4 tháng với Galaxy S26 Ultra và cách AI thay đổi thói quen làm việc

Từ transcript, chỉnh sửa ảnh đến dịch thuật và đa nhiệm, Galaxy S26 Ultra cho thấy AI trên smartphone có thể trở thành trợ thủ thực tế sau thời gian dài sử dụng.

Sau bốn tháng sử dụng Galaxy S26 Ultra với cường độ cao, từ ghi âm phỏng vấn, xử lý văn bản, chụp ảnh đến làm việc đa nhiệm, điều đọng lại không chỉ là tính năng Galaxy AI, mà còn là cách chúng dần hòa vào quy trình làm việc hàng ngày, cùng sự ổn định về hiệu năng và thời lượng pin của một chiếc flagship.

AI đồng hành cùng quy trình làm việc

Chiếc smartphone có AI tốt không khiến người dùng liên tục mò mẫm để sử dụng tính năng, mà là AI đủ tự nhiên để hòa vào công việc và cuộc sống hàng ngày.

Với Galaxy S26 Ultra, đó cũng là điều người dùng cảm nhận rõ nhất sau thời gian sử dụng. Tính năng được mở nhiều nhất không phải là công cụ để “thử cho biết”, mà là transcript, chỉnh sửa ảnh hay Circle to Search 3.0 - tính năng giúp rút ngắn quy trình làm việc và được sử dụng gần như mỗi ngày.

Galaxy S26 Ultra hỗ trợ người dùng xử lý nhiều tác vụ công việc ngay trên điện thoại.

Với người thường xuyên tham gia họp, phỏng vấn hoặc ghi âm nội dung làm việc, việc chuyển file âm thanh thành văn bản là thao tác lặp lại mỗi tuần. Trước đây, quy trình này thường mất khá nhiều thời gian vì người dùng phải chuyển file sang ứng dụng nhận diện giọng nói, chờ xử lý rồi tiếp tục rà soát lại lỗi. Các file dài khoảng 30-40 phút, tổng thời gian để có bản transcript đủ dùng có thể kéo dài gần một giờ.

Trên Galaxy S26 Ultra, toàn bộ quy trình được thực hiện ngay trên thiết bị. Việc không còn phải chuyển đổi qua lại giữa nhiều ứng dụng giúp tiết kiệm đáng kể thời gian, đồng thời dữ liệu không cần đưa qua dịch vụ xử lý khác.

Sự thuận tiện này cũng góp phần thay đổi cách người dùng làm việc. Thay vì để dồn file ghi âm rồi mới xử lý, họ có thể tạo transcript ngay sau khi kết thúc cuộc họp hoặc buổi phỏng vấn, giảm đáng kể khối lượng nội dung tồn đọng.

Galaxy AI dần trở thành công cụ hỗ trợ quen thuộc trong quy trình làm việc hàng ngày.

Trong những ngày phải xử lý transcript hoặc đọc tài liệu tại quán cà phê, khu vực diễn ra sự kiện hay các không gian công cộng, Privacy Display trở thành tính năng hữu ích. Khả năng hạn chế góc nhìn từ hai bên giúp người dùng yên tâm hơn khi làm việc với tài liệu hoặc nội dung cần sự riêng tư.

Sau thời gian sử dụng Galaxy S26 Ultra, nhu cầu mở thêm ứng dụng hậu kỳ cũng giảm đi đáng kể. Với nhiều bức ảnh phục vụ bài viết hoặc đăng tải mạng xã hội, công cụ chỉnh sửa tích hợp trên máy đã đáp ứng tốt nhu cầu cơ bản. Người dùng có thể cân bằng ánh sáng, tinh chỉnh bố cục hoặc loại bỏ chi tiết gây xao nhãng ngay sau khi chụp.

Công cụ chỉnh sửa tích hợp giúp người dùng hoàn thiện ảnh nhanh sau khi chụp.

Trong công việc, việc đọc tài liệu tiếng Anh hoặc trao đổi với đối tác nước ngoài thường khiến người dùng phải sử dụng thêm ứng dụng dịch. Galaxy S26 Ultra giúp quy trình này thuận tiện hơn nhờ Interpreter, Live Translate và Circle to Search 3.0. Interpreter hỗ trợ dịch trực tiếp trong các cuộc trò chuyện đối diện và đã hỗ trợ tiếng Việt. Live Translate hỗ trợ dịch cuộc gọi theo thời gian thực, trong khi Circle to Search giúp dịch nhanh nội dung ngay trên màn hình khi đọc website hoặc tài liệu tiếng Anh, không cần sao chép sang ứng dụng khác.

Hiệu năng và độ bền được kiểm chứng qua thời gian

Nếu Galaxy AI giúp rút ngắn quy trình làm việc thì hiệu năng và thời lượng pin là nền tảng để những thay đổi đó được duy trì mỗi ngày. Khung máy, các nút bấm và chất lượng hoàn thiện ở mức cao, trong khi thiết kế cân bằng giúp việc cầm máy trong thời gian dài không tạo cảm giác quá nặng nề.

Camera của Galaxy S26 Ultra cho chất lượng ảnh ổn định trong nhiều điều kiện ánh sáng.

Viên pin 5.000 mAh có thể không phải con số nổi bật nhất trên thị trường, nhưng Galaxy S26 Ultra tận dụng rất tốt dung lượng này trong thực tế. Những ngày phải ghi âm, chụp ảnh, chỉnh sửa nhanh rồi tiếp tục xử lý văn bản ngay trên điện thoại, máy vẫn đủ đáp ứng trọn vẹn mà không khiến người dùng phải bận tâm nhiều đến chuyện sạc pin.

Với màn hình lớn của Galaxy S26 Ultra, việc chuyển đổi giữa Camera, Gallery, Samsung Notes, Chrome, Gmail và ứng dụng ghi âm diễn ra mượt mà. Máy cho chất lượng ảnh ổn định trong nhiều điều kiện ánh sáng, trong khi công cụ chỉnh sửa tích hợp giúp hoàn thiện nhanh trước khi gửi.

Galaxy S26 Ultra cho thấy AI trên smartphone có thể trở thành trợ thủ thực tế trong công việc.

Với Galaxy S26 Ultra, Galaxy AI dần hòa vào quy trình làm việc hàng ngày, hiệu năng và thời lượng pin vẫn theo kịp cường độ sử dụng, còn camera luôn sẵn sàng khi cần ghi lại những khoảnh khắc phục vụ cả công việc lẫn cuộc sống. Chính sự ổn định trong trải nghiệm quen thuộc ấy tạo nên cảm giác tin cậy mà người dùng mong chờ ở một chiếc flagship đồng hành lâu dài.