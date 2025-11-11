Roberto Mancini một lần nữa chọn Trung Đông làm điểm đến. Sau khi chia tay tuyển Saudi Arabia, nhà vô địch EURO 2020 gật đầu với lời mời của Al Sadd, CLB giàu truyền thống nhất Qatar.

Roberto Mancini tiếp tục sang châu Á kiếm tiền

Al Sadd đang khát khao trở lại thời hoàng kim. Họ có 18 chức vô địch quốc gia, 2 danh hiệu AFC Champions League, nhưng chiếc cúp châu lục gần nhất đã từ năm 2011. CLB của Tiểu vương Al Thani cần một HLV có tầm nhìn và kinh nghiệm quốc tế để vực dậy đội bóng. Mancini, với hành trình từng đi qua Inter, Man City, Galatasaray và tuyển Italy, là cái tên đáp ứng đủ.

Theo kế hoạch, Mancini sẽ có mặt tại Doha giữa tuần này để ký hợp đồng đến tháng 5/2026. Ông sẽ ra mắt ngay trong trận đấu gặp Al Wahda (UAE) tại AFC Champions League ngày 24/11.

Al Sadd hiện thi đấu không tốt, mới giành vài điểm sau bốn lượt và chưa có suất đi tiếp ở bảng khu vực phía Tây. Ban lãnh đạo kỳ vọng sự xuất hiện của Mancini giúp đội lấy lại khí thế và bản sắc chiến thắng.

Ban đầu, Mancini do dự. Ông muốn chờ một lời mời khác từ châu Âu, thậm chí là từ Liên đoàn Bóng đá Italy, nhưng không nhận được đề nghị thỏa đáng. Khi Al Sadd vẫn kiên nhẫn chờ đợi, ông quyết định nhận lời.

Với thương vụ này, Mancini trở lại Vùng Vịnh chỉ sau vài tháng rời Saudi Arabia. Ông hiểu môi trường, hiểu áp lực, và hiểu cả khát vọng của các CLB nơi đây. Al Sadd không cần một người học việc, họ cần một nhà vô địch. Và Mancini, dù không còn ở đỉnh cao châu Âu, vẫn là gương mặt mang theo niềm tin rằng bóng đá Qatar có thể trở lại ánh sáng, bắt đầu từ chính người đàn ông tóc bạc ấy.