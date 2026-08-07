Người dùng đánh giá Z Fold8 là 'ngôi sao sáng' của Galaxy thế hệ mới

Với Galaxy Z Fold8 Ultra, Samsung tiếp tục cải tiến hiệu năng cho cỗ máy đa nhiệm dẫn đầu của thương hiệu, thông qua việc cải thiện hiệu suất AI, đồ họa và tốc độ xử lý đáng kể so với phiên bản tiền nhiệm. Tại sự kiện, người dùng hào hứng trải nghiệm các tính năng AI mới với Gemini tích hợp sâu vào thiết bị. Trong đó, phải kể đến My Fancam tự động theo dõi để làm nổi bật chủ thể và cắt video thành tỷ lệ phù hợp, hay Photo Assist hỗ trợ chỉnh sửa hình ảnh dễ dàng chỉ bằng câu lệnh.