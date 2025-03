Neymar quá hay

Ngay phút thứ 9, cựu sao PSG khiến người hâm mộ vỡ òa với cú sút phạt thành bàn đẹp mắt bên cánh trái. Pha dứt điểm của Neymar bật vào người một cầu thủ Bragantino trước khi đổi hướng đi vào lưới, giúp Santos mở tỷ số ngay từ sớm.

Đây là bàn thứ hai ở tình huống cố định của Neymar cho Santos ở mùa này. Hôm 24/2, cựu sao PSG sút phạt góc thẳng vào lưới Inter de Limeira cũng tại Giải vô địch bang Paulista.

Sau pha ghi bàn trước Bragantino, Neymar tiến đến ống kính máy quay gần đó, thực hiện động tác ăn mừng khoe số áo và hét lớn "Tôi thật tuyệt". Nhiều đồng đội đã đến chung vui với Neymar sau pha lập công chóng vánh này.

Trong trận đấu này, Neymar thi đấu 76 phút trước khi được thay ra nghỉ. Ngoài pha lập công nói trên, tiền đạo người Brazil không tạo ra cơ hội ghi bàn nào cho đồng đội. Anh cũng chuyền chính xác 78% và có 2 lần qua người hiệu quả.

Trong 4 trận gần nhất, Neymar ghi 3 bàn và có 2 kiến tạo. Sau quãng thời gian đầu chưa bắt nhịp, chân sút này thích nghi và dần trở thành ngôi sao không thể thiếu của Santos.

Ở trận vừa qua, Santos không gặp nhiều sức ép trước Bragantino, dù cả hai có thế trận khá cân bằng. Bragantino cũng có vài tình huống nguy hiểm nhưng các chân sút của CLB này đều không thể tận dụng tốt.

Chiến thắng trước Bragantino giúp Santos duy trì vị trí dẫn đầu ở bảng B Giải vô địch bang Paulista, hơn chính Bragantino 1 điểm.

