Trải nghiệm ‘rạp phim bỏ túi’ trên Galaxy Z Fold8

Trước sức hút của “Spider-Man: Brand New Day”, nhiều khán giả xem lại các phần phim trên Netflix. Galaxy Z Fold8 hỗ trợ theo dõi mạch truyện và các chi tiết xuyên suốt.

Màn hình gập tỷ lệ 4:3, khả năng đa nhiệm và chất lượng hiển thị được tối ưu giúp Galaxy Z Fold8 trở thành lựa chọn phù hợp cho người dùng yêu thích trải nghiệm xem phim trên thiết bị di động.

Bứt phá tỷ lệ điện ảnh

Hành trình thưởng thức điện ảnh khởi động từ bước lướt chọn phim trên danh mục. Màn hình ngoài tỷ lệ 10:16 của Galaxy Z Fold8 cho cảm giác cầm nắm một tay gọn gàng, nhưng giao diện hiển thị lại rộng chuẩn “tablet mini”. Tính năng xem trước (preview) trên Netflix được khai thác tối đa, giúp việc lướt chọn trở nên dễ dàng và nhanh gọn.

Chiếc “rạp phim bỏ túi” đưa quá trình thưởng thức điện ảnh di động lên chuẩn mực mới.

Năm nay, Samsung mang đến trải nghiệm xem phim trên Galaxy Z Fold8 với màn hình lớn, đáp ứng nhu cầu giải trí của người yêu điện ảnh. So với các dòng điện thoại thanh quen thuộc, máy có tỷ lệ 4:3 giúp người dùng thưởng thức trọn vẹn khung hình tràn viền, mô phỏng “phòng chiếu mini”.

Tỷ lệ 10:16 của Galaxy Z Fold8 giúp việc tìm kiếm danh sách và xem trước trên Netflix bằng một tay trở nên dễ dàng.

So với các thế hệ trước, Galaxy Z Fold8 được tối ưu tỷ lệ màn hình và thu hẹp viền đen, mở rộng diện tích hiển thị khi xem phim. Kết hợp với bản lề Flex Titanium thiết kế phẳng hơn, thiết bị mang đến trải nghiệm hình ảnh liền mạch, giúp cảnh quay quy mô lớn và những pha hành động được thể hiện trọn vẹn hơn.

Màn hình tỷ lệ 4:3 cùng bản lề Flex Titanium phẳng mang đến không gian xem phim rộng hơn, giảm thiểu viền đen so với thế hệ trước.

Đa nhiệm mượt mà, nâng trải nghiệm thị giác

Một trong những điểm nổi bật của Galaxy Z Fold8 là khả năng xử lý đa nhiệm, hỗ trợ người dùng làm việc và giải trí trên cùng thiết bị. Với hội mê phim, vừa xem phim cũ, vừa tra cứu chi tiết ẩn (hints) hay đọc bình luận giải mã từ cộng đồng trước khi xem là “nghi thức” không thể thiếu. Thay vì liên tục chuyển đổi ứng dụng làm đứt đoạn mạch cảm xúc như trên smartphone thông thường, Z Fold8 cho phép chia đôi màn hình linh hoạt. Nửa trên thỏa sức theo dõi phân cảnh hành động, nửa dưới mở sẵn hội nhóm để thảo luận và soi “hint” cùng mọt phim khác.

Galaxy Z Fold8 có khả năng xử lý đa nhiệm, hỗ trợ người dùng làm việc và giải trí trên cùng thiết bị.

Trong ngôn ngữ điện ảnh, màu sắc là chìa khóa truyền tải cảm xúc. Tấm nền Dynamic AMOLED 2X trên Z Fold8 thể hiện trọn vẹn tinh thần đó bằng việc trả lại độ sâu chuẩn mực cho dải màu tối trong trận chiến ban đêm, đồng thời tái hiện sắc đỏ - xanh biểu tượng trên bộ giáp Spider-Man rực rỡ và nguyên bản đúng ý đồ đạo diễn.

Dù mang chiếc “rạp phim bỏ túi” này ra thưởng thức ở không gian cà phê ngoài trời nắng gắt, độ sáng kỷ lục 3.000 nits vẫn giữ cho từng khung hình trong trẻo, sắc nét mà không bị bóng lóa. Bên cạnh đó, công nghệ tiết giảm ánh sáng xanh Eye Comfort giúp đôi mắt luôn thư giãn khi xem phim liên tục. Kết hợp pin Silicon-Carbon 4.800 mAh bền bỉ và sạc nhanh 45 W, trải nghiệm giải trí cá nhân trên thiết bị càng thêm ấn tượng.

Màn hình Dynamic AMOLED 2X trên Galaxy Z Fold8 tái hiện màu sắc và độ tương phản, góp phần nâng cao trải nghiệm xem phim.

Bên cạnh tính năng của smartphone cao cấp, Galaxy Z Fold8 hướng đến trải nghiệm giải trí với màn hình gập được tối ưu, khả năng hiển thị và hỗ trợ đa nhiệm. Thiết bị mang đến không gian xem phim thuận tiện hơn trên thiết bị di động.

Hiện tại, Galaxy Z Fold8 mở bán tại Samsung Online Store đi kèm nhiều đặc quyền hấp dẫn như chương trình thu cũ đổi mới, hỗ trợ trả góp 0% và ưu đãi dành riêng cho thành viên Samsung Rewards.

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