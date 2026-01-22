Các cầu thủ Manchester City quyết định hoàn tiền vé cho toàn bộ CĐV đội khách có mặt tại sân Aspmyra Stadion sau thất bại 1-3 trước Bodo/Glimt ở Champions League hôm 21/1.

Cầu thủ Man City trả lại tiền cho CĐV. Ảnh: Reuters.

Theo Daily Mail, toàn bộ đội hình Man City đã thống nhất hoàn trả tiền vé cho 374 CĐV có mặt trên sân, với tổng số tiền lên tới 9.357 bảng. Thông báo chính thức được đưa ra thông qua nhóm thủ lĩnh gồm Bernardo Silva, Ruben Dias, Rodri và Erling Haaland.

Trong tuyên bố chung, các cầu thủ nhấn mạnh sự trân trọng tuyệt đối dành cho người hâm mộ và khẳng định việc hoàn tiền chỉ là “điều tối thiểu cần làm”.

Chia sẻ lại thông điệp này trên mạng xã hội, tiền đạo Erling Haaland khẳng định toàn đội sẽ nỗ lực vượt qua giai đoạn khó khăn và cùng các CĐV đưa Man City trở lại đúng quỹ đạo. Đại diện hội CĐV chính thức, ông Kevin Parker, cũng bày tỏ sự xúc động trước hành động của các cầu thủ, coi đây là minh chứng rõ nét cho mối liên kết đặc biệt giữa đội bóng và người hâm mộ.

Man City gây thất vọng lớn. Ảnh: Reuters.

Ở trận đấu vừa qua, phần lớn CĐV Man City phải bay tới Oslo rồi tiếp tục nối chuyến đến Bodo, chịu đựng cái lạnh dưới 0 độ C tại khu vực Vòng Bắc Cực để cổ vũ cho đội bóng con cưng. Tuy nhiên, những gì họ nhận lại chỉ là một màn trình diễn nhạt nhòa và đầy thất vọng.

Trận thua trước Bodo/Glimt khiến nội bộ Man City rơi vào trạng thái thất vọng nặng nề. Tiền đạo Haaland không giấu được sự bức xúc khi thẳng thắn mô tả màn trình diễn của toàn đội là “đáng xấu hổ”. Đáng chú ý, Rodri còn bị truất quyền thi đấu ở hiệp hai sau khi phải nhận hai thẻ vàng chỉ trong vòng chưa đầy một phút, khiến tình thế của đội bóng Anh càng trở nên khó khăn.

Đây là kết quả đáng báo động trong bối cảnh Man City vừa trải qua chuỗi phong độ sa sút, khi chỉ thắng 2 trong 7 trận gần nhất trên mọi đấu trường, bao gồm cả thất bại nặng nề ở trận derby Manchester tại Old Trafford vào cuối tuần trước.

Highlights Man Utd 2-0 Man City Đêm 17/1, MU gây bất ngờ khi đè bẹp Man City ở vòng 22 Premier League.