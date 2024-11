Trận hòa lột trần bộ mặt của Manchester United

Nhưng đây không phải màn ra mắt để khơi dậy sự lạc quan. Thay vào đó, nó giống một lời nhắc nhở đầy nghiệt ngã về quy mô và sự phức tạp của nhiệm vụ trước mắt: hồi sinh một đội bóng đầy rẫy vấn đề và đang chật vật tìm lại ánh hào quang.

Manchester United đánh mất tinh thần, phong độ và cả bản sắc. Trận hòa này không chỉ đơn thuần là một kết quả tồi tệ, mà nó còn phơi bày toàn bộ sự thiếu gắn kết và năng lượng uể oải của đội bóng từng là biểu tượng của bóng đá Anh.

Có lẽ Ruben Amorim biết trước quy mô công việc. Ông chắc chắn theo dõi đội bóng này từ xa, thấy được những thất bại và màn trình diễn nghèo nàn. Nhưng chứng kiến tất cả tận mắt, ngay trên đường biên, là một trải nghiệm khác biệt hoàn toàn.

Nó không chỉ là vấn đề chiến thuật hay phong độ cá nhân. Manchester United giống một cỗ máy cũ kỹ, các bộ phận rời rạc, thiếu ăn khớp và không thể vận hành trơn tru.

Chỉ trong 24 phút đầu tiên, người ta có thể thấy rõ sự bế tắc. Bóng được chuyền qua lại giữa các hậu vệ một cách uể oải, không góc chuyển, không sự sáng tạo.

Tuyến giữa như biến mất, không thể liên kết với hàng công. Hệ thống phòng ngự, trong khi đó, để lộ hàng loạt khoảng trống mà Ipswich dễ dàng khai thác.

Amorim, trong chiếc áo khoác dáng dài và quần tây chỉn chu, không la hét hay chỉ trích. Ông chỉ lặng lẽ đứng quan sát, đôi tay đút túi, khuôn mặt không biểu lộ nhiều cảm xúc.

Nhưng ánh mắt đó, cách ông di chuyển liên tục trên đường biên, cho thấy một sự quyết đoán và khẩn trương âm ỉ. Có lẽ, trong đầu ông bắt đầu hình thành một kế hoạch đại cải tổ.

Dù vậy, Manchester United không hoàn toàn mất hết hy vọng. Ngay phút thứ hai, đội bóng có bàn mở tỷ số sau một pha bóng thể hiện tinh thần mới mẻ. Ruben Amorim gây bất ngờ khi bố trí Amad Diallo đá ở vị trí hậu vệ cánh phải. Và sự lựa chọn này lập tức chứng minh giá trị.

Nhận bóng ở khu vực giữa sân, Diallo thực hiện một pha bứt tốc đầy quyết tâm, rồi căng ngang chính xác để Marcus Rashford dễ dàng đưa bóng vào lưới. Đó là một bàn thắng thể hiện sự năng động và trực diện - thứ mà CLB đã thiếu vắng suốt thời gian dài.

Amorim không ăn mừng. Ông chỉ xoay người về phía ban huấn luyện, ánh mắt thoáng chút hài lòng nhưng vẫn lạnh lùng. Đối với bản thân, đó không phải là đích đến, mà chỉ là bước khởi đầu của một hành trình dài.

Thế nhưng, niềm vui không kéo dài. Rashford, sau bàn thắng, trông đầy năng lượng và khao khát. Nhưng dần dần, anh cũng như cả đội bóng chìm vào trạng thái uể oải quen thuộc. Ipswich, với sự gắn kết và kỷ luật, nhanh chóng chiếm lĩnh thế trận và bắt đầu áp đảo.

Trong khi Manchester United mờ nhạt, Ipswich lại tỏa sáng. Omari Hutchinson, cầu thủ hay nhất bên phía đội chủ nhà, là trung tâm của mọi pha bóng nguy hiểm. Và chính anh ghi bàn gỡ hòa xứng đáng sau một pha phối hợp mẫu mực.

Càng về sau, Ipswich càng cho thấy sự tổ chức và tinh thần chiến đấu, trong khi Manchester United tiếp tục để lộ những khoảng trống chết người ở tuyến giữa. Nếu không có sự xuất sắc của André Onana, “Quỷ đỏ” có lẽ đã phải rời sân với một thất bại.

Thủ thành người Cameroon thực hiện hai pha cản phá xuất thần trước những cú dứt điểm cận thành của Liam Delap - tiền đạo chơi như thể đang lao theo trái bóng lăn xuống dốc, đầy sức mạnh nhưng thiếu kiểm soát.

Suốt trận đấu, Ruben Amorim không ngồi xuống. Ông không hét lớn hay vung tay chỉ đạo cuồng loạn. Thay vào đó, cựu thuyền trưởng Sporting CP đi lại không ngừng, bước chân ngày càng chậm hơn, như thể đang chìm vào suy nghĩ.

Sau trận, Amorim thẳng thắn thừa nhận: “Chúng ta sẽ phải chịu đựng trong một thời gian dài”. Đó không phải là sự bi quan, mà là cái nhìn thực tế về tình hình hiện tại của Manchester United.

Amorim không chỉ đến đây để chỉnh sửa vài chi tiết nhỏ. Ông sẵn sàng cho một cuộc đại phẫu từ gốc rễ, từ cách chơi bóng, tinh thần đội ngũ đến việc xây dựng lại bản sắc CLB. Điều đó đòi hỏi thời gian, sự kiên nhẫn và trên hết là sự tin tưởng từ những người hâm mộ.

Amorim có tất cả phẩm chất của một nhà lãnh đạo hiện đại: sự tự tin, điềm tĩnh, và một tầm nhìn chiến lược rõ ràng. Nhưng tại Manchester United, ông phải đối mặt với thách thức lớn nhất sự nghiệp - không chỉ về chiến thuật, mà còn về việc hồi sinh tinh thần và văn hóa đội bóng.

Trận hòa với Ipswich chỉ là khởi đầu của hành trình đầy gian nan. Nhưng nếu Amorim có thể giữ vững sự quyết tâm và tầm nhìn, người hâm mộ “Quỷ đỏ” có thể hy vọng về một tương lai tươi sáng hơn. Đó không phải là câu chuyện của ngày một ngày hai. Nhưng có lẽ, ánh sáng ở cuối đường hầm đã bắt đầu le lói.

