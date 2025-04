Manchester United trở thành 'mồ chôn' của các tiền đạo

Một trong những vấn đề lớn nhất mà đội bóng này phải đối mặt là khả năng ghi bàn, hay nói cách khác, sự thất bại trong việc tìm ra những tiền đạo đẳng cấp. Mặc dù có rất nhiều tiền đạo lớn đã gia nhập Old Trafford trong suốt thập kỷ qua, không ai trong số họ có thể duy trì được phong độ và giúp Manchester United trở lại với đỉnh cao.

Manchester United từng là điểm đến lý tưởng cho các tiền đạo hàng đầu. Những cái tên như Andrew Cole, Dwight Yorke, Ole Gunnar Solskjaer hay Teddy Sheringham tạo ra một bộ ba tấn công huyền thoại, giúp đội bóng giành hàng loạt danh hiệu lớn. Thời kỳ đó, mỗi tiền đạo đều có thể ghi bàn một cách dễ dàng và thi đấu với sự tự tin cao nhất. Tuy nhiên, kể từ khi Sir Alex Ferguson rời đi, mọi thứ đã thay đổi.

Thực tế, Old Trafford giờ đây không còn là nơi chào đón sự xuất hiện của những tiền đạo tài năng. Thay vào đó, đội bóng này trở thành một “nghĩa địa” cho các chân sút, nơi mà các tiền đạo mới gia nhập dần mất đi khả năng ghi bàn. Những ngôi sao lớn từ khắp nơi trên thế giới đã đến đây, nhưng không ai trong số họ có thể tạo ra dấu ấn như mong đợi.

Kể từ sau mùa giải cuối cùng của Ferguson, Manchester United chi rất nhiều tiền để mang về các tiền đạo nhằm giúp đội bóng phục hồi và giành lại các danh hiệu. Tuy nhiên, dù đã chiêu mộ hàng loạt tên tuổi lớn, từ Anthony Martial, Romelu Lukaku đến Alexis Sanchez và Radamel Falcao, không ai trong số họ thực sự tỏa sáng tại Old Trafford.

Mặc dù có những khởi đầu đầy hứa hẹn, tất cả các tiền đạo này đều gặp phải vấn đề lớn trong việc duy trì phong độ. Chấn thương, sự thiếu tự tin hay việc không phù hợp với chiến thuật của đội bóng đã khiến họ dần trở nên mờ nhạt. Ngay cả Edinson Cavani và Cristiano Ronaldo, hai cái tên nổi bật trong những năm gần đây, cũng không thể giúp United tìm lại sức mạnh tấn công sau những khởi đầu ấn tượng.

Cũng cần phải kể đến những tiền đạo như Odion Ighalo và Wout Weghorst, những cầu thủ đã được kỳ vọng sẽ giúp đội bóng cải thiện hàng công. Tuy nhiên, họ cũng nhanh chóng bị bỏ lại phía sau khi không thể đóng góp đáng kể vào thành tích của đội bóng.

Giữa những thất bại liên tiếp của các tiền đạo cũ, huấn luyện viên Ruben Amorim chính là người được giao nhiệm vụ tái thiết lại đội bóng. Tuy nhiên, thử thách lớn nhất mà ông phải đối mặt chính là tìm kiếm một tiền đạo thực sự có khả năng ghi bàn.

Amorim nhận thức rõ rằng đội bóng không thể tiếp tục duy trì tình trạng thiếu hụt bàn thắng. Trong trận đấu với Nottingham Forest, dù đội bóng của ông kiểm soát hoàn toàn thế trận và có đến 23 pha dứt điểm, họ lại không thể ghi bàn. Đây là vấn đề mà Manchester United đã gặp phải trong suốt mùa giải này, khi họ đã có rất nhiều cơ hội nhưng không thể tận dụng được.

Thực tế, Amorim cũng đang phải đối mặt với một thử thách lớn hơn khi tìm kiếm một tiền đạo có thể thay đổi tình hình. Viktor Gyokeres đã được liên hệ với Manchester United. Tuy nhiên, cầu thủ này cũng không khỏi băn khoăn trước khả năng gia nhập một câu lạc bộ có lịch sử không mấy khả quan đối với các tiền đạo.

Mối quan hệ trước đây của Gyokeres với Amorim có thể là yếu tố hấp dẫn, nhưng khi nhìn vào lịch sử của Manchester United, cầu thủ này chắc chắn sẽ phải suy nghĩ kỹ càng. Arsenal, Bayern Munich hay PSG có lẽ là những lựa chọn hấp dẫn hơn nếu xét về khả năng giành danh hiệu và phát triển sự nghiệp.

Trong khi đó, một tia sáng hy vọng đang đến từ tài năng trẻ Chido Obi-Martin, người vừa gia nhập từ Arsenal. Đây là một cầu thủ có triển vọng lớn và có thể trở thành ngôi sao trong tương lai. Tuy nhiên, để có thể phát huy hết tiềm năng của Obi-Martin, huấn luyện viên Amorim cần phải đổi môi trường xung quanh các tiền đạo tại Old Trafford, tránh để cậu ấy rơi vào vũng lầy mà nhiều tiền đạo trước đây đã gặp phải.

Nhưng để làm được điều đó, Amorim sẽ phải thực hiện một cuộc cải tổ mạnh mẽ trong chiến thuật và cách sử dụng các cầu thủ tấn công. Chỉ khi đó, Manchester United mới có thể tìm lại được một tiền đạo có khả năng ghi bàn và thực sự đóng góp vào thành tích chung của đội bóng.

Manchester United đối mặt với một vấn đề lớn trong việc tìm kiếm và phát triển các tiền đạo. Đội bóng này chi rất nhiều tiền để mang về các ngôi sao tấn công, nhưng kết quả vẫn là sự thất vọng. Amorim sẽ phải đối mặt với một thử thách khó khăn trong việc tái thiết hàng công và tìm kiếm một tiền đạo thực sự có thể giúp đội bóng tìm lại ánh hào quang. Nếu không giải quyết được vấn đề này, Manchester United có thể sẽ tiếp tục vật lộn trong vô vọng và không thể cạnh tranh với những đội bóng hàng đầu ở cả trong nước và châu Âu.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.