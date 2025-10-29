Màn xuống dốc khó tin của Quả bóng vàng 2024

Chỉ một năm sau khi bước lên đỉnh vinh quang với danh hiệu Quả bóng vàng 2024, Rodri đang trải qua giai đoạn khó khăn nhất trong sự nghiệp.

Rodri sa sút chỉ sau 1 năm giành Quả bóng vàng. Ảnh: Reuters.

Phát biểu hôm 28/10, HLV Pep Guardiola nói về tình trạng hiện tại của Rodri: “Vẫn chưa có khung thời gian cụ thể cho sự trở lại của Rodri. Cậu ấy vẫn chưa sẵn sàng. Chắc chắn tình trạng của Rodri đang tiến triển tốt hơn, cậu ấy tập luyện một vài bài tập cùng cả đội. Nhưng sau những gì đã xảy ra, với các chấn thương cơ bắp trước đó, chúng ta vẫn phải chờ xem”.

Từ biểu tượng của sự bền bỉ và ổn định ở Man City, tiền vệ người Tây Ban Nha giờ đây trở thành nỗi lo thường trực của HLV Guardiola vì những chấn thương dai dẳng.

Rodri phải rời sân chỉ sau 22 phút trong trận thắng Brentford trước loạt trận FIFA Days tháng 10. Cầu thủ 29 tuổi cho biết anh “cảm thấy căng nhẹ ở gân kheo”, một dấu hiệu khiến người hâm mộ lo lắng, đặc biệt khi Rodri vừa trở lại không lâu sau chấn thương đầu gối nghiêm trọng hồi tháng 9/2024.

Chấn thương đầu gối khiến Rodri phải nghỉ thi đấu suốt 236 ngày, bỏ lỡ 53 trận đấu của Man City trên mọi đấu trường. Dù tái xuất vào tháng 5 và được Guardiola sử dụng tại FIFA Club World Cup, thể trạng của anh vẫn chưa ổn định.

Chấn thương trở thành cơn ác mộng với Rodri. Ảnh: Reuters.

Bước sang mùa giải 2025/26, Rodri mới chơi trọn vẹn 90 phút trong 2/7 trận. Ban huấn luyện Man City buộc phải sử dụng anh một cách dè dặt nhằm tránh tái phát chấn thương, điều hoàn toàn trái ngược với hình ảnh một tiền vệ từng ra sân hơn 60 trận/mùa trong giai đoạn đỉnh cao.

Chỉ mới một năm trước, Rodri là chủ nhân của danh hiệu Quả bóng vàng 2024, đánh bại hàng loạt tên tuổi lớn. Anh từng là nhân tố quan trọng trong lối chơi của Guardiola, góp công lớn giúp Man City giành cú ăn ba lịch sử. Nhưng giờ đây, thể lực và phong độ của Rodri đang sa sút khó tin.

Guardiola vẫn kiên nhẫn, nhưng sự kiên nhẫn ấy có giới hạn. Trong bối cảnh lịch thi đấu dày đặc, việc mất Rodri quá lâu khiến hàng tiền vệ của Man City mất đi điểm tựa vững chắc.

Nếu không sớm tìm lại thể trạng tốt nhất, Rodri có nguy cơ đi vào “vết xe đổ” của nhiều ngôi sao từng đoạt Quả bóng vàng, những người không thể duy trì đỉnh cao quá lâu sau khi chạm tới vinh quang.

