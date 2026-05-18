Trinh sát vượt biển, băng rừng bắt đối tượng truy nã đặc biệt

Ngày 18/5, Công an đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang) bắt giữ, di lý đối tượng truy nã Nguyễn Trần Khánh Huy (SN 1996) từ phường Cam Ly - Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) về đặc khu Phú Quốc.

Nguyễn Trần Khánh Huy là đối tượng bị khởi tố về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" trong vụ án xảy ra tháng 3/2023 và tháng 1/2024 tại TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang (nay là đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang), nhưng đối tượng bỏ trốn và bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang ra quyết định truy nã đặc biệt.

Ngày 23/9/2022, Nguyễn Trần Khánh Huy làm hợp đồng thuê của bà L.T.N. (SN 1961, thường trú: số 37 Hai Bà Trưng, phường Ninh Kiều, TP Cần Thơ) một ôtô nhãn hiệu KIA, màu đỏ, BKS 65A-121.03 và ôtô nhãn hiệu Toyota, loại Veloz Cross, màu đỏ, BKS 65A-349.91 để kinh doanh cho thuê xe.

Đối tượng Nguyễn Trần Khánh Huy.

Tuy nhiên, sau khi thuê xe đến tháng 3/2023, thì Huy sử dụng xe nhãn hiệu KIA để vay của anh N.V.Q. (SN 1983, cư trú: khu phố Cửa Lấp, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang) số tiền 100 triệu đồng. Cùng với đó, vào tháng 1/2024, Huy sử dụng ôtô nhãn hiệu Toyota, loại Veloz Cross, vay của anh D.N.A. (SN 1973, cư trú: khu phố Dương Tơ, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang) số tiền 150 triệu đồng.

Khi hết thời hạn thuê xe, bà N. yêu cầu hoàn trả lại xe, thì Huy hứa hẹn nhiều lần nhưng không thực hiện. Bà N. tìm hiểu biết được Huy sử dụng xe thuê để đi vay tiền và đã bỏ trốn khỏi địa phương nên làm đơn tố giác. Kết quả định giá tài sản bị chiếm đoạt có giá trị trên 710 triệu đồng.

Huy bỏ trốn đến nhiều tỉnh, thành phía Bắc, sau đó, các trinh sát Công an đặc khu Phú Quốc phát hiện Huy đang lẩn trốn tại phường Cam Ly - Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng), nên đã báo cáo Ban Chỉ huy Công an đặc khu thành lập Tổ công tác triển khai bắt giữ.