Việc chia tay HLV Erik Ten Hag có lẽ khó tránh khỏi nhưng điều quan trọng là xác định hướng đi mới cho thật chính xác. Sau khi Sir Alex Ferguson chia tay Man Utd, ông quy hoạch David Moyes là người kế tục. Cựu thuyền trưởng người Scotland nhìn nhận người đồng hương có những phẩm chất để duy trì di sản tại Old Trafford.

Tuy nhiên, Moyes thiếu kinh nghiệm cầm quân ở một CLB lớn và không có đủ thời gian để chứng tỏ mình. Chỉ không đầy một mùa tại Old Trafford, nhà cầm quân này bị sa thải và Ryan Giggs dẫn dắt đội bóng những trận còn lại trong mùa 2013/14.

Giới chủ Mỹ chỉ thích thành tích, không cần xem xét nguyên nhân đã cho Moyes mất việc và khép lại toàn bộ di sản của Ferguson tại "Nhà hát của những giấc mơ". Mùa giải sau, họ thuê Louis Van Gaal về với hy vọng danh tiếng của ông giúp vực dậy CLB. HLV người Hà Lan chỉ trụ ở đội bóng đúng 2 mùa, giành được một danh hiệu FA Cup, lọt vào top 4.

Năm 2016, Man Utd thuê Jose Mourinho dù triết lý của "Người đặc biệt" hoàn toàn trái ngược với Louis van Gaal. Triết lý của Mourinho - người được mệnh danh chuyên gia đấu Cúp - giúp Man Utd vô địch Europa League 2016 và mùa sau là ngôi á quân giải Ngoại hạng Anh. Tới nay, đó là một trong những vị trí cao nhất của "Quỷ đỏ" thời hậu Sir Alex.

Tuy nhiên, phong cách Mourinho không thích nghi được với văn hóa ở Man Utd. Đầu mùa giải 2018/19, Man Utd sa thải nhà cầm quân Bồ Đào Nha và đặt niềm tin vào Ole Gunnar Solskjaer. Cựu tiền đạo "Quỷ đỏ" trụ ở sân Old Trafford gần 3 năm (tháng 12/2018 đến tháng 11/2021) và trở thành HLV giữ ghế lâu nhất tại "Nhà hát của những giấc mơ" sau thời Sir Alex.

Sau một thời gian ngắn Ralf Rangnick tạm quyền, ban lãnh đạo Man Utd đặt trọn niềm tin vào Erik Ten Hag với hy vọng tư duy bóng đá Hà Lan sẽ giúp thổi luồng sinh khí mới. Phần còn lại như người ta thường gọi, đó đã là lịch sử.

Trong thập niên qua, Man Utd mất phương hướng trong việc lựa chọn lối chơi như thế nào. Họ không kiên định chọn bóng đá tấn công hay phòng ngự, không rõ ràng với triết lý hiệu quả hay đẹp mắt nên thành tích chao đảo không điểm tựa. Man Utd đánh mất bản sắc - yếu tố quan trọng dẫn lối đến thành công trong bóng đá hiện đại. Do vậy, nếu chia tay Ten Hag, vấn đề không phải chọn ai mà là theo hướng đi nào.

Trong những năm gần đây, triết lý bóng đá Tây Ban Nha nổi lên như trào lưu các CLB Anh đua theo rầm rộ. Người tạo cảm hứng đó là Pep Guardiola khi giúp Man City thống trị giải Ngoại hạng Anh với 6 chức vô địch trong 7 mùa giải gần đây.

Tiếp đó, người thổi bùng ảnh hưởng của xứ đấu bò tại Premier League là một HLV Tây Ban Nha khác: Mikel Arteta. Trong 2 mùa gần đây, Arteta định hình cho Arsenal lối chơi rõ ràng và tiệm cận thành công với Man City.

Unai Emery, người vừa đến Aston Villa không lâu, giúp đội bóng thành Birmingham lần đầu tiên giành vé dự Champions League và duy trì phong độ ấn tượng tại cả giải Ngoại hạng Anh lẫn đấu trường châu Âu.

Andoni Iraola cũng giúp Bournemouth kém cỏi trụ hạng an toàn ở vị trí thứ 12 mùa 2023/24. Rạng sáng 1/10 (giờ Hà Nội), Bournemouth của Iraola thắng Southampton để đẩy Man Utd xuống vị trí thứ 13 tại Ngoại hạng Anh mùa 2024/25.

Đó là 4 HLV người Tây Ban Nha tại Premier League mùa trước. Mùa 2024/25, trào lưu Tây Ban Nha tăng thêm "một người rưỡi". Ngoài Julen Lopetegui của West Ham phải kể thêm Enzo Maresca của Chelsea.

Maresca là HLV người Italia nhưng thành công nhất trong đời cầu thủ là khi chơi cho Sevilla. Hơn nữa, cũng giống Arteta, Maresca khởi nghiệp HLV trong môi trường Man City và bị ảnh hưởng phong cách của Pep rất nhiều. Do vậy, có thể coi Maresca là HLV có một nửa chất Itay, một nửa chất Tây Ban Nha.

Chỉ mới vài trận, Maresca biến Chelsea mất phương hướng suốt 2 mùa qua trở thành một đội bóng đúng nghĩa. Điều đó gợi cho Man Utd nhiều điều đáng suy ngẫm.

Chọn trường phái bóng đá Tây Ban Nha là đảm bảo cho thành công, lựa chọn một truyền nhân của Guardiola thì tỷ lệ thành công còn cao hơn. Lúc này, Xavi Hernandez có thể là một lựa chọn đáng xem xét.

Trong hoàn cảnh Barcelona gặp nhiều khó khăn về tài chính, Xavi không cần mua sắm nhiều vẫn có thể tạo ra một đội quân chiến thắng. Việc Barcelona vô địch Tây Ban Nha năm 2023 trước một Real Madrid hùng mạnh là minh chứng. Triết lý bóng đá kiểm soát nhưng hiệu quả của Xavi có thể biến Man Utd trở nên cạnh tranh và ổn định như Arsenal. Chắc chắn Man Utd khi đó đáng xem hơn nhiều so với hiện giờ.

