nước này cũng e ngại về tính an toàn của nó. Giống ở Mỹ, họ phải vượt qua nhiều rào cản để chứng minh điều này.

Thuốc tránh thai có một số tác dụng phụ, hãy hỏi ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng. Ảnh: L.C.

Trong thập kỷ đầu tiên xuất hiện trên thị trường, ảnh hưởng của viên thuốc tránh thai đối với sức khỏe con người chưa rõ ràng, trong đó các vấn đề về huyết khối là mối quan tâm lớn nhất. Các bác sĩ trên toàn nước Mỹ đã báo cáo về những trường hợp phụ nữ trẻ tuổi phải chịu đau đớn, đôi khi tử vong do đột quỵ và tình trạng thuyên tắc mạch máu.

Bất chấp số lượng bằng chứng đang gia tăng, các nhà sản xuất dược phẩm vẫn từ chối chịu trách nhiệm về những biến chứng nghiêm trọng. Thay vào đó, họ sử dụng một chiến lược quan hệ công chúng để gây nghi ngờ về kết quả nghiên cứu. Mỉa mai thay, họ lại cho là số lượng mẫu thử quá ít để đưa ra bất cứ kết luận nào và cần phải làm thêm nhiều nghiên cứu hơn nữa.

Kết quả do dự trong việc thảo luận về mặt hạn chế của viên thuốc tránh thai đã làm nản lòng các bác sĩ hàng đầu, những người cảm thấy họ chỉ mới vừa khám phá ra những mối nguy hiểm. Tiến sĩ David Clark, một nhà thần kinh học nổi tiếng thế giới, đã than thở rằng cứ như thể viên thuốc tránh thai được ban cho một loại “đặc quyền miễn trừ ngoại giao” vậy.

Mối lo ngại về sự an toàn của viên thuốc tránh thai vẫn tiếp tục xuất hiện, nhưng các nhà sản xuất dược phẩm đã cố gắng kìm hãm thiệt hại cho đến tháng 4 năm 1968. Đó là khi Tạp chí Y khoa Anh quốc (tạm dịch: British Medical Journal) công bố kết quả của công trình nghiên cứu tỷ lệ tử vong Inman- Vessey, một nghiên cứu hồi cứu [1] trong đó cho thấy nguy cơ tử vong do đột quỵ ở phụ nữ trẻ dùng viên thuốc tránh thai tăng gấp 7,5 lần so với thông thường.

Nghiên cứu này có quy mô đủ lớn, có cơ sở khoa học, có thể nhân rộng và tin tức này thật tàn khốc. Những nguy hiểm của biện pháp tránh thai bằng hormone không thể bị phớt lờ nữa. Tất nhiên, nhiều bác sĩ từng bảo vệ viên thuốc tránh thai vẫn tiếp tục ủng hộ, hạ thấp tầm quan trọng của các rủi ro. Một vài bác sĩ còn nổi tiếng vì bảo vệ viên thuốc tránh thai.

Chính những “đấu sĩ” ấy đã nhắm vào hệ thống truyền thông để nỗ lực giảm thiểu thiệt hại. Nhưng lần này, mọi thứ đã khác. Trước đây, một số người có thể thắc mắc liệu các bác sĩ đó có phải là đám cò mồi của các công ty dược phẩm hay không, nhưng bây giờ, hầu như ai cũng chắc chắn.

Một bác sĩ nổi tiếng trong đó là Tiến sĩ Louis Hellman, Chủ tịch Hội đồng cố vấn của FDA, được cho là đã điều tra về sự an toàn của viên thuốc tránh thai. Trong chuyến diễu hành trên các phương tiện truyền thông đại chúng, ông ta đã ghé qua chuyên mục Today Show để nói với các khán giả rằng rủi ro là “rất, rất nhỏ nhoi” và trấn an họ rằng viên thuốc tránh thai “đã được chứng minh một cách rõ rệt là rất an toàn”.