Người dùng đánh giá Z Fold8 là 'ngôi sao sáng' của Galaxy thế hệ mới

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Diễn ra từ 5/8 đến hết 9/8, chuỗi sự kiện “Galaxy gập chuẩn mới” mang đến người dùng cơ hội trải nghiệm dòng flagship gập mới nhất từ Samsung. Tại sự kiện Galaxy Unpacked diễn ra cách đây không lâu, Samsung gây ấn tượng khi giới thiệu tới 3 phiên bản smartphone gập gồm Z Flip8, Z Fold8 và Z Fold8 Ultra. Trong đó, Galaxy Z Fold8 với thiết kế mới được xem là bước đột phá.
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Không gian sự kiện được sắp xếp với vị trí trung tâm dành cho khách hàng trải nghiệm toàn bộ hệ sinh thái Samsung, từ điện thoại, đồng hồ thông minh, tai nghe đến máy tính bảng. Trong khi đó, khu vực xung quanh được bố trí thành các booth trải nghiệm kèm minigame, tương ứng từng dòng sản phẩm.
Samsung khéo léo lồng ghép việc giới thiệu loạt sản phẩm và tính năng chuyên biệt vào minigame xuyên suốt hành trình trải nghiệm của người tham gia ở các khung giờ “vàng” (peak hour). Phần thưởng dành cho người vượt qua thử thách là voucher sử dụng dịch vụ các cụm rạp Galaxy Cinema trị giá đến 100.000 đồng. Nhờ đó, không gian “Galaxy gập chuẩn mới” nhanh chóng trở thành tâm điểm giữa lòng Thiso Mall Sala.
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Được Samsung định vị là thế hệ Galaxy Z Fold gọn nhẹ nhất từ trước đến nay, Z Fold8 được tối ưu cho những người dùng yêu thích khám phá thế giới số. Thiết bị gây ấn tượng bởi tỷ lệ màn hình 10:16 khi gập và 4:3 ở trạng thái mở, mang đến trải nghiệm thưởng thức nội dung trên mạng xã hội liền mạch và thú vị. Dù mang hình hài mỏng nhẹ 7,6 inch và 201 g, máy vẫn sở hữu viên pin 4.800 mAh với tùy chọn bộ nhớ trong đến 1 TB để người dùng thoải mái lưu trữ.
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Với Galaxy Z Fold8 Ultra, Samsung tiếp tục cải tiến hiệu năng cho cỗ máy đa nhiệm dẫn đầu của thương hiệu, thông qua việc cải thiện hiệu suất AI, đồ họa và tốc độ xử lý đáng kể so với phiên bản tiền nhiệm. Tại sự kiện, người dùng hào hứng trải nghiệm các tính năng AI mới với Gemini tích hợp sâu vào thiết bị. Trong đó, phải kể đến My Fancam tự động theo dõi để làm nổi bật chủ thể và cắt video thành tỷ lệ phù hợp, hay Photo Assist hỗ trợ chỉnh sửa hình ảnh dễ dàng chỉ bằng câu lệnh.
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Khu vực trải nghiệm Galaxy Z Flip8 được thiết kế như một photobooth “trendy” để tín đồ công nghệ dễ dàng thử các tính năng chụp ảnh linh hoạt với FlexCam mạnh mẽ và màn hình FlexWindow. Máy có thiết kế mỏng nhẹ hơn so với phiên bản tiền nhiệm, sở hữu 4 lựa chọn màu sắc cá tính phù hợp giới trẻ, kết hợp camera có độ phân giải đến 50 MP và nhiều tính năng hướng đến sáng tạo nội dung như Flip Shot tùy chỉnh màn hình ngoài hay Quay video kép cung cấp đa dạng góc nhìn.
Góp mặt tại sự kiện và trải nghiệm đầy đủ dòng sản phẩm, Geordi Diles và Lucas Diles, du khách Australia, chia sẻ: “Chúng tôi đánh giá rất cao chất lượng camera cũng như độ bền bỉ của Galaxy Z8 series. Với Galaxy Z Fold8, Samsung đã giới thiệu một tỷ lệ màn hình mới, biến sản phẩm thành ‘ngôi sao sáng’ của dòng máy năm nay. Quả là một trải nghiệm độc nhất khi sở hữu chiếc smartphone đa nhiệm tối ưu mà vẫn nằm gọn trong túi áo của mình”.
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Với chị Hường Lê (TP.HCM), điểm cải tiến dễ thấy nhất của Galaxy Z8 series đến từ nếp gấp được giảm thiểu và độ sáng được tăng cường, qua đó nâng cao trải nghiệm người dùng, đồng thời giúp thiết bị trở nên hoàn thiện hơn. Điều này có được nhờ thiết kế màn hình Flex Titanium tăng độ mỏng và độ bền, kết hợp công nghệ chống phản chiếu với lớp phủ mới.
Chuỗi sự kiện “Galaxy gập chuẩn mới” diễn ra tại Thiso Mall Sala từ 10h đến 22h hàng ngày tới hết 9/8. Đặc biệt, trong khung từ 19h đến 20h30 ngày 8/8 và 9/8, khách hàng còn được tham gia 2 sự kiện “Meet & Greet” với diễn viên Võ Điền Gia Huy và reviewer Tuấn Ngọc Đây, cùng workshop công nghệ dưới sự dẫn dắt của reviewer Tuk Tuấn Kiệt. Độc giả truy cập tại đây để đăng ký tham gia.