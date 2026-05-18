Bắt 'thầy phép' lừa đảo gần 3 tỷ đồng rồi lẩn trốn

Kiều dùng hình thức mê tín, "làm phép" để lừa đảo nhiều nạn nhân, chiếm đoạt gần 3 tỷ đồng. Bị khởi tố và truy nã, Kiều lẩn trốn nhiều nơi và bị bắt ở TP Cần Thơ.

Ngày 18/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đang tạm giam Trịnh Thị Phụng Kiều (SN 1992, quê Vĩnh Long) để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Kiều là đối tượng bị Công an tỉnh Tây Ninh ra quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm sau khi lừa đảo, bị khởi tố và trốn khỏi địa phương.

Đối tượng Kiều.

Theo hồ sơ vụ án, Kiều là đối tượng lười lao động nhưng lại có lối sống thích hưởng thụ, để phục vụ cho những cuộc chơi phung phí tiền bạc của mình, Kiều nghĩ ra cách sử dụng hình thức tâm linh mê tín để lừa những người nhẹ dạ.

Để thực hiện hành vi của mình, Kiều bắt đầu xây dựng hình ảnh của mình là người có khả năng "tâm linh", có thể giải bùa, trị bệnh, cúng giải hạn, cầu an. Đối tượng mà Kiều nhắm đến đầu tiên là người thân, bạn bè. Trước những lời phán gian giảo, đánh trúng tâm lý, điểm yếu của nhiều người, Kiều đã lấy được niềm tin của nhiều nạn nhân.

Những nạn nhân này sẵn sàng bỏ tiền, tài sản ra để Kiều làm lễ thông qua chiêu thức "mua vật phẩm cúng tổ" và tiền công "làm phép" giải hạn. Trong thời gian ngắn, hàng chục nạn nhân đã đưa cho Kiều số tiền, tài sản gần 3 tỷ đồng .

Sau nhiều lần đưa tiền nhưng "phép" của Kiều không "linh", nghi ngờ bị lừa đảo, nhiều nạn nhân đã tố cáo Kiều lên Cơ quan Cảnh sát điều tra. Quá trình xác minh, xác định Kiều thực hiện hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Công an tỉnh Tây Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam, nhưng Kiều đã bỏ trốn. Công an tỉnh Tây Ninh ra quyết định truy nã Kiều.

Qua công tác truy xét Công an tỉnh Tây Ninh phát hiện Kiều đang lẩn trốn tại khu vực phường Ngã Bảy, TP Cần Thơ, nên phối hợp với Công an địa phương bắt giữ và di lý Kiều về trụ sở xử lý.