Manchester United giành 3 điểm bằng cách riêng

Rạng sáng 27/1, ở vòng 23 Premier League, Manchester United chỉ có đúng một cú sút trúng đích trong suốt 90 phút - và đó chính là bàn thắng quyết định ở phút 78. Sau một tình huống lộn xộn, Lisandro Martínez tung cú sút mạnh, bóng khẽ đổi hướng và bay vào lưới Bernd Leno, mang về chiến thắng sít sao 1-0.

Đây không phải là màn trình diễn hoa mỹ, nhưng nó lại toát lên thứ Manchester United thiếu bấy lâu: khả năng kiểm soát. Ruben Amorim có lý do để hài lòng khi đội bóng của ông giành trọn 3 điểm trong một trận đấu mà họ "vừa đủ tốt để thắng".

Trong một ngày mà Manchester United không được hưởng quả phạt góc nào, chỉ tạo ra một key-pass, và thậm chí bàn thắng duy nhất cũng không có pha kiến tạo thực sự, điều đáng chú ý không nằm ở những con số mà ở cách họ cầm nhịp trận đấu. Đây là chiến thắng đầu tiên dưới triều đại Amorim mang đậm dấu ấn của sự kỷ luật và tính toán.

Đội hình Manchester United có sự xuất hiện của hai tài năng trẻ từ lò đào tạo: Kobbie Mainoo và Toby Collyer, mang đến năng lượng tươi mới ở cuối trận. Các CĐV đội khách không giấu được sự phấn khích, trong khi Amorim - thường căng thẳng trên đường biên - lại tỏ ra thư thái và nhẹ nhõm hơn thường lệ. Đây chính là loại trận đấu mà ông cần để xây dựng lại nền móng.

Chiến lược của Amorim hiện tại có thể hiểu là "đánh sập để tái thiết". Ông sẵn sàng đẩy đội bóng xuống đáy, chịu đựng đau đớn ngắn hạn để xây dựng lại từ đầu. Những phát ngôn gần đây của ông - như việc gọi Old Trafford là "nỗi ám ảnh" hay thừa nhận "chúng tôi là đội bóng tệ nhất" - không phải sự thiếu tự tin, mà là cách Amorim đặt nền tảng cho sự thay đổi.

Ông biết rõ thời gian dành cho mình không nhiều, và để thành công, cần phải truyền đạt một kế hoạch rõ ràng, ngay cả khi điều đó đồng nghĩa với việc chấp nhận thất bại trong ngắn hạn.

Tại Craven Cottage, Manchester United trông giống như một đội bóng đang học lại cách chơi theo phong cách mới. Sự lạc nhịp ở hiệp một giống như một bộ phim nghệ thuật: chậm rãi, tĩnh lặng, nhưng đầy căng thẳng.

Tiền đạo Rasmus Højlund chật vật trước các trung vệ Fulham, mất bóng tám lần trong hiệp đầu tiên và chỉ chạm bóng 17 lần cả trận. Trong khi đó, thủ thành André Onana có một ngày thi đấu kỳ lạ - không hoàn hảo, nhưng vẫn giữ sạch lưới.

Dẫu vậy, Manchester United đã có được điều họ cần nhất: sự chắc chắn. Amad Diallo là điểm sáng hiếm hoi trong lối chơi, nhưng điều quan trọng hơn cả là họ đã giữ được sự tập trung đến phút cuối cùng.

Chiến thắng này không biến Manchester United thành một đội bóng mạnh ngay lập tức. Họ vẫn đang đứng ở vị trí thứ 12 trên bảng xếp hạng, và phía trước là chặng đường đầy chông gai. Nhưng Amorim có được một bước đệm để tiến xa hơn.

Đây cũng không phải là một trận thắng để khơi dậy cảm hứng, mà là lời khẳng định rằng Manchester United có thể chơi với sự kỷ luật, tập trung và kiểm soát. Dù hành trình tái thiết còn nhiều khó khăn, đối với Ruben Amorim, trận đấu tại Craven Cottage chính là khởi đầu cho một điều gì đó lớn lao hơn.

Như người ta vẫn nói, đôi khi điều quan trọng không phải là bạn thắng thế nào, mà là bạn thắng ra sao. Và đêm nay, với Ruben Amorim, chiến thắng đơn giản này đã đủ để thắp lên một tia sáng nhỏ trong hành trình tái thiết đầy thử thách.

