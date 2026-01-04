Màn cứu thua gây sốt của thủ môn Barcelona

Màn trình diễn của thủ môn Joan Garcia trong trận đấu với Espanyol đang trở thành chủ đề gây sốt trên các nền tảng mạng xã hội.

Garcia (áo cam) có ngày thi đấu ấn tượng. Ảnh: Reuters.

Rạng sáng 4/11, Barcelona giành chiến thắng 2-0 trước Espanyol ở vòng 18 La Liga. Một trong những điểm nhấn của trận đấu đến từ màn trình diễn xuất sắc của Joan Garcia, thủ thành cũ của Espanyol và hiện khoác áo Barca.

Tình huống đáng chú ý xảy ra ở phút 19, khi một cầu thủ Espanyol tung cú dứt điểm cận thành buộc Garcia phải trổ tài cản phá. Tuy nhiên, bóng bật ra đúng vào khu vực nguy hiểm, tạo điều kiện cho một cầu thủ Espanyol khác lao vào đá bồi.

Trong tích tắc, Garcia lập tức nhận ra rằng đồng đội Gerard Martin sẽ không kịp lùi về để ngăn chặn pha dứt điểm thứ hai. Thay vì bất lực chờ đợi, thủ thành sinh năm 2000 quyết định dùng tay đẩy Martin vào quỹ đạo bóng, qua đó gián tiếp giúp đồng đội chặn đứng cú sút ở cự ly gần. Pha xử lý độc đáo này khiến khán giả trên khán đài lẫn người xem truyền hình không khỏi sững sờ.

Garcia đẩy Martin để cứu bóng.

Ngay sau trận đấu, mạng xã hội tràn ngập những lời ca ngợi dành cho Garcia. Nhiều người hâm mộ thừa nhận chưa từng chứng kiến một pha cứu thua nào tương tự. Những bình luận như “thiên tài trong khung gỗ” hay “pha xử lý 1000 IQ” xuất hiện dày đặc, biến tình huống này thành điểm nhấn nổi bật nhất của trận derby đầy căng thẳng.

Không chỉ có khoảnh khắc xử lý thông minh kể trên, Garcia còn trải qua một trận đấu xuất sắc về mặt thống kê. Anh thi đấu trọn vẹn 90 phút, thực hiện 6 pha cứu thua trong vùng cấm, trong đó có 4 lần bay người cản phá. Màn trình diễn toàn diện giúp anh được bầu chọn là Cầu thủ hay nhất trận (MOTM).

Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên Garcia đối đầu đội bóng cũ Espanyol trong màu áo của kình địch Barcelona. Anh liên tục bị khán giả đội chủ nhà la ó, xúc phạm và thậm chí bị gọi bằng những lời lẽ nặng nề từ khán đài.

Tuy nhiên, sức ép đó không thể làm lung lay tinh thần của Garcia. Ngược lại, anh càng chơi càng chắc chắn, thể hiện bản lĩnh đáng nể trong một trận derby căng thẳng.

