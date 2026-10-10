Màn phá án trọn vẹn cho khán giả trong ‘Án mạng xém hoàn hảo’

“Án mạng xém hoàn hảo” cân bằng yếu tố trinh thám và hài hước, dẫn dắt khán giả đồng hành cùng DJ Mie và Anh Tú Atus vượt qua vụ án, mở ra những lớp bí mật mới.

Phim mở đầu bằng cuộc gặp giữa Trinh (DJ Mie) - TikToker chuyên xây dựng nội dung tình yêu và Đại (Anh Tú Atus) - thám tử tư được cô thuê để theo dõi Khang (Ma Ran Đô) - người chồng sắp cưới mà Trinh bắt đầu nghi ngờ. Khang đang đóng phim cùng Phương Yến (Vũ Ngọc Anh) - người yêu cũ của anh.

Ngay từ lần gặp đầu tiên, sự đối lập giữa hai người khá rõ: Trinh sống bằng niềm tin, cảm xúc và tinh thần lạc quan có phần “quá liều”; trong khi Đại thực tế, tỉnh táo và chỉ muốn làm đúng phần việc của mình. Một vụ án mạng bất ngờ khiến cả hai buộc phải đồng hành khi Trinh tỉnh dậy trong căn phòng nơi Yến đã tử vong và trở thành nghi phạm gần như không thể chối cãi. Trong lúc hoảng loạn, cô gọi Đại đến cầu cứu, vô tình kéo anh vào cuộc truy tìm hung thủ.

Những phân cảnh trong phim “Án mạng xém hoàn hảo”.

Điểm đáng chú ý của Án mạng xém hoàn hảo là cách phim cân bằng yếu tố trinh thám và hài hước. Thay vì liên tục tạo bầu không khí căng thẳng, tiếng cười chủ yếu đến từ phản ứng rất đời thường của các nhân vật khi bị đặt vào hoàn cảnh bất thường.

Tiêu biểu là phản ứng của Đại khi được Trinh gọi đến hiện trường. Thay vì lập tức hóa thân thành “anh hùng”, phản ứng đầu tiên của anh lại là “bỏ của chạy lấy người”, thẳng thừng xin “Trinh tha cho Đại đi”. Phân cảnh này phần nào thể hiện tinh thần chung của bộ phim: Những màn truy đuổi, phá án đầy hồi hộp và căng thẳng nhưng được nhìn qua lăng kính của những con người rất đỗi bình thường, vụng về và hoảng loạn trước vụ án mạng.

Nhân vật chính là Trinh (DJ Mie) và Đại (Anh Tú Atus).

Đây cũng là một bước tiến với DJ Mie ở lần thứ hai thử sức với điện ảnh. Trinh là kiểu nhân vật dễ khiến người xem khó chịu với sự lạc quan gần như “tích cực độc hại”, thường xuyên “nhây” và đưa ra phản ứng khiến Đại phát cáu. Tuy nhiên, tính cách này không chỉ được sử dụng để tạo tiếng cười. Khi lý do đằng sau sự vui vẻ quá mức của Trinh dần hé lộ, khán giả có thêm cơ sở để đồng cảm với nhân vật. Đây cũng là lúc Mie cho thấy sự tiến bộ khi chuyển từ năng lượng hoạt náo quen thuộc sang trạng thái cảm xúc sâu hơn. Những khoảnh khắc Trinh không còn cố tỏ ra ổn giúp Mie chứng minh nhân vật này không đơn giản chỉ là cô gái “tích cực quá mức”.

Trinh có tính cách trái ngược với Đại.

Trái ngược với Trinh là một Đại thực dụng và có phần bất cần. Điểm mạnh của Anh Tú Atus tiếp tục nằm ở biểu cảm và cách thoại. Một số câu thoại nếu được thể hiện nghiêm túc có thể dễ tạo cảm giác sượng hoặc gây cười lộ liễu, nhưng qua cách xử lý của Anh Tú lại trở nên tự nhiên và duyên dáng.

Sau những vai diễn khác nhau như giang hồ, phản diện hay nhân vật lừa đảo, Án mạng xém hoàn hảo cho thấy hài hước vẫn là một trong những thế mạnh của Anh Tú. Nam diễn viên cũng có sự lăn xả đáng ghi nhận trong phân cảnh hành động. Đại không phải mẫu thám tử lạnh lùng, đánh đâu thắng đó mà thường xuyên rơi vào những tình huống chật vật, vụng về - yếu tố giúp nhân vật giữ màu sắc hài xuyên suốt.

Hành trình phá án lại là yếu tố giữ chân khán giả trong “Án mạng xém hoàn hảo”

Nếu sự hài hước tạo nên màu sắc riêng, hành trình phá án lại là yếu tố giữ chân khán giả. Mỗi khi một nút thắt tưởng như được giải quyết, câu chuyện lại mở thêm lớp bí mật. Các nhân vật phụ như đạo diễn Minh (Huy Khánh), nhà sản xuất Cường (Long Đẹp Trai), nữ diễn viên Nhi LV (Thùy Giang) hay chuyên viên trang điểm Lebella (Trịnh Tú Trung) trở thành những mắt xích khiến hành trình giải oan của Trinh và Đại thêm phức tạp. Điều này cũng cho thấy cách đạo diễn Đức Nguyễn tiếp cận thể loại trinh thám trong tác phẩm đầu tay: “Không phải là trò đoán hung thủ. Sự kích thích nằm ở việc đạo diễn kéo dãn - rồi thu hẹp khoảng cách giữa khán giả và sự thật”.

Án mạng xém hoàn hảo phù hợp với khán giả tìm kiếm bộ phim trinh thám dễ xem, có tiếng cười nhưng vẫn giữ yếu tố bí ẩn. Phim không đặt nặng cuộc đấu trí căng thẳng, mà chọn kể vụ án bằng tình huống đời thường, nhóm nhân vật nhiều màu sắc và hành trình liên tục mở ra những bất ngờ mới.

Phim điện ảnh Án mạng xém hoàn hảo đang chiếu tại các rạp trên toàn quốc.