Manchester United quá may mắn

Một chiến thắng tối thiểu trên sân khách trước Fulham rạng sáng 27/1 mang lại cảm giác nhẹ nhõm cho Manchester United, nhưng đó chỉ là liều thuốc giảm đau tạm thời. Dưới triều đại Ruben Amorim, đội bóng vẫn lộ rõ những vấn đề chưa thể giải quyết - và chúng đang chờ ông tìm ra lời giải.

Trước trận đấu, Amorim khẳng định tầm quan trọng của việc giành 3 điểm, bất chấp cách đội bóng thể hiện trên sân. Và ông đã đúng. Manchester United không cần một trận cầu mãn nhãn, họ cần chiến thắng - thứ vốn đã quá xa xỉ với đội bóng trong thời gian qua.

Chiến thắng 1-0 tại Craven Cottage ở vòng 23 Premier League đến từ cú sút đổi hướng đầy may mắn của Lisandro Martínez ở phút 78. Đó là khoảnh khắc duy nhất Manchester United thực sự tạo ra sự khác biệt. Nhưng cách họ chơi trong phần lớn thời gian còn lại khiến nhiều người không khỏi lo ngại.

Manchester United bước vào trận với sự thận trọng tối đa. Họ phòng ngự số đông, kiểm soát bóng một cách an toàn và chấp nhận nhường thế trận cho Fulham. Điều này càng trở nên đáng chú ý khi đội chủ nhà, với phong độ không quá nổi bật, lại được đánh giá cao hơn trước giờ bóng lăn.

Vấn đề lớn nhất mà Amorim phải đối mặt lúc này chính là sự bế tắc của hàng công. Chính ông đã thừa nhận rằng Manchester thiếu đi sự sắc bén ở khu vực 1/3 cuối sân - điều cần thiết để chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng.

Rasmus Højlund, tiền đạo được kỳ vọng nhiều, lại gây thất vọng khi không để lại dấu ấn đáng kể trước khi được thay bằng Joshua Zirkzee, người cũng chẳng khá hơn. Trong khi đó, Alejandro Garnacho - cầu thủ có thể bị bán trước khi kỳ chuyển nhượng đóng cửa - lại là người hiếm hoi mang đến chút sáng tạo và đột phá trong lối chơi của CLB.

Fulham, dù không quá mạnh ở các tình huống cố định, vẫn suýt khai thác được điểm yếu phòng ngự bóng chết của Manchester United - một vấn đề đã tồn tại từ lâu. Nếu không nhờ chút may mắn, "Quỷ đỏ" có lẽ đã không thể giữ sạch lưới.

Chiến thắng này mang lại 3 điểm quý giá, nhưng nó không thể che lấp thực tế rằng Manchester United vẫn còn rất nhiều vấn đề cần khắc phục. Tuy nhiên, lịch thi đấu sắp tới có thể là cơ hội để Amorim và các học trò tạo ra chuỗi phong độ tích cực.

Họ sẽ hành quân đến Bucharest thuộc Europa League vào giữa tuần này, trước khi trở lại sân nhà để đối đầu Crystal Palace ở Premier League và Leicester tại FA Cup. Đây là những trận đấu mà Manchester United có thể tận dụng để xây dựng sự tự tin và tạo đà cho giai đoạn tiếp theo.

Dẫu vậy, nhìn vào bức tranh toàn cảnh, Manchester United vẫn đang trong giai đoạn tái thiết đầy khó khăn. Ruben Amorim có thể tạm thời làm dịu áp lực với chiến thắng này, nhưng chặng đường phía trước vẫn còn rất dài. Và để thực sự xoay chuyển tình thế, ông cần giải quyết dứt điểm những vấn đề cố hữu - đặc biệt là sự thiếu hiệu quả nơi hàng công và điểm yếu trong phòng ngự các tình huống cố định.

Chiến thắng tại Craven Cottage là một bước khởi đầu, nhưng để trở lại đỉnh cao, Manchester United cần nhiều hơn thế. Liệu đây có phải là dấu hiệu cho một sự khởi sắc, hay chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua trong hành trình đầy bất ổn? Thời gian sẽ là câu trả lời.

