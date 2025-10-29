Dấu chấm hết cho James Rodriguez ở Mexico

Tiền vệ James Rodríguez sắp chia tay Club Leon, đồng thời cân nhắc bến đỗ mới trước thềm World Cup 2026.

James Rodriguez sắp đổi CLB.

Theo Mediotiempo, tiền vệ người Colombia sẽ rời Club Leon sau khi hết hạn hợp đồng vào tháng 12 tới. Đôi bên cũng không có ý định gia hạn tiếp.

James gia nhập Club Leon hồi đầu năm 2025 theo bản hợp đồng một năm, với mục tiêu tham dự FIFA Club World Cup cùng đội bóng Mexico. Tuy nhiên, kế hoạch này sụp đổ khi FIFA loại Leon khỏi giải do vi phạm quy định về quyền sở hữu CLB. Kể từ đó, hành trình của cựu sao Real Madrid tại Liga MX không diễn ra như mong đợi.

Mùa trước, Leon dừng bước ở tứ kết Clausura 2025. Còn ở mùa Apertura hiện tại, đội đang xếp áp chót trên bảng xếp hạng. Phong độ của James cũng sa sút đáng kể khi anh chỉ ghi 3 bàn sau 12 trận mùa này. Tổng cộng, anh chỉ có 5 pha lập công trong 32 trận kể từ khi gia nhập đội bóng.

Theo nhiều nguồn tin, cả James lẫn ban lãnh đạo CLB đều đồng thuận rằng chia tay là lựa chọn tốt nhất cho đôi bên. Một số CLB lớn ở Mỹ đang theo dõi sát tình hình của cầu thủ 33 tuổi.

Với việc World Cup 2026 đang đến gần, James sẽ phải sớm đưa ra quyết định mang tính bước ngoặt cho sự nghiệp – có thể là cơ hội cuối cùng để anh khẳng định mình ở cấp độ đỉnh cao.

