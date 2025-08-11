Man City thanh lý 5 cầu thủ

Manchester City xem xét chia tay 5 cầu thủ để tuân thủ quy định của UEFA khi góp mặt tại đấu trường Champions League.

Pep Guardiola cải tổ mạnh tay Man City. Ảnh: Reuters.

UEFA quy định các câu lạc bộ chỉ được đăng ký 25 cầu thủ trong danh sách A tại Champions League. Điều này có nghĩa Man City cần nhanh chóng loại bỏ những cầu thủ không còn nằm trong kế hoạch trước khi thị trường chuyển nhượng đóng cửa vào ngày 1/9.

Jack Grealish, James McAtee, Kalvin Phillips, Vitor Reis và Stefan Ortega là những cầu thủ có thể chia tay sân Etihad nếu có lời đề nghị hợp lý. Everton đang nỗ lực để ký hợp đồng cho Grealish theo hình thức cho mượn. Tiền vệ người Anh cũng xem đây là lối thoát để vực dậy sự nghiệp.

Một tiền vệ khác là McAtee được định giá khoảng 40 triệu bảng và thu hút sự quan tâm từ Nottingham Forest và Eintracht Frankfurt. Tottenham cũng đang xem xét khả năng ký hợp đồng với McAtee sau khi James Maddison chấn thương nặng.

Thủ thành Ortega có thể trở lại Bundesliga, trong khi Kalvin Phillips nhiều khả năng tái xuất Leeds United để thi đấu ở mùa 2025/26. Riêng hậu vệ Vitor Reis đã gia nhập Girona tại La Liga để tích lũy thêm kinh nghiệm thi đấu.

Ở kỳ chuyển nhượng hè 2025, Man City bạo chi và đem về hàng loạt tân binh, bao gồm Rayan Cherki, Rayan Air-Nouri, Tijjani Reijnders, Sverre Nypan và Marcus Bettinelli. Đội cũng đón lại người cũ là thủ thành James Trafford từ Burnley với giá 27 triệu bảng.

Hôm 10/8, Man City vừa có chiến thắng 3-0 trước Palermo ở trận giao hữu cuối cùng hè này. Đội sẽ ra quân tại Premier League vào ngày 16/8 với chuyến làm khách trên sân của Wolves.

