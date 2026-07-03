Màn trình diễn đỉnh cao của hai 'lão tướng' tuổi 40 tại World Cup

Bàn gỡ hòa trên chấm phạt đền ở phút 68 đã đánh dấu cột mốc lịch sử. Đây là bàn thắng đầu tiên của Cristiano Ronaldo tại một vòng knock-out World Cup. Qua 5 kỳ đại hội trước đó, siêu sao người Bồ Đào Nha hoàn toàn im hơi lặng tiếng ở các loạt trận sinh tử. Pha lập công giải tỏa này không chỉ đưa đội nhà trở lại từ cõi chết mà còn chính thức khép lại cơn khát bàn thắng kéo dài 20 năm của anh tại vòng đấu loại trực tiếp. Với kỷ lục mới nhất này, Ronaldo đồng thời tránh được việc lập một kỷ lục không mong muốn. Ảnh: Reuters.

Trước khi giúp Bồ Đào Nha gỡ hòa từ chấm phạt đền, Ronaldo đã không ghi bàn trong 8 trận đấu loại trực tiếp trong sự nghiệp, chuỗi trận tịt ngòi dài thứ hai của một tiền đạo trong lịch sử World Cup. Nếu không ghi bàn ở trận đấu này, Ronaldo sẽ sánh ngang với tiền đạo người Hà Lan Dirk Kuyt về số trận đấu loại trực tiếp nhiều nhất mà không ghi được bàn thắng nào trong lịch sử World Cup. Ảnh: Transfermarkt.

Với cú sút tung lưới Croatia, Ronaldo chính thức thiết lập kỷ lục là cầu thủ lớn tuổi nhất lịch sử ghi bàn tại một vòng knock-out World Cup (41 tuổi và 147 ngày). Anh đã xô đổ kỷ lục được xác lập bởi người đồng đội cũ Pepe nắm giữ (ghi bàn vào lưới Thụy Sĩ tại World Cup 2022 khi 39 tuổi 283 ngày). Ảnh: Reuters.

Cuộc đối đầu này cũng chứng kiến khoảnh khắc độc nhất vô nhị về cuộc đụng độ của hai lão tướng trên 40 tuổi. Đây là lần đầu tiên trong một trận knock-out World Cup, hai đội trưởng đều là những ngôi sao thuộc thế hệ 8x. Cristiano Ronaldo (41 tuổi) và Luka Modrić (40 tuổi) đã tạo nên một biểu tượng vĩ đại về sự bền bỉ, thách thức mọi giới hạn sinh học để dẫn dắt quốc gia tại sân chơi lớn nhất. Ảnh: Chosun.

Bên cạnh các cầu thủ, công nghệ VAR và hệ thống bắt việt vị bán tự động (SAOT) cũng hoạt động hết công suất. Trận đấu chính thức độc chiếm kỷ lục lịch sử World Cup với 4 bàn thắng bị VAR từ chối. Các pha làm bàn bị khước từ bao gồm bàn thắng của Nikola Vlašić (phút 56), Cristiano Ronaldo (phút 61), Petar Sučić (phút 80) và tình huống phản lưới nhà của Rúben Neves ở phút 90+13 do lỗi việt vị trước đó của Pašalić. Chưa từng có một trận đấu nào trong lịch sử giải đấu chứng kiến số lần hủy bàn nhiều đến vậy. Ảnh: Shutterstock.

Trận thắng kịch tính của Bồ Đào Nha chính thức đánh dấu trận lội ngược dòng thứ 11 tại World Cup 2026. Giải đấu năm nay phá vỡ kỷ lục số trận "lật kèo" nhiều nhất lịch sử World Cup, vượt qua cột mốc 9 trận của các năm 1954 và 1970. Thể thức mở rộng 48 đội đang tạo ra một kỳ đại hội điên rồ và không thể đoán trước. Trong ảnh là các đội có nhiều màn lội ngược dòng nhất trong lịch sử World Cup. Ảnh: 365Scores.

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