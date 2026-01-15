Bàn thắng của Sadio Mané tiễn Ai Cập rời AFCON, đồng thời khẳng định vị thế tuyệt đối của Senegal và cá nhân anh trước Mohamed Salah.

Mane cho Salah biết ai là ‘vua châu Phi’.

Senegal tiếp tục khẳng định vị thế hàng đầu tại Cúp châu Phi khi đánh bại Ai Cập 1-0 ở bán kết, với bàn thắng duy nhất được ghi bởi Sadio Mane. Kịch bản này không còn xa lạ với người hâm mộ bóng đá lục địa đen, bởi mỗi lần hai đội chạm trán ở sân chơi lớn, Senegal thường là bên đi tiếp.

Mane thêm một lần trở thành nhân vật trung tâm của Cúp châu Phi. Tính đến thời điểm này, anh trực tiếp góp dấu giày vào 20 bàn thắng tại giải đấu, gồm 11 bàn và 9 đường kiến tạo.

Kể từ khi Mane ra mắt đội tuyển quốc gia Senegal, chưa cầu thủ nào tại Cúp châu Phi đạt được thành tích tương tự. Những con số ấy cho thấy rõ tầm ảnh hưởng đặc biệt của anh trong giai đoạn thành công nhất lịch sử bóng đá Senegal.

Chiến thắng trước Ai Cập cũng giúp tuyển Senegal kéo dài chuỗi trận bất bại tại Cúp châu Phi lên con số 17, không tính các loạt sút luân lưu. Đồng thời, đây là lần thứ ba trong bốn kỳ gần nhất Senegal góp mặt ở trận chung kết.

Trước đó, trong 14 kỳ đầu tiên của giải, họ chỉ một lần đi tới trận đấu cuối cùng vào năm 2002. Sự chuyển mình mạnh mẽ này gắn liền với thế hệ vàng mà Mane là hạt nhân.

Ở chiều ngược lại, tuyển Ai Cập rời giải trong nỗi thất vọng lớn. Mohamed Salah không để lại dấu ấn chuyên môn đáng kể ở trận bán kết, ngoài những thống kê bằng không.

Trước đó, cựu danh thủ Jamie Carragher từng nhận định Salah là cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá Ai Cập, nhưng cũng nhấn mạnh rằng ngôi sao này chưa từng vô địch Cúp châu Phi, một lời nhắc về giá trị của sức mạnh tập thể, thay vì đặt mọi kỳ vọng vào một cá nhân.

Lịch sử đối đầu gần đây cho thấy cán cân ngày càng nghiêng hẳn về Senegal. Năm 2021, Mane thực hiện cú sút luân lưu quyết định giúp Senegal đánh bại Ai Cập ở chung kết Cúp châu Phi.

Năm 2022, Senegal tiếp tục loại Ai Cập trên chấm 11 m để giành vé dự vòng chung kết World Cup. Đến năm 2026, Mane lại ghi bàn thắng duy nhất, trực tiếp tiễn Ai Cập dừng bước ở bán kết Cúp châu Phi.

Đây không còn là cuộc so kè giữa hai ngôi sao. Đó là sự khẳng định quyền lực và tầm vóc của một tập thể đang ở đỉnh cao.

Senegal, với đầu tàu Mane, đang xây dựng kỷ nguyên rực rỡ nhất trong lịch sử bóng đá quốc gia. Còn với Mohamed Salah, Cúp châu Phi vẫn là giới hạn khó vượt qua. Trong khi đó, Mane đang tiến gần hơn tới danh hiệu Cúp châu Phi thứ hai trong sự nghiệp – biểu tượng cho hành trình thống trị của Senegal tại lục địa đen.