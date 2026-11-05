Donnarumma đang trở thành gánh nặng của Man City

Những sai lầm liên tiếp của Gianluigi Donnarumma đang khiến hàng thủ Man City trở nên thiếu chắc chắn, bất chấp sự bảo vệ từ HLV Enzo Maresca.

Donnarumma để thủng lưới từ góc hẹp sau cú sút của Ridle Baku ở phút 49 trận gặp Leipzig.

Man City thắng Leipzig 3-2 rạng sáng 5/11, nhưng Gianluigi Donnarumma lại mắc lỗi trong bàn gỡ hòa 1-1. Nếu Erling Haaland không ghi bàn quyết định phút 78, thủ môn người Italy có thể trở thành tâm điểm của một trận mất điểm nữa.

Tình huống diễn ra phút 49. Sau khi Man City mất bóng ở giữa sân, Brajan Gruda chuyền xuống cánh phải cho Ridle Baku. Hậu vệ Leipzig sút từ góc rất hẹp, còn Donnarumma di chuyển như thể chuẩn bị đón đường căng ngang. Bóng lọt vào cột gần, vị trí lẽ ra thủ môn phải khép kín.

Những sai lầm không còn là cá biệt

Trước bàn thua, Donnarumma từng xử lý không dứt khoát cú sút của Antonio Nusa, để bóng bật ra chịu phạt góc. Đầu hiệp hai, anh bay người cứu cú dứt điểm hiểm của Christoph Baumgartner, rồi lại lóng ngóng trước một cú sút khác của Baku. Cùng một trận, Donnarumma vừa cứu thua xuất sắc, vừa khiến Man City trả giá.

Jamie Jackson, cây bút của The Guardian có mặt tại Leipzig, nhận định Donnarumma phải chịu trách nhiệm trong bàn gỡ đầu tiên và nhắc lại những sai sót trước Aston Villa, PSG. Theo báo Anh, tuyến giữa Man City cũng thiếu kiểm soát, khiến hàng thủ liên tục bị phản công.

Ngày 24/10, Man City thua Aston Villa 1-2 dù đối thủ chỉ sút trúng đích hai lần. Ở bàn thắng thứ hai của Nicolas Jackson, Donnarumma để cú dứt điểm thấp lọt qua người. Opta thống kê anh đã có ba sai lầm trực tiếp dẫn đến bàn thua tại Premier League kể từ khi gia nhập Man City mùa trước. Trong cùng giai đoạn, chỉ Bart Verbruggen với năm lỗi và Robin Roefs với bốn lỗi có thống kê cao hơn trong nhóm thủ môn.

Gặp PSG tại Champions League ngày 14/10, Donnarumma cũng không xử lý tốt cú sút từ xa của Maghnes Akliouche. Anh chạm được tay vào bóng, nhưng pha cản phá thiếu lực khiến bóng bật lên rồi rơi vào lưới. Man City thua 2-4 ngay trên sân nhà. Donnarumma cản được phạt đền cuối trận, nhưng không xóa được sai sót trước đó.

Những tình huống này có điểm chung: Donnarumma không bị đánh bại bởi những cú sút quá hiểm. Anh hoặc chọn sai tư thế, hoặc xử lý thiếu chắc chắn trong khoảnh khắc quyết định. Với thủ môn từng được xem là một trong những người phản xạ tốt nhất châu Âu, tần suất mắc lỗi như vậy khó có thể xem nhẹ.

Theo Opta, Donnarumma mắc ba lỗi trực tiếp dẫn đến bàn thua tại Premier League kể từ khi gia nhập Man City.

Trận gặp Leipzig cho thấy hệ quả rất rõ. Man City ba lần vươn lên, hai lần bị gỡ. Sau khi Baku ghi bàn, Enzo Fernández đánh đầu tái lập thế dẫn trước ở phút 58, nhưng chỉ ba phút sau, Nusa lại đưa trận đấu về vạch xuất phát. Ở bàn thua thứ hai, lỗi thuộc về hàng thủ khi để đối phương phối hợp quá thoải mái.

Theo Bundesliga, Leipzig có 14 cú sút, nhỉnh hơn 13 lần dứt điểm của Man City. The Times thống kê đội bóng Anh trải qua bảy trận liên tiếp không giữ sạch lưới. Ba điểm giành được trên đất Đức không che được vấn đề phòng ngự mà Maresca cần giải quyết.

Maresca còn có thể bảo vệ Donnarumma bao lâu?

Thái độ của Maresca cho đến nay khá nhất quán. Sau thất bại trước Aston Villa, ông thừa nhận Donnarumma mắc sai lầm nhưng nhấn mạnh cầu thủ thi đấu liên tục không thể tránh khỏi những thời điểm xử lý hỏng. Nhà cầm quân Italy cho rằng học trò đủ bản lĩnh để nhận ra vấn đề mà không cần ban huấn luyện nhắc nhở.

Đến cuối tháng 10, khi Geronimo Rulli gây ấn tượng với hai pha cản phạt đền trước Brighton ở Cúp Liên đoàn, Maresca vẫn dập tắt khả năng thay thủ môn. Ông tuyên bố lựa chọn của mình là "Donnarumma cùng 10 cầu thủ khác", dù sau đó giải thích không ai có suất đá chính bất khả xâm phạm.

Rulli không có vị thế như Donnarumma, nhưng màn trình diễn của anh khiến