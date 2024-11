Manchester United bao giờ mới hết 'cũ'

Khoảnh khắc lóe sáng của "Tân Quỷ đỏ" dưới bàn tay Amorim chợt tắt. Vài phút đầu trận, người hâm mộ như sống lại thời kỳ đỉnh cao: pressing nghẹt thở, tấn công vũ bão, Rashford ghi bàn chớp nhoáng.

Nhưng rồi, "Con quỷ cũ" thức giấc. Lối chơi rời rạc, thiếu gắn kết, tinh thần bạc nhược... tất cả hiện về nguyên hình. Dường như, Amorim chỉ kịp khoác lên MU lớp áo mới hào nhoáng, chứ chưa thể thay đổi bộ khung mục ruỗng bên trong.

Rashford nhanh chóng ghi bàn ở phút thứ 2, mang lại sự khởi đầu như mơ cho triều đại của Ruben Amorim. Tuy nhiên, giống như những lần trước đây, "Quỷ đỏ" không thể tận dụng lợi thế đó để kiểm soát thế trận.

Trong khoảng 15 phút đầu, Manchester United chơi có phần kỷ luật hơn so với phong cách hỗn loạn trước đây. Sơ đồ 3-4-3 của Amorim cho thấy chút khởi sắc, nhưng chính Ipswich mới tạo ra những tình huống nguy hiểm hơn. Bàn gỡ hòa của Omari Hutchinson ở phút 43 là kết quả tất yếu sau sức ép liên tục từ đội chủ nhà.

Amorim tỏ ra kiên nhẫn, nhưng cũng không giấu được sự thất vọng. Trong suốt trận đấu, ông thường xuyên chỉ đạo sát sao, chỉ trích các cầu thủ vì không áp sát đúng cách và để lộ quá nhiều khoảng trống giữa các tuyến.

Dù có sự kỳ vọng lớn vào hàng thủ ba người dưới thời Amorim, vấn đề lớn nhất lại nằm ở hàng công. Alejandro Garnacho gần như vô hình trong hiệp một, với những pha xử lý cá nhân thiếu hiệu quả. Bruno Fernandes, trong vai trò thủ lĩnh, dành quá nhiều thời gian để tranh cãi với trọng tài thay vì tập trung thi đấu.

Rashford sớm ghi bàn, nhưng nhanh chóng trở nên mờ nhạt sau đó. Dấu ấn duy nhất của anh là cú sút mở tỷ số, nhưng sự thiếu ổn định vẫn tiếp tục bám đuổi ngôi sao này.

Trong hiệp hai, Amorim tung Joshua Zirkzee và Rasmus Højlund vào sân để tìm kiếm sự đột phá, tuy nhiên cả hai cũng không tạo ra được khác biệt. Thậm chí, Zirkzee phải nhận chỉ đạo trực tiếp từ Amorim để di chuyển vào vòng cấm ở những phút cuối cùng - một dấu hiệu cho thấy sự thiếu hiểu biết chiến thuật của cầu thủ.

Amorim, dù mới chỉ làm việc tại Manchester United vài ngày, nhanh chóng thể hiện phong cách riêng của mình. Ông giữ thái độ điềm tĩnh trên đường biên, chỉ đạo chặt chẽ và thường xuyên đưa ra lời khuyên chiến thuật. Phút 20, cựu thuyền trưởng Sporting CP tận dụng thời gian tạm dừng trận đấu để hướng dẫn chi tiết cho Diogo Dalot, Casemiro và Garnacho.

Tuy nhiên, tinh thần thi đấu của các cầu thủ vẫn là vấn đề lớn. Khi một đường chuyền hỏng của Dalot dẫn đến phản công nguy hiểm từ Ipswich, nhiều cầu thủ United phản ứng bằng cách... cúi đầu và thở dài. Amorim, đứng từ ngoài sân, phải liên tục vỗ tay để động viên tinh thần.

Amorim còn rất nhiều việc phải làm nếu muốn đưa Manchester United trở lại đỉnh cao. Triết lý bóng đá của ông yêu cầu sự chủ động và cường độ cao, nhưng đội hình hiện tại vẫn quen với lối chơi phản ứng thụ động dưới các HLV trước đây.

Bên cạnh đó, tình hình lực lượng của United cũng là vấn đề nan giải. Với 4 trung vệ chấn thương, Amorim buộc phải đưa cầu thủ 16 tuổi, Godwill Kukonki vào danh sách dự bị - minh chứng cho sự mong manh của đội hình hiện tại.

Dù vậy, Amorim vẫn nhận được sự ủng hộ từ người hâm mộ. Trong suốt trận đấu, những bài hát như “Amorim’s Red and White Army” liên tục vang lên, thể hiện niềm tin vào vị thuyền trưởng người Bồ Đào Nha.

Đây mới chỉ là bước khởi đầu, và Amorim hiểu rằng ông không thể biến Manchester United thành một đội bóng mạnh mẽ chỉ trong vài ngày. Nhưng với sự kiên nhẫn và định hướng đúng đắn, hành trình của ông tại Old Trafford có thể sẽ trở thành một câu chuyện đáng nhớ trong tương lai.

Amorim đang đứng trước một nhiệm vụ đầy thử thách, nhưng cũng đầy tiềm năng. Trận hòa với Ipswich có thể không phải là khởi đầu hoàn hảo, nhưng nó là lời nhắc nhở rằng sự cải tổ đòi hỏi thời gian, kỷ luật và lòng quyết tâm - cả từ HLV lẫn các cầu thủ. "Quỷ đỏ" đã bắt đầu hành trình mới, và chỉ có thời gian mới trả lời được liệu họ có thể bay cao một lần nữa hay không.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.