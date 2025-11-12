Man United đổi vận từ góc cờ

Trong nhiều năm qua, Manchester United luôn có mối quan hệ “độc hại” với những quả phạt góc.

Đó là chi tiết nhỏ nhưng lại phản ánh vấn đề lớn hơn: một đội bóng thiếu tổ chức, thiếu ý tưởng và dễ bị tổn thương ở những khoảnh khắc tưởng như đơn giản nhất.

Nhưng dưới thời Ruben Amorim, điều từng bị xem là điểm yếu cố hữu ấy đang dần trở thành một vũ khí mới, một phần của cuộc tái thiết thầm lặng nhưng hiệu quả ở Old Trafford.

Từ nỗi ám ảnh cố định đến bước ngoặt mùa 2025-26

Trong nhiều mùa giải liên tiếp, MU thường thất thế ở các tình huống cố định. Họ vừa phòng ngự kém, vừa tấn công vô hồn. Ngoại trừ hai mùa 2021/22 và 2022/23, khi đội bóng tạm khắc phục được khâu chống phạt góc, phần còn lại là chuỗi sai lầm lặp lại. Trong khi phần còn lại của Premier League không ngừng đầu tư cho mảng bóng chết, MU lại giậm chân tại chỗ.

Mùa này, bức tranh thay đổi. Dưới tay Amorim, đội bóng áo đỏ không chỉ kiểm soát tốt hơn khi tấn công phạt góc, mà còn có ý đồ rõ ràng, tính toán và bài bản hơn trong từng tình huống. Vẫn còn những bất ổn khi phòng ngự, nhưng ở mặt trận tấn công, MU đang đạt hiệu suất tốt nhất tại giải Ngoại hạng.

Các thống kê minh chứng rõ ràng: MU đang ghi trung bình 14,3 bàn trên 100 quả phạt góc, cao nhất giải đấu 2025/26. Trong khi đó, dù vẫn thủng lưới 7,1 bàn trên 100 quả, con số xếp thứ năm từ dưới lên, nhưng sự khác biệt nằm ở chiều ngược lại. MU giờ đã biết biến bóng chết thành bàn thắng sống.

Sự thay đổi đầu tiên đến từ Bryan Mbeumo. Tân binh người Cameroon giúp các quả đá phạt có độ xoáy, quỹ đạo và điểm rơi chính xác hơn. Mỗi quả tạt của anh đều được chuẩn bị kỹ, kết hợp cùng Bruno Fernandes, người chịu trách nhiệm ở cánh còn lại, tạo nên một bộ đôi chuyên gia cố định đầy hiệu quả.

Bruno Fernandes thường thực hiện những pha phạt góc vào chính diện khung thành.

MU giờ đây chủ yếu thực hiện phạt góc xoáy vào trong, hướng về vùng trung tâm và cột xa trong khu 5,50 mét. Đó là khu vực họ tập trung tối đa quân số, với ba trung vệ cùng các cầu thủ tấn công cao to. Amorim không muốn phức tạp hóa mọi thứ, ông chọn sự đơn giản, nhưng chính xác và đồng bộ.

Trong trận hòa 1-1 với Fulham hồi tháng 8, MU thực hiện mẫu bài tủ này. Cú đá của Mbeumo xoáy về cột xa. De Ligt cản tầm di chuyển của thủ môn Leno, Luke Shaw khóa hậu vệ Rodrigo Muniz, trong khi Leny Yoro thoát người kèm Calvin Bassey để đánh đầu ghi bàn. Bài đá ấy không hoa mỹ, nhưng được thực hiện hoàn hảo đến từng chi tiết nhỏ.

Các cầu thủ MU giờ mỗi người nhận nhiệm vụ khác nhau trong các tình huống cố định.

Một tình huống khác, trong trận hòa 2-2 trước Nottingham Forest, Bruno Fernandes thực hiện cú đá phạt bên trái. De Ligt áp sát thủ môn, Shaw tạo va chạm với người kèm, còn Casemiro lẻn ra sau để chiếm vị trí. Khi bóng được tạt vào, mọi mắt xích đều vận hành đúng nhịp: De Ligt ghim thủ môn, Shaw cản đối thủ, Casemiro tự do bật cao đánh đầu mở tỷ số.

