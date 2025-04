Fan MU cùng nói một điều về Elanga

Elanga tiếp tục chứng minh anh là một trong những ngòi nổ nguy hiểm nhất Premier League mùa này. Xuất phát từ pha phản công sau quả phạt góc của MU, Elanga nhận bóng từ phần sân nhà, ngoặt bóng qua 3 cầu thủ đối phương trước khi dứt điểm lạnh lùng hạ gục Andre Onana.

TNT Sports tiết lộ Elanga chạy quãng đường dài tới 85 mét và chỉ mất 9 giây để tạo ra khoảnh khắc định đoạt trận đấu. Dù không ăn mừng vì tôn trọng đội bóng cũ, siêu phẩm khiến cái tên Elanga nhanh chóng lọt top xu hướng trên mạng xã hội.

"MU nên ký hợp đồng với Elanga đi", "Elanga kiểu cầu thủ mà MU nên tìm kiếm ấy chứ", "Chàng trai tên Elanga này chơi hay đấy, MU nên ký hợp đồng với anh ta thôi", "Chúng ta nên ký với Elanga. À khoan đã...", "Nếu khoác áo MU lúc này, Elanga là cầu thủ chạy cánh hay nhất của họ"... là phản ứng chung của cộng đồng mạng.

Đáng chú ý, Elanga hiện có 7 bàn và 8 kiến tạo mùa này, thành tích mà không một cầu thủ chạy cánh nào của MU hiện tại sánh kịp. Tổng cộng anh góp dấu giày vào 28 bàn thắng kể từ khi gia nhập Forest.

Elanga gắn bó với học viện MU từ năm 12 tuổi, có trận ra mắt đội một năm 2021 và ghi được 4 bàn sau 55 lần ra sân. Nhưng do thiếu cơ hội thi đấu dưới thời Erik ten Hag, anh quyết định ra đi vào hè 2023 để tìm kiếm một chương mới trong sự nghiệp.

Trong cuộc phỏng vấn với The Times vào tháng 2/2024, Elanga khẳng định: "Tôi không muốn dành thêm một mùa nữa để chỉ đá 10 phút rồi lại ngồi ngoài 10 trận liên tiếp. Rời MU không dễ, nhưng tôi cần được chơi bóng. Đôi khi bóng đá là vậy, không phải nơi nào cũng phù hợp với bạn".

