Lực lượng Quản lý thị trường Hà Nội tiêu hủy 1,2 tấn thực phẩm nhập lậu

Lực lượng Quản lý thị trường Hà Nội tiến hành kiểm tra đột xuất và triệt phá một cơ sở kinh doanh tại xã Vĩnh Thanh, thu giữ và buộc tiêu hủy toàn bộ hơn 1,2 tấn thực phẩm nhập.

Bám sát Kế hoạch số 18/KH-QLTT ngày 14/4/2026 của Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội, vào ngày 14/5, Đội Quản lý thị trường số 9 triển khai lực lượng, tiến hành kiểm tra hành chính đột xuất đối với Hộ kinh doanh T.T.T.H có địa chỉ tại xã Vĩnh Thanh, thành phố Hà Nội.

Tại thời điểm lực lượng chức năng có mặt, cơ sở này đang lưu trữ và bày bán một số lượng lớn thực phẩm chưa qua sử dụng. Qua quá trình kiểm đếm chi tiết tại hiện trường, đoàn kiểm tra ghi nhận tổng cộng 1.219 kg sản phẩm động vật có nhiều dấu hiệu nhập lậu. Cụ thể, lô hàng bao gồm 868 kg nội tạng bò, 171 kg xương bò, 130 kg thịt bò và 50 kg chân bò.

Lực lượng chức năng giám sát việc tiêu hủy hơn 1,2 tấn thực phẩm nhập lậu.

Làm việc với cơ quan chức năng, chủ hộ kinh doanh đã không thể cung cấp được bất kỳ hóa đơn, chứng từ hay giấy tờ kiểm dịch hợp lệ nào để chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của toàn bộ số thực phẩm nói trên. Tổng trị giá của lô hàng vi phạm được xác định ở mức hơn 19 triệu đồng.

Trước những bằng chứng rõ ràng, Đội Quản lý thị trường số 9 đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với Hộ kinh doanh T.T.T.H về hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu là thực phẩm. Căn cứ theo quy định tại Nghị định số 98/2020/NĐ-CP của Chính phủ (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 24/2025/NĐ-CP), cơ quan chức năng đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 12 triệu đồng.

Đồng thời, nhằm loại bỏ hoàn toàn nguy cơ mất an toàn vệ sinh thực phẩm, lực lượng chức năng đã áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả, buộc cơ sở phải tiêu hủy toàn bộ hơn 1,2 tấn thịt và nội tạng bò vi phạm dưới sự giám sát nghiêm ngặt của các cơ quan chuyên môn.

Đại diện lực lượng Quản lý thị trường cảnh báo, tình trạng tuồn bán thực phẩm nhập lậu, không rõ nguồn gốc đang tiềm ẩn những rủi ro đặc biệt nghiêm trọng đối với sức khỏe cộng đồng. Các sản phẩm động vật nếu không được kiểm tra thú y, không trải qua quy trình bảo quản đúng quy chuẩn kỹ thuật sẽ rất dễ phân hủy, tạo môi trường lý tưởng cho các loại vi khuẩn và mầm bệnh nguy hiểm sinh sôi.