Những bài đá của Amorim không cầu kỳ, nhưng được tập luyện kỹ lưỡng. Chúng tận dụng tối đa thể hình, di chuyển và khả năng không chiến của trung vệ. Harry Maguire, nếu có mặt, là mục tiêu số một. De Ligt thường đóng vai trò hỗ trợ, khi thì chắn người, khi thì chính anh là người dứt điểm.

De Ligt - biểu tượng của sự thay đổi

Bàn gỡ hòa 2-2 trước Tottenham cuối tuần qua là minh chứng cho sự tiến bộ ấy. Khi Maguire rời sân, De Ligt chuyển vai trò, từ người chắn thủ môn thành người tấn công chính. Mason Mount thay anh đảm nhận việc che chắn tầm nhìn của thủ môn Vicario.

Có người di chuyển để làm rối loạn hàng thủ, người cản đối phương, người chịu trách nhiệm dứt điểm.

Trước khi Fernandes thực hiện quả tạt, De Ligt khôn khéo di chuyển qua lại để kéo người kèm, rồi đột ngột lao về cột xa. Yoro dịch chuyển để lôi kéo hậu vệ Van de Ven, Mount giữ vị trí trước khung thành, Shaw cản Rodrigo Bentancur. Khi bóng đến, De Ligt hoàn toàn tự do và đánh đầu tung lưới Tottenham, mang về 1 điểm quý giá.

Đó là bàn thắng thứ sáu từ phạt góc của MU mùa này, chỉ kém đúng một bàn so với thành tích cao nhất của họ kể từ năm 2018/19. Quan trọng hơn, nó cho thấy MU đang tiến hóa theo hướng hiện đại, tận dụng triệt để mọi chi tiết nhỏ để tạo ra khác biệt trong một giải đấu khắc nghiệt.

Bàn gỡ 2-2 của MU trước Tottenham Hotspur cuối tuần qua là ví dụ điển hình, cho thấy bài phạt góc MU sở hữu đang phát huy sự hiệu quả.

De Ligt, người từng chịu nhiều hoài nghi ở Bayern Munich, giờ trở thành trung tâm của mọi pha bóng cố định tại Old Trafford. Anh mạnh mẽ, thông minh, và luôn biết cách tạo áp lực. Với anh, Amorim có trong tay một vũ khí lợi hại, vừa là “búa tạ” không chiến, vừa là “tấm chắn” mở đường cho đồng đội.

Thành công ở phạt góc không phải kết quả của may mắn. Nó phản ánh triết lý tỉ mỉ và khoa học mà Amorim đang xây dựng. Ở Sporting trước đây, ông luôn coi bóng chết là cơ hội vàng để khai thác lợi thế chiến thuật. Giờ đây, ông đang áp dụng chính triết lý đó tại Premier League.

MU đang biến tình huống cố định thành vũ khí mới.

Các chỉ số nâng cao cho thấy MU đang tạo ra 7,1 bàn thắng kỳ vọng (xG) trên 100 quả phạt góc, con số cao gấp đôi bất kỳ mùa nào trong bảy năm qua. Họ không còn lúng túng trong khâu chuẩn bị. Mỗi cầu thủ đều hiểu rõ vai trò của mình, từ người đá phạt, người chạy chỗ, đến người chắn đường thủ môn.

Dĩ nhiên, hàng thủ vẫn còn vấn đề. MU vẫn nằm trong nhóm 5 đội để lọt lưới nhiều nhất từ phạt góc, và thủ môn Senne Lammens vẫn đang làm quen với cường độ Premier League. Nhưng những tín hiệu tấn công đầy tích cực cho thấy đội bóng đang đi đúng hướng.

Quan trọng hơn, Amorim giúp MU tìm lại sự tự tin trong những tình huống bóng chết, điều tưởng như đã biến mất sau thời Mourinho. Mỗi cú phạt góc giờ đây đều mang theo hy vọng, thay vì nỗi lo. Và trong một mùa giải mà CLB vẫn còn loay hoay định hình bản sắc, chính những chi tiết nhỏ như thế có thể tạo ra bước ngoặt.

Manchester United từng là đội bóng run rẩy ở chấm phạt góc, còn nay, họ bắt đầu khiến đối thủ run rẩy mỗi khi Fernandes hoặc Mbeumo bước lên quả bóng. Đó không chỉ là sự thay đổi về con số, mà là dấu hiệu cho thấy một tập thể đang dần lấy lại sức mạnh từ những điều cơ bản nhất của bóng đá.