Mâu thuẫn mua bán ôtô, 2 người mang sơn pha mắm tôm tạt 3 nhà ở TP.HCM

Do mâu thuẫn cá nhân liên quan việc mua bán ôtô, 2 người đàn ông đã mang sơn pha mắm tôm tạt vào nhà và cơ sở kinh doanh của người quen tại TP.HCM.

Ngày 18/5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM đang phối hợp công an các địa phương điều tra, xử lý 2 người đàn ông liên quan vụ tạt chất bẩn vào nhiều nhà dân và cơ sở kinh doanh trên địa bàn thành phố.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9h ngày 16/5, Công an phường Bình Thới tiếp nhận trình báo của chị Trần Cẩm T. (SN 2006) về việc nhà bị người lạ tạt chất bẩn.

Hai đối tượng tạt chất bẩn vào nhà nạn nhân.

Tiếp nhận vụ việc, Tổ công tác số 3 Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM nhanh chóng vào cuộc truy xét. Qua trích xuất camera và xác minh, lực lượng chức năng phát hiện 2 đối tượng điều khiển xe máy biển số 93P2-839.xx thực hiện hành vi tạt sơn pha mắm tôm vào căn nhà trên.

Mở rộng điều tra, công an xác định 2 người này còn gây ra thêm 2 vụ tương tự tại địa chỉ số 05 An Điềm, phường Chợ Lớn vào lúc 2h33 cùng ngày và căn nhà tại số 781/D11A Lê Hồng Phong, phường Hòa Hưng lúc 2h44.

Qua làm việc, anh Trương Nguyễn B. (SN 1995, là người thân của chị T.) cho biết cả ba địa điểm bị tạt chất bẩn đều liên quan đến gia đình và cơ sở kinh doanh của mình. Anh nghi ngờ nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn trong quá trình mua bán ôtô với một người quen trước đó.

Tang vật thu được từ vụ án.

Đến khoảng 18h30 cùng ngày, Tổ công tác số 3 phối hợp Tổ công tác số 4 PC02, Công an phường Bình Thới, Công an phường Hòa Hưng và Công an phường Trảng Dài (TP Đồng Nai) đã mời làm việc 2 người gồm Nguyễn Chí Công (SN 1995) và Nguyễn Quang Minh (SN 1996) cùng quê Thái Nguyên, hiện cư trú tại phường Trảng Dài, TP Đồng Nai.

Tại cơ quan công an, cả hai thừa nhận đã dùng sơn pha mắm tôm tạt vào 3 địa điểm nói trên do mâu thuẫn với anh B. liên quan việc mua bán ôtô biển số 51M-695.97 từ tháng 4/2026.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM tiếp tục phối hợp Công an các phường Bình Thới, Chợ Lớn và Hòa Hưng củng cố hồ sơ, điều tra xử lý theo quy định pháp luật.

Công an TP.HCM cũng khuyến cáo người dân không giải quyết mâu thuẫn bằng các hành vi manh động, xâm phạm tài sản, gây mất an ninh trật tự vì sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.