Man Utd đổ bể kế hoạch với Malacia vào phút chót

Theo The Athletic, kế hoạch cho Tyrell Malacia rời Manchester United dưới dạng cho mượn sụp đổ vào giờ chót khiến "Quỷ đỏ" không kịp trở tay.

Theo The Athletic, Man United và Elche bước vào quá trình đàm phán trực tiếp nhằm tìm lối ra cho Tyrell Malacia - hậu vệ trái không còn nằm trong kế hoạch của HLV Ruben Amorim. Tuy nhiên, mọi thỏa thuận đổ bể vào phút chót khi hai bên không thể thống nhất điều khoản mua đứt sau thời gian cho mượn.

Vụ việc diễn ra chỉ vài giờ trước khi kỳ chuyển nhượng khép lại, khiến Amorim không còn nhiều thời gian xử lý những “người thừa” trong đội hình. Điều này đồng nghĩa Malacia gần như chắc chắn tiếp tục ở lại Old Trafford, dù anh chỉ còn 12 tháng hợp đồng với mức lương 75.000 bảng/tuần.

Malacia trưởng thành từ học viện Feyenoord, ra mắt đội một năm 2017 và gây ấn tượng với tốc độ, sự bền bỉ cùng lối chơi nhiệt huyết. Phong độ nổi bật tại Eredivisie giúp anh lọt vào mắt xanh của nhiều CLB lớn, trước khi trở thành tân binh đầu tiên của HLV Erik ten Hag ở Man United vào mùa hè 2022. Dù từng mang lại sự tươi mới cho hàng thủ “Quỷ đỏ”, sự ra đi của Ten Hag khiến hậu vệ Hà Lan nhanh chóng bị gạt khỏi kế hoạch.

Từ chỗ là niềm kỳ vọng, Malacia giờ chỉ còn là gánh nặng mà Amorim muốn thanh lý sớm. Nhưng với thương vụ đổ bể cùng Elche, hành trình phía trước của anh tại Old Trafford thêm phần u ám.