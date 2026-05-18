Nữ bị cáo môi giới bất động sản chiếm đoạt gần 230 tỷ đồng bị y án chung thân

Ngày 18/5, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại Hà Nội mở phiên tòa xét xử theo trình tự phúc thẩm đối với bị cáo Đặng Thị Thanh Hương (SN 1974) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Phiên tòa được mở theo kháng cáo của bị hại và bị cáo. Đơn kháng cáo của bị hại đề nghị hủy án sơ thẩm để làm rõ nhiều nội dung liên quan đến vụ án, trong đó có kháng cáo về số tiền hàng trăm tỷ đồng mà tòa án cấp sơ thẩm không tuyên bị cáo phải bồi thường cho bà mà tuyên, dành quyền khởi kiện cho bà trong một vụ án dân sự khác. Về phía bị cáo, kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt để sớm được ra tù.

Trước đó, tại phiên tòa sơ thẩm diễn ra tháng 1/2026, TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Hương tù chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; buộc bị cáo bồi thường số tiền hơn 229 tỷ đồng đã chiếm đoạt của bị hại.

Bản án sơ thẩm xác định đầu năm 2018, qua quan hệ xã hội, Hương quen biết bà Hoa. Thấy bà Hoa là người có điều kiện tài chính, nên Hương nói với bà Hoa rằng, mình có chồng là Tổng giám đốc một công ty bất động sản nên có nhiều mối quan hệ với các lãnh đạo của TP Hà Nội.

Bị cáo Hương tại phiên tòa phúc thẩm sáng 18/5.

Hương cũng thường xuyên cung cấp cho bà Hoa thông tin về việc triển khai nhiều dự án bất động sản tại TP Hà Nội. Tháng 8/2018, bà Hoa thấy khu đất tại số nhà 36 phố Trần Hưng Đạo (cơ quan tố tụng xác định là số nhà 36A phố Trần Hưng Đạo) có vị trí đẹp nên muốn đầu tư xây dựng văn phòng cho thuê.

Thực tế, khu đất này là biệt thự cũ thuộc sở hữu Nhà nước, trước đó đã được giao cho Nhà máy Văn hóa phẩm Hồng Hà cùng 25 hộ dân quản lý sử dụng.

Mặc dù biết rõ tình trạng pháp lý của thửa đất trên, Hương vẫn nói có thể giúp bà Hoa mua được toàn bộ thửa đất với giá 400 triệu đồng một m2. Tin tưởng Hương nên ngày 27/8/2018, bà Hoa chuyển 5 tỷ đồng đặt cọc mua nhà. Sau đó, Hương soạn thảo hợp đồng đặt cọc, cam kết hoàn thiện các thủ tục pháp lý để mua lại dự án trên.

Để tạo niềm tin với bà Hoa, Hương nhờ một người từng là cán bộ Nhà nước ký vào mục người chứng kiến trong hợp đồng đặt cọc. Do đó, bà Hoa tiếp tục chuyển cho Hương 20 tỷ đồng . Sau khi nhận tiền, Hương liên tục gửi các hình ảnh thể hiện, chị ta đang ngồi với lãnh đạo UBND quận Hoàn Kiếm (cũ), Hà Nội liên hệ để mua thửa đất trên.

Cùng thời gian này, Hương còn gợi ý cho bà Hoa mua thêm thửa đất tại địa chỉ nhà 47F phố Ngô Quyền, phường Cửa Nam. Điều đáng nói là địa chỉ trên không có thật, nhưng Hương vẫn đưa ra thông tin để bà Hoa chuyển tiền đầu tư.

Để thể hiện năng lực bản thân, Hương còn nhờ đại diện của bà Hoa đến gặp lãnh đạo Phòng Kinh tế - UBND quận Hoàn Kiếm (cũ) để nhận hộ mình một bộ hồ sơ đất đai. Vì vậy, bà Hoa ngày càng tin tưởng và tiếp tục chuyển thêm cho Hương hơn 204 tỷ đồng . Bản án sơ thẩm xác định tổng số tiền Hương nhận từ bà Hoa là hơn 229 tỷ đồng .

Sau khi nhận số tiền trên của bà Hoa, từ ngày 27/8/2018 đến ngày 5/12/2020, Hương đã thực hiện 899 giao dịch chuyển tiền tới nhiều tài khoản khác nhau với số tiền hơn 193 tỷ đồng , rút tiền mặt 35 tỷ đồng để trả nợ, chi tiêu cá nhân và mua bất động sản.

