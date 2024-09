Sa thải Ten Hag không phải là câu chuyện mới. Nó lặp lại rất nhiều từ mùa giải trước. Thời điểm dễ chia tay HLV người Hà Lan nhất là vào cuối mùa 2023/24, tuy nhiên ban lãnh đạo mới của Man Utd không làm vậy. Thay vào đó, họ gia hạn hợp đồng thêm một năm cho cựu thuyền truởng Ajax.

Danh hiệu FA Cup mà Man Utd bất ngờ có được cuối mùa 2023/24 không phải phao cứu sinh cho Ten Hag. Nếu chỉ nhờ FA Cup mà Ten Hag được giữ lại, CLB không cần thiết phải gia hạn tới mùa hè năm 2026.

Giới chủ của "Quỷ đỏ" có cái nhìn bao quát hơn, thay vì chỉ hành động theo cảm xúc. Danh hiệu FA Cup không có ý nghĩa nhiều trong việc ký hợp đồng mới.

Những báo cáo, phân tích, thống kê về lối chơi mà Man Utd gặt hái trong bối cảnh cầu thủ bị chấn thương mùa trước giúp Ten Hag vẫn giữ được sự tín nhiệm. Ban lãnh đạo Man Utd vẫn tiếp tục ủng hộ cựu HLV Ajax thực hiện cuộc cách mạng lực lượng trong mùa hè để biến CLB thành đội bóng như kỳ vọng.

Sir Jim Ratcliffe trót chọn Ten Hag như kiểu ném lao, thì phải theo lao. Và lúc này, mọi thứ trong đội hình Man Utd gần như mới hoàn toàn theo ý của ông thầy người Hà Lan.

Những công thần trước đây được Ten Hag "dọn dẹp", từ huyền thoại Cristiano Ronaldo đến người gác đền David de Gea đều phẫn uất rời Old Trafford. Hè 2024, danh sách ấy xuất hiện thêm Scott McTominay - dù tiền vệ người Scotland chơi không hề tệ, lại khá lành tính. Những trụ cột của Man Utd từ thời “tiền Ten Hag” giờ còn lại không hề nhiều, đếm trên đầu ngón tay.

Lấy trận thua Tottenham thuộc vòng 6 Premier League hôm 29/9 làm ví dụ. Trong đội hình xuất phát chỉ còn Diogo Dalot, Bruno Fernandes và Marcus Rashford là cựu binh thời trước khi Ten Hag đến, phần còn lại chủ yếu là do vị HLV người Hà Lan mua hoặc cất nhắc. Năm cầu thủ được Ten Hag tung vào sân trong hiệp 2 đều là các bản hợp đồng của ông.

Nói tóm lại, Man Utd được Ten Hag thay máu hoàn toàn, có một cơ thể mới như HLV người Hà Lan ao ước. Chỉ có điều kết quả lại là những thống kê không chấp nhận được.

Tuy nhiên, sa thải Ten Hag lại khó vì như đã nói giới chủ Man Utd ở thế theo lao khó có thể rút tay. Đã rất nhiều tiền của bỏ ra trong 3 mùa hè qua để mua cầu thủ theo ý đồ của nhà cầm quân 54 tuổi.

Nếu sa thải Ten Hag lúc này, Man Utd không chắc tìm được người thay thế sẵn lòng tiếp quản công trình dang dở. Những HLV mà CĐV Man Utd ao ước như Zinedine Zidane chắc chắn không chấp nhận về dọn dẹp đống ngổn ngang tại Old Trafford.

Cũng phải nhấn mạnh rằng khác với thập niên trước có khái niệm "thợ hàn", "lính cứu hỏa" kiểu Claudio Ranieri, bóng đá hiện đại lại khác. Mỗi HLV có triết lý, xây dựng đội hình riêng và họ cần cả tiền bạc lẫn thời gian để xây dựng một đội bóng.

Giỏi như Pep Guardiola phải mất 2 năm để cải hoán Man City thành công. Cả Juergen Klopp cũng mất thời gian không ngắn mới nâng tầm Liverpool. Đưa một HLV khác về tiếp quản di sản của Ten Hag sẽ mất không ít thời gian và chắc chắn phải bỏ thêm tiền để thay đổi lại đội hình vào các kỳ chuyển nhượng tới.

Man Utd không sẵn tiền để đập đi xây lại một lần nữa và đó là lý do họ không thay Ten Hag mùa hè trước. Do vậy, giới chủ của Man Utd lúc này cũng không thể hành động theo cảm xúc chỉ sau vài trận thua.

Nhưng nói vậy không có nghĩa là ban lãnh đạo Man Utd chấp nhận làm con tin để Ten Hag đày đọa mãi. Sẽ phải có cách mà họ tính trước từ trong hè. Đó là đưa Ruud van Nistelrooy về cài cắm vào ban huấn luyện.

Nistelrooy đang trong quá trình tiếp nhận công việc, làm quen với ý tưởng của bản thiết kế mà Ten Hag là tác giả. Khi giới chủ chán tới mức không chịu đựng được cựu HLV Ajax hay khi nhận thấy Nistelrooy đã sẵn sàng, đó là lúc Ten Hag phải rời đi.

