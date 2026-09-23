Hứa Khải biến hóa trong địa hạt phim cổ trang

Từ quyền thần đến đạo sĩ bắt yêu nghèo khó, Hứa Khải liên tục thay đổi hình tượng qua các tác phẩm cổ trang lên sóng trong 2 năm trở lại đây.

Tối 22/9, nam diễn viên Hứa Khải đã đến Việt Nam cùng bạn diễn Châu Dã tham dự sự kiện quảng bá dự án phim mới nhất Nhất Âu Xuân. Đây là bộ phim cổ trang thứ ba của nam diễn viên từ 2024 đến nay, sau Tử Dạ Quy và Kỳ Kim Triêu. Mỗi tác phẩm mang đến một bối cảnh và tuýp nhân vật khác biệt, cho thấy nỗ lực làm mới của Hứa Khải trong dòng phim sở trường.

“Nhất Âu Xuân”

Bộ phim Nhất Âu Xuân sẽ lên sóng FPT Play từ 24/9, song song với Trung Quốc, đánh dấu lần đầu tiên Hứa Khải kết hợp Châu Dã trên màn ảnh. Phim chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Vưu Tứ Tỷ, lấy bối cảnh thời Nam Tống, xoay quanh Thẩm Nhuận (Hứa Khải thủ vai) và Tạ Thanh Viên (Châu Dã thủ vai).

Hứa Khải có lần đầu kết hợp Châu Dã trên màn ảnh.

Thẩm Nhuận xuất thân hàn vi, từng bị đày đi lính sau biến cố gia đình, dần vươn lên trở thành trọng thần triều đình, được giao điều tra vụ án tham nhũng tại Tiền Đường. Tạ Thanh Viên mồ côi mẹ từ nhỏ, trở về gia tộc họ Tạ với mục tiêu minh oan cho mẹ mình. Hai người từng có duyên phận thời trẻ, sau này gặp lại trong vòng xoáy điều tra, từ chỗ lợi dụng lẫn nhau dần phát triển thành mối quan hệ ký thác sinh tử.

Nhân vật Thẩm Nhuận được xây dựng với vẻ ngoài khiêm hòa nhưng nội tâm sâu kín; là một quyền thần nắm quyền sinh sát, song vẫn âm thầm sắp đặt kế hoạch minh oan cho những vụ án cũ. Mối quan hệ giữa Thẩm Nhuận và Tạ Thanh Viên được xây dựng theo hướng cân bằng, không có sự áp đảo về quyền lực hay cảm xúc giữa hai nhân vật, điều giúp tuyến truyện giữ được nhịp độ kịch tính xuyên suốt.

Tuyến truyện giữ được nhịp độ kịch tính xuyên suốt.

Phim hiện đạt 79,28 điểm, đứng top 1 trên bảng xếp hạng phim chiếu mạng Vlinkage. Ê-kíp sản xuất cũng được ghi nhận đầu tư kỹ cho phần bối cảnh, kết hợp ánh sáng tự nhiên của vùng sông nước Giang Nam với kiến trúc thời Tống để tái hiện không khí Nam Tống trên phim.

“Tử Dạ Quy”

Chuyện phim Tử Dạ Quy diễn ra tại thành Trường An, nơi người và yêu quái cùng tồn tại. Võ Trinh (Điền Hi Vi thủ vai) ban ngày là huyện chúa bị đồn ăn chơi, kén chọn; ban đêm là Miêu công cai quản chợ yêu, ngăn yêu quái quấy nhiễu nhân gian. Trong lúc truy bắt yêu quái, nàng chạm mặt Mai Trục Vũ (Hứa Khải thủ vai) - một chàng trai bị chê “nghèo rớt mồng tơi” nhưng thực chất là đạo sĩ bắt yêu mang tâm nguyện trừ hại cho dân. Từ những vụ án riêng lẻ, cả hai dần vướng vào nhau, dù số phận đặt họ ở hai đầu chiến tuyến.

Nếu Thẩm Nhuận trong Nhất Âu Xuân toát lên khí chất quyền thần, nhân vật Mai Trục Vũ trong Tử Dạ Quy lại giản dị, tuấn tú theo hướng gần gũi, tạo cảm giác chính trực và đáng tin. Bên cạnh không khí liêu trai giữa người và yêu quái, phim còn thu hút khán giả nhờ yếu tố trinh thám khi hai nhân vật chính cùng lần theo manh mối các vụ án, cũng như tuyến tình cảm phụ giữa các nhân vật xung quanh.

Hai nhân vật chính dần vướng vào nhau dù số phận đặt họ khác đầu chiến tuyến.

Ngay từ những tập đầu lên sóng, phim đã nhận nhiều phản hồi tích cực về bối cảnh, trang phục và tạo hình nhân vật cùng “chemistry” giữa hai diễn viên chính được đánh giá ăn ý, dễ chịu. Tử Dạ Quy đạt 8,2/10 từ hơn 7.100 lượt chấm điểm trên trang MyDramaList, thuộc nhóm phim có lượng người theo dõi cao ở thời điểm phát sóng.

“Kỳ Kim Triêu”

Kỳ Kim Triêu, hay còn được biết đến với tên Tiên Kiếm 6, là bộ phim tiên hiệp dựa trên nội dung tựa game nổi tiếng cùng tên của hãng SoftStar. Trong bộ phim này, Hứa Khải đóng cùng Ngu Thư Hân. Hai nhân vật chính tỉnh dậy tại thôn Ô Nham 3 năm trước mà không nhớ gì về quá khứ. Họ cùng nhau chu du giang hồ để tìm lại thân thế, rồi vô tình bị cuốn vào bí ẩn liên quan đến Cư Hồn Thánh Tông và một lễ tế máu tại Lạc gia.

Điểm đáng chú ý nhất ở tác phẩm này là Hứa Khải đảm nhận cùng lúc hai vai: Việt Kim Triêu - chàng trai đeo tấm băng che một bên mắt, tính cách ngây ngô, có phần trẻ con và hay ghen; Biện Lạc Hoàn - sư phụ của Việt Kỳ, trầm lặng, bí ẩn, giấu kín tình cảm dành cho học trò của chính mình.

Sự kết hợp giữa Hứa Khải và Ngu Thư Hân giúp phim giữ lượng khán giả theo dõi ổn định trong suốt 36 tập.

Hai nhân vật đối lập gần như hoàn toàn về khí chất nhưng cùng do một diễn viên thể hiện, được truyền thông Hoa ngữ nhận định là bước tiến rõ rệt trong diễn xuất của Hứa Khải so với các dự án trước đó. Trước Kỳ Kim Triêu, dự án Lạc Du Nguyên (2023) cũng được nhắc đến như bước đệm cho giai đoạn diễn xuất tiến bộ này của anh.

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