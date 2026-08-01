Màn 'lột xác' của sân Mỹ Đình gây ngỡ ngàng

Được đầu tư cải tạo với chi phí khoảng 10 tỷ đồng, chất lượng mặt sân vận động Mỹ Đình nhận nhiều lời khen sau trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Singapore.

Chất lượng sân Mỹ Đình được nâng cấp trước trận Việt Nam - Singapore. Ảnh: Việt Linh.

Ngày 1/8, Seasia Goal - tài khoản Instagram chuyên chia sẻ thông tin về bóng đá Đông Nam Á với 385.000 lượt theo dõi - có bài viết khen ngợi chất lượng sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội). Đăng tải bức ảnh so sánh mặt sân hồi năm 2024 và trong trận đấu tối 31/7, tài khoản này nhận xét đây là màn "thay đổi ngoạn mục".

Đội tuyển Việt Nam thi đấu lần gần nhất trên sân Mỹ Đình vào tháng 9/2024, trong các trận gặp Nga và Thái Lan. Sau đó, sân được đóng cửa để cải tạo. Sau gần hai năm, sân Mỹ Đình trở lại với mặt cỏ xanh hơn, các đường cắt cỏ gọn gàng, đẹp mắt và diện mạo đạt chuẩn đẳng cấp quốc tế.

"Một màn 'lột xác' ấn tượng của sân Mỹ Đình. Hiện tại, đây dễ dàng là một trong những mặt sân đẹp nhất khu vực Đông Nam Á", bài đăng trên trang Seasia Goal ghi.

Hình ảnh so sánh mặt sân Mỹ Đình năm 2024 và 2026 được tài khoản Seasia Goal chia sẻ. Ảnh: @seasiagoal/Instagram.

Ý kiến này nhanh chóng nhận được hơn 27.000 lượt tương tác và hàng trăm bình luận đồng tình từ dân mạng.

"Tối qua tôi xem trận đấu mà mình giật mình, tự hỏi sao chất lượng hình ảnh ở Việt Nam bỗng nét như HD vậy. Hóa ra mặt cỏ đã được thay mới, tông màu của camera cũng đẹp hơn hẳn", một tài khoản viết.

Một dân mạng Indonesia bình luận: "Mặt cỏ tối qua đẹp mắt vô cùng, kết hợp với chất lượng phát sóng rõ nét. Hẹn gặp lại ở sân Pakansari!".

Để chuẩn bị cho trận đón Singapore trong khuôn khổ vòng bảng ASEAN Cup 2026, sân Mỹ Đình đã được cải tạo toàn bộ mặt sân, từ cốt nền đến mặt cỏ với chi phí khoảng 10 tỷ đồng .

Theo đó, toàn bộ lớp cỏ cũ được thay thế bằng cỏ mới, nền sân được xử lý lại ở độ sâu từ 40 tới 50 cm nhằm đáp ứng yêu cầu chuyên môn. Giống cỏ Zeon Zoysia nhập khẩu - giống loại đang được sử dụng tại Old Trafford - cũng được sử dụng để thay thế lớp cỏ cũ.

Bên cạnh đó, khu vực ghế ngồi, hệ thống tưới nước tự động cũng được vệ sinh, nâng cấp, đem đến diện mạo khang trang, mới mẻ hơn trước.

Giống cỏ Zeon Zoysia nhập khẩu được lựa chọn để thay thế lớp cỏ cũ. Đây là loại cỏ đang được sử dụng tại Old Trafford, sân nhà của CLB Manchester United. Ảnh: Việt Linh.

Trong trận đấu tối 31/7, tuyển Việt Nam được kỳ vọng sẽ giành 3 điểm trước đối thủ Singapore. Tuy nhiên, thầy trò HLV Kim Sang-sik bị đối thủ cầm hòa 0-0 sau 90 phút thi đấu.



Tờ The Straits Times nhận định Singapore bước vào trận đấu với vị thế cửa dưới nhưng không hề sợ hãi. Đội bóng của HLV Gavin Lee giữ cự ly chặt chẽ, bình tĩnh thoát pressing và buộc Việt Nam phải thực hiện nhiều pha dứt điểm từ xa.

Sau trận, nhà cầm quân người Singapore dành lời khen cho tinh thần chiến đấu và sự tập trung của các học trò. Ông cho rằng một điểm giành được trên sân Mỹ Đình là kết quả rất tích cực, nhưng nhấn mạnh "Những chú sư tử" vẫn chưa thể chủ quan khi cục diện bảng A còn nhiều diễn biến khó lường.

Trong khi đó, CNA gọi đây là màn trình diễn kiên cường của Singapore trước một trong những đội mạnh nhất khu vực. CNN Indonesia cảnh báo tuyển Việt Nam có nguy cơ mất vé bán kết sau khi không thể đánh bại đối thủ trên sân nhà.

Ngày 3/8, các "chiến binh sao vàng" sẽ làm khách trên sân Pakansari, gặp Indonesia.