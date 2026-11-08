Man City sụp đổ sau khởi đầu hoàn hảo

Từ 7 chiến thắng liên tiếp đến 3 thất bại liền ở Premier League, Man City đang cho thấy những vấn đề lớn hơn nhiều so với một giai đoạn sa sút phong độ.

Man City thắng cả 7 vòng đầu Premier League, tạo cảm giác cuộc chuyển giao sang Enzo Maresca diễn ra nhẹ nhàng hơn dự kiến. Nhưng chỉ trong ba vòng tiếp theo, bức tranh thay đổi hoàn toàn khi họ lần lượt thua Aston Villa, Brighton rồi Nottingham Forest.

Thất bại 1-3 tại City Ground hôm 8/11 gây sốc không chỉ bởi tỷ số. Forest bước vào trận với hàng công thuộc nhóm kém nhất giải, mới ghi 6 bàn, tỷ lệ chuyển hóa cú sút khoảng 4% và chưa một lần ghi bàn trên sân nhà tại Premier League mùa này. Trước Man City, họ cần chưa đầy 20 phút để dẫn 2-0.

Man City sau 10 vòng vẫn có 21 điểm và chỉ kém Arsenal 6 điểm, nên chưa thể nói cuộc đua vô địch đã vượt khỏi tầm tay. Điều đáng bàn nằm ở cách họ thua. Ba trận liên tiếp xuất hiện cùng những vấn đề: thủng lưới sớm, thua tranh chấp, mất bóng ở vị trí nguy hiểm và để đối thủ phản công trực diện vào một hàng thủ không được bảo vệ đủ tốt.

Một trận có thể là tai nạn. Ba trận với cùng một kịch bản bắt đầu tạo thành xu hướng.

Man City vẫn giữ bóng, nhưng không còn kiểm soát trận đấu

Trước Forest, Jair Cunha mở tỷ số ở phút 6 sau khi lấy bóng từ Josko Gvardiol. Liam Delap nhân đôi cách biệt ở phút 18 sau một tình huống City thua tranh chấp giữa sân, rồi tiếp tục ghi bàn trong hiệp hai từ một pha chuyển trạng thái nhanh.

Maresca thừa nhận hai bàn của Delap gần như là bản sao của nhau. Man City thua tranh chấp, không kiểm soát được bóng hai và lập tức bị đối phương đánh vào khoảng trống. Chi tiết ấy lý giải phần lớn vấn đề hiện tại.

Man City đi từ chuỗi 7 chiến thắng đầu mùa đến 3 thất bại liên tiếp trước Aston Villa, Brighton và Nottingham Forest.

Man City vẫn có khả năng cầm bóng. Họ vẫn chuyền nhiều, đẩy đội hình lên cao và đưa đủ quân sang phần sân đối thủ. Maresca cũng nhiều lần nhấn mạnh rằng đội bóng của ông tạo ra số cơ hội và số lần xâm nhập vùng cấm không hề thấp trong ba thất bại vừa qua.

Nhưng cầm bóng và kiểm soát trận đấu là hai khái niệm khác nhau. Ở thời kỳ đỉnh cao dưới Pep Guardiola, sức mạnh lớn nhất của Man City không chỉ nằm trong những chuỗi 20 hay 30 đường chuyền. Cách họ phản ứng sau một đường chuyền hỏng mới khiến đối thủ ngạt thở. Ba hoặc bốn cầu thủ lập tức vây quanh điểm mất bóng, khóa hướng chuyền đầu tiên và thường giành lại quyền kiểm soát chỉ sau vài giây.

Nhờ vậy, hàng thủ ít phải phòng ngự trên không gian lớn. Trung vệ không thường xuyên bị đặt vào cuộc đua tốc độ với tiền đạo đối phương, còn hậu vệ biên có thể dâng cao vì phía sau luôn tồn tại một cấu trúc đủ an toàn.

Man City hiện tại không còn duy trì được điều đó. Khi pha pressing đầu tiên thất bại, đối thủ có thể vượt qua tuyến giữa chỉ bằng một hoặc hai đường chuyền.

Jonathan Wilson của Guardian từng chỉ ra một nghịch lý trong bóng đá của Maresca: HLV người Italy đề cao quyền kiểm soát, nhưng đội bóng của ông có thể gặp vấn đề trước những cầu thủ chạy trực diện. Forest chứng minh điều ấy bằng cách chơi cực kỳ đơn giản. Họ không cần tranh quyền cầm bóng với Man City, chỉ cần thắng một pha đấu tay đôi rồi đưa bóng thật nhanh lên phía trước.

Hàng thủ Man City thường xuyên phải đối mặt với những pha phản công trực diện sau khi tuyến trên mất bóng.

Khi Man City mất bóng, khoảng cách giữa tuyến tiền vệ và hậu vệ đôi lúc quá lớn. Gvardiol hay các trung vệ có thể mắc lỗi cá nhân, nhưng sẽ thiếu công bằng nếu coi họ là nguyên nhân duy nhất khi những cầu thủ phía sau liên tục phải xử lý trong điều kiện bất lợi.

Bảy chiến thắng đầu mùa đã che giấu vấn đề

Điều khiến chuỗi ba trận thua đáng lo nằm ở chỗ Man City không hoàn toàn chơi tốt rồi bất ngờ sa sút. Những dấu hiệu mất cân bằng đã xuất hiện trong giai đoạn họ toàn thắng, chỉ là kết quả khi ấy đủ đẹp để che đi tất cả.

Guardian nhận xét Man City đã có những thời điểm mong manh ngay trong 7 vòng đầu. Khi Erling Haaland cùng hàng công duy trì hiệu suất ghi bàn cao, đội bóng có thể giải quyết trận đấu trước khi những vấn đề phòng ngự trở thành yếu tố quyết định.

Công thức ấy không thể kéo dài mãi. Một đội bóng tranh chức vô địch không thể phụ thuộc vào việc các tiền đạo phải liên tục ghi hai hoặc ba bàn để bù cho những sai sót phía sau.

Trước Brighton, Man City tạo ra cơ hội nhưng không thể ghi bàn và cuối cùng thua 0-1. Trước Aston Villa, những sai sót phòng ngự tiếp tục xuất hiện. Đến City Ground, đối thủ trừng phạt họ ngay từ những phút đầu.

Thống kê cho thấy mức độ bất thường của cú trượt này. Trước chuỗi thất bại vừa qua, Man City chỉ thua 2 trong 33 trận Premier League. Giờ họ thua liền 3 vòng sau khi thắng cả 7 trận mở màn, một sự đảo chiều hiếm gặp trong lịch sử giải đấu cao nhất nước Anh.

Enzo Maresca thừa nhận City thua nhiều pha tranh chấp và bóng hai trong thất bại 1-3 trước Nottingham Forest.

Maresca vì thế không chỉ phải tìm cách giúp Haaland ghi thêm bàn hay thay một hậu vệ. Bài toán quan trọng hơn nằm ở cấu trúc của cả đội.

Man City cần thu hẹp khoảng cách giữa các tuyến, tăng cường khả năng đoạt lại bóng sau khi mất và bảo đảm hàng thủ không thường xuyên rơi vào thế hai đấu hai hoặc ba đấu ba trên khoảng sân rộng. Họ cũng cần lấy lại cường độ trong tranh chấp, điều chính Maresca thừa nhận còn thiếu ở trận gặp Forest.

Một Man City có thể thua Aston Villa vì một ngày chơi không tốt. Họ cũng có thể thất bại trước Brighton bởi những cơ hội bị bỏ lỡ. Nhưng khi Forest, đội trước đó chưa ghi nổi bàn sân nhà, cũng có thể ba lần xuyên thủng hàng thủ City bằng cùng một cách, câu chuyện không còn nằm ở vận may.

Ba trận thua chưa biến Man City thành một đội bóng tệ, nhưng đủ để đặt ra câu hỏi về những gì diễn ra phía sau bảy chiến thắng đầu mùa. City vẫn sở hữu Haaland, vẫn có những cầu thủ hàng đầu và vẫn cầm bóng nhiều hơn phần lớn đối thủ, nhưng cảm giác bóp nghẹt trận đấu từng gắn với họ đang biến mất.

Một Man City có bóng mà không thể kiểm soát điều xảy ra khi mất bóng sẽ rất khác Man City từng thống trị Premier League. Và sau ba thất bại liên tiếp, Maresca cần tìm ra lời giải trước khi một cú trượt ngắn biến thành cuộc khủng hoảng thực sự.

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