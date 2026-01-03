Chúng ta nên làm gì khi thành công chưa tới?

Nếu bạn chưa thành công trong lĩnh vực bản thân đã bỏ nhiều tâm sức, đừng nản lòng. Việc đầu tiên mà bạn nên làm là bước chậm lại, suy nghĩ kỹ xem bản thân đã thiếu sót ở đâu.

Khi chưa đạt được thành công, hãy kiên trì và nhìn lại cả quá trình để tìm ra thiếu sót. Ảnh minh họa: tvN. .

Tại sao bạn học hành giỏi giang như thế, mà cuộc đời, sự nghiệp vẫn cứ long đong, lận đận? Bạn có từng tham dự các khóa học thành công chưa?

Có phải ở đó sẽ có những người lên diễn thuyết rằng “Khác biệt giữa bạn và người thành công không phải là tri thức, không phải là cơ hội mà là tư duy”, sau đó sẽ trình bày về con đường thành công của họ, rồi các bài học tổng kết kiểu như:

“Học tốt xxx, để bạn tiến về phía con đường giàu có, tự do”, hoặc là “Người có xuất thân bình thường muốn thành công, nên biết đạo lý này nhất”... Và rồi bạn tràn đầy hào hứng học theo và ngày ngày ngóng chờ thành công đến với bạn. Bạn dùng thời gian rảnh rỗi để học triết lý cuộc đời, như thể làm vậy thì bạn có thể độc lập về kinh tế, có được cuộc đời viên mãn.

Nhưng trên thực tế, tiền lương của bạn không hề tăng, bạn cũng không thể tự chủ về kinh tế. Nếu truy cứu nguyên nhân, những bài học này tuy không chỉ dẫn sai cho bạn, thậm chí bạn còn thu hoạch được nhiều điều từ trong đó, nhưng bạn chỉ dừng lại ở mặt tư tưởng, mà không vận dụng chúng vào thực tế.

Người xưa có câu “Biết trước đã giàu”. Chúng ta không thể đoán trước được tương lai sẽ phải đối mặt và xử lý những vấn đề nào. Giống như cựu CEO của Apple, Steve Jobs từng nói: “Bạn không thể kết nối các điểm mốc khi bạn nhìn về tương lai phía trước; bạn chỉ có thể kết nối chúng khi bạn nhìn lại quá khứ”.

Tất cả những kinh nghiệm hoặc kỹ năng chúng ta đang có đều có thể giúp đỡ chúng ta trong tương lai, khiến chúng ta có đủ dũng khí đối mặt với khó khăn, nhưng bạn buộc phải nắm vững và vận dụng chúng. Bởi vậy, nếu bạn cảm thấy có một số tri thức hoặc năng lực sẽ dùng cho tương lai, vậy thì hãy mau hành động đi, hãy biến nó thành của mình!

Nếu chúng ta thực hành trong một thời gian dài và dần luyện thành thói quen, vậy thì phương thức thực tiễn này sẽ ăn sâu bén rễ vào cuộc sống thường ngày của chúng ta. Như vậy, chúng ta sẽ luôn điều động nó một cách vô thức. Giống như những gì Mann từng nói: “Chỉ có chủ động thay đổi tiềm thức, cuộc sống của chúng ta mới có khả năng phát sinh thay đổi.

Nếu không, chúng ta sẽ chỉ tiếp tục phương thức sống góp nhặt từng chút một như trước kia mà thôi”. Chỉ có biến kinh nghiệm thành thói quen, chúng ta mới có thể vận dụng nó tốt hơn.

Người ăn không ngồi rồi đã được định trước là sẽ phải hứng chịu kết cục bi thảm. Con người một khi dừng lại, sẽ khiến mình buông thả trong đường đua cuộc đời, từ đó thua trận trước khi kịp chạm tay đến thành công. Có lẽ trong thời gian ngắn, bạn sẽ không cảm thấy có gì thay đổi, nhưng khi ngoảnh đầu nhìn lại, người và việc bên cạnh bạn đều đã phát sinh biến đổi không ngờ.

Bấy giờ, bạn có hối hận cũng không kịp. Thời gian là thứ quý giá nhất của chúng ta, tinh lực của chúng ta là có hạn, cho nên nhân lúc còn trẻ, chúng ta càng phải tranh thủ làm một số việc có ích. Việc hôm nay chớ để ngày mai, dưỡng thành một thói quen tốt, duy trì sức cạnh tranh cho bản thân!