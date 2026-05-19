Mang cả 'xưởng in' tiền giả rong ruổi qua nhiều tỉnh rồi sa lưới ở Quảng Ngãi

Mang theo máy in, laptop cùng hàng trăm tờ tiền giả chưa được cắt rời, đối tượng Cao Đình Lâm bị lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ngãi phát hiện, bắt giữ.

Chiều 18/5, Đồn Biên phòng Sa Huỳnh (BĐBP Quảng Ngãi) cho biết đơn vị đang tiếp tục phối hợp với lực lượng chức năng để làm rõ hành vi tàng trữ, làm tiền giả của đối tượng Cao Đình Lâm (35 tuổi, trú phường Sài Tây Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa).

Trước đó, vào khoảng 17h ngày 17/5, Tổ công tác của Đồn Biên phòng Sa Huỳnh phối hợp với Công an địa phương tuần tra tại Quốc lộ 1A (đoạn qua địa bàn phường Sa Huỳnh).

Đối tượng Cao Đình Lâm tại cơ quan chức năng.

Trong lúc tuần tra, lực lượng chức năng phát hiện Cao Đình Lâm điều khiển xe điện, lưu thông theo hướng Nam - Bắc, chở túi xách màu đen và một vali có biểu hiện nghi vấn, nên yêu cầu dừng lại để kiểm tra.

Tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong túi xách và vali của Lâm có 424 tờ tiền giả mang mệnh giá 5.000 đồng, với tổng trị giá 2,7 triệu đồng và nhiều hình tờ tiền cùng mệnh giá in trên khổ giấy A4, nhưng chưa được cắt rời.

Lực lượng chức năng còn phát hiện đối tượng này mang theo một máy in màu, một máy tính xách tay và nhiều dụng cụ khác dùng để in tiền giả.

Tại cơ quan chức năng, Lâm đã thừa nhận toàn bộ số tiền mệnh giá 5.000 đồng nêu trên là giả, các dụng cụ mang theo là để sử dụng in tiền giả, thuộc sở hữu của cá nhân.

Tang vật bị lực lượng chức năng thu giữ.

Đối tượng Lâm còn khai nhận ngày 4/5, điều khiển xe máy điện mang theo công cụ và tiền giả để di chuyển ra Đà Nẵng. Trên đường đi, Lâm liên tục vào các nhà nghỉ để in thêm tiền giả với mục đích tiêu xài cá nhân và dùng để đổi lấy tiền thật tại các quán ăn, cửa hàng tạp hóa ven đường.

Khi đến địa bàn phường Sa Huỳnh, sau khi dùng 10 tờ tiền giả mệnh giá 5.000 đồng để đổi lấy 50.000 đồng tiền thật tại một quán tạp hóa, thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Theo hồ sơ của cơ quan công an, Cao Đình Lâm là đối tượng đã có tiền án. Năm 2024, đối tượng này bị TAND tỉnh Khánh Hòa xử phạt 3 năm tù giam về tội làm, tàng trữ, lưu hành tiền giả. Sau khi được mãn hạn tù trước thời hạn, đối tượng không tu dưỡng mà tiếp tục tái phạm.