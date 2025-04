Manchester United lộ 'điểm mù' chuyển nhượng

Hai quyết định gần đây liên quan tới Anthony Elanga và Alejandro Garnacho là minh chứng rõ ràng cho thất bại trong cách đánh giá và định giá tài năng, điều này càng trở nên rõ ràng sau trận thua của Manchester United trước Nottingham Forest với tỷ số 0-1 ở vòng 30 Premier League rạng sáng 2/4.

Manchester United luôn phải đối mặt với chỉ trích về công tác chuyển nhượng. Thành tích kém cỏi trong việc mua sắm cầu thủ sau thời kỳ Sir Alex Ferguson trở thành một vấn đề quen thuộc, nhưng điều đáng nói là đội bóng này còn gặp nhiều khó khăn hơn trong việc bán cầu thủ.

Một minh chứng rõ ràng cho sự thiếu hiệu quả trong công tác bán cầu thủ của Manchester United là họ chưa bao giờ thu về hơn 100 triệu bảng từ việc bán cầu thủ trong một mùa giải, trong khi các câu lạc bộ lớn khác như Liverpool làm được điều này chỉ trong một mùa.

Thành công trong việc mua sắm cầu thủ là một vấn đề lớn với Manchester United, nhưng không kém phần quan trọng là khả năng bán đi các tài sản quý giá. Đội bóng này từng sở hữu những cầu thủ có giá trị lớn như David Beckham, Romelu Lukaku hay Angel Di Maria, nhưng không thể thu về lợi nhuận như kỳ vọng.

Thậm chí, việc bán Beckham cho Real Madrid vào năm 2003 vẫn là thương vụ đắt giá nhất trong lịch sử câu lạc bộ, và hiện tại, các vụ bán Di Maria hay Lukaku đều không thu được mức giá cao hơn so với số tiền Manchester United đã chi ra để chiêu mộ họ.

Mùa hè vừa qua, mặc dù chưa thể hoàn toàn khắc phục được các sai lầm trong công tác chuyển nhượng, Manchester United có bước đi nhỏ nhưng khá đúng hướng. Họ thu về tổng cộng 92 triệu bảng từ việc bán các cầu thủ như Mason Greenwood, Willy Kambwala, Alvaro Fernandez, Donny van de Beek, Aaron Wan-Bissaka, Facundo Pellistri, Will Fish, Hannibal Mejbri và Scott McTominay.

Tuy nhiên, một trong những thương vụ gây tranh cãi gần đây là việc bán Anthony Elanga cho Nottingham Forest với giá 15 triệu bảng vào hè 2023. Đây là quyết định nhiều người không khỏi thắc mắc, đặc biệt khi nhìn lại màn trình diễn ấn tượng của Elanga trong màu áo Manchester United, bao gồm bàn thắng quyết định ở trận đấu Champions League với Atletico Madrid chỉ một năm trước đó.

Việc bán Elanga cho một đối thủ cùng Premier League với mức giá quá thấp, đặc biệt trong bối cảnh anh còn tiềm năng phát triển lớn, thật sự là một cú sốc với những người yêu mến Manchester United.

Tuy nhiên, điều đáng nói là sau khi Elanga ra đi, Garnacho, người được Manchester United định giá lên tới 70 triệu bảng, lại không thể hiện được nhiều điều trong mùa giải 2024/25. Cầu thủ người Argentina không thể tìm được sự ăn ý với các đồng đội và cũng không thể tận dụng cơ hội trong các trận đấu quan trọng.

Trong trận đấu với Forest, Garnacho có màn trình diễn khá thất vọng, khi không có cú sút trúng đích nào từ sáu lần thử, và không thể tạo ra sự liên kết ăn ý với hậu vệ cánh Patrick Dorgu. Hơn nữa, Garnacho cũng nhận thẻ vàng vì đá bóng đi xa sau khi bị việt vị một cách không cần thiết.

Những sai lầm trong việc định giá cầu thủ là một trong những lý do chính khiến Manchester United gặp khó khăn trong việc tái thiết đội hình. Việc bán Elanga với giá 15 triệu bảng trong khi một cầu thủ như Garnacho lại được định giá tới 70 triệu bảng cho thấy sự thiếu công bằng và không hợp lý trong cách đánh giá giá trị của các cầu thủ.

Nếu như các đội bóng lớn như Liverpool có thể dễ dàng định giá một cầu thủ với mức phí cao, việc Manchester United chỉ thu về 15 triệu bảng cho Elanga thật sự là một quyết định đáng tiếc.

Thực tế, việc Elanga từng thể hiện khả năng trong lối chơi phản công, đặc biệt khi anh ghi bàn vào lưới Atletico, cho thấy rằng cầu thủ này hoàn toàn có thể là một tài sản giá trị cho Manchester United. Tuy nhiên, trong khi Ten Hag ưu tiên phát triển Garnacho, Elanga lại bị bán đi để cân bằng tài chính, khi mà áp lực tài chính từ các thương vụ khác, đặc biệt là thương vụ mua Antony, đè nặng lên câu lạc bộ.

Với những sai lầm trong công tác chuyển nhượng, Manchester United sẽ phải đối mặt với rất nhiều thách thức trong việc xây dựng lại đội hình. Câu lạc bộ cần phải học hỏi từ những quyết định sai lầm trong quá khứ và thay đổi cách tiếp cận trong việc đánh giá và bán cầu thủ.

Nếu không có sự thay đổi đáng kể trong chiến lược chuyển nhượng, việc xây dựng một đội hình cạnh tranh sẽ tiếp tục là một thử thách lớn đối với Manchester United. Đội chủ sân Old Trafford rồi sẽ lại mắc kẹt trong vòng luẩn quẩn, để rồi không bao giờ khôi phục lại hào quang rực rỡ.

Trong khi đó, HLV Ruben Amorim sẽ đối mặt với nhiệm vụ khó khăn là tái thiết đội bóng. Ông cần có một đội hình mạnh mẽ, không chỉ về mặt chuyên môn mà còn về tài chính. Nếu CLB tiếp tục bán đi các cầu thủ tiềm năng với giá thấp như đã làm với Elanga, họ sẽ khó duy trì sự cạnh tranh trong tương lai.

Việc thay đổi cách tiếp cận trong việc bán và mua cầu thủ sẽ là yếu tố quyết định để Manchester United có thể trở lại với đỉnh cao của bóng đá Anh và châu Âu.