Ngày 15/7/2019, Hương đưa cho bà Hoa giấy "Thông báo trúng thầu", nhưng không ghi ngày tháng, sau đó Hương thu lại. Một thời gian sau, bà Hoa nhiều lần hỏi Hương về việc mua các thửa đất, thì Hương vẫn cam kết và khẳng định sẽ mua được đất.

Sau nhiều lần hứa hẹn, đến ngày 8/3/2020, bà Hoa hẹn gặp Hương và yêu cầu viết giấy cam kết, nhưng Hương không thực hiện như lời hứa, cũng không hoàn trả lại tiền nên bà Hương làm đơn tố giác hành vi lừa đảo của Hương…

Tại phiên tòa phúc thẩm, bà Hoa không đồng tình với số tiền hơn 229 tỷ đồng mà bản án sơ thẩm nêu bị cáo Hương đã chiếm đoạt của mình. Bà Hoa đưa ra bằng chứng và khẳng định, số tiền bị cáo Hương đã nhận và chiếm đoạt của bà từ chuyển khoản và tiền mặt là hơn 533 tỷ đồng . Bà Hoa đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm làm rõ số tiền 533 tỷ đồng bị cáo Hoa đã nhận và chuyển đi những đâu và sử dụng vào những mục đích gì?

Theo bà Hoa, tòa án cấp sơ thẩm nêu, bị cáo Hương đã trả cho bà được 1,2 tỷ đồng trước và trong quá trình điều tra, nhưng thực tế bà chưa được cơ quan nào mời đến nhận số tiền trên.

"Từ ngày xét xử sơ thẩm đến nay, gia đình bị cáo Hương cũng không sang hỏi thăm gia đình tôi và khắc phục hậu quả gì. Gia đình tôi cũng không nhận được bất kỳ số tiền nào trong số tiền hơn 229 tỷ đồng mà tòa án cấp sơ thẩm đã tuyên bị cáo Hương phải bồi thường cho tôi. Hiện nay, gia đình tôi gặp rất nhiều khó khăn khi vẫn phải đi thuê nhà để sống. Ngoài ra, một số người cho tôi vay tiền để góp vốn mua đất rồi bị bị cáo Hương lừa ngày nào cũng đến thúc giục tôi trả tiền. Hoàn cảnh gia đình tôi đang cực kỳ bi đát", bà Hoa trình bày.

Đại diện Viện kiểm sát thực hành quyền công tố tại phiên tòa phúc thẩm nêu quan điểm, có căn cứ chấp nhận đơn kháng cáo của bị hại là bà Hoa. Đại diện Viện kiểm sát nhận thấy tòa án cấp sơ thẩm chưa xem xét hết các tài liệu, chứng cứ liên quan đến vụ án. Cụ thể là tòa án cấp sơ thẩm chỉ xác định số tiền bị cáo Hương chiếm đoạt của bà Hoa là hơn 229 tỷ đồng là chưa chính xác. Vì ngoài số tiền này, bà Hoa còn nhiều lần khác chuyển tiền cho bị cáo Hương từ vài tỷ đồng đến vài chục tỷ đồng.

Do đó, đại diện Viện kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm hủy một phần bản án sơ thẩm để điều tra lại nhằm làm rõ số tiền bị cáo Hương đã chiếm đoạt của bà Hoa. Các nội dung khác không có kháng cáo, cũng không bị kháng nghị, đại diện Viện kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm y án sơ thẩm.

Đối với kháng cáo của bị cáo Hương, đại diện Viện kiểm sát thấy không có căn cứ chấp nhận nên đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm bác kháng cáo.

Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử phúc thẩm quyết định bác kháng cáo của cả bị hại lẫn bị cáo vì cho rằng, tòa án cấp sơ thẩm đã xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Theo đó, bị cáo Hương phải thi hành hình phạt tù chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Về dân sự, bị cáo Hương phải bồi thường cho bà Hoa số tiền hơn 229 tỷ đồng .

Đối với số tiền khác mà bà Hoa trình bày tại phiên tòa, Hội đồng xét xử phúc thẩm dành quyền khởi kiện cho bà Hoa trong một vụ án dân sự khác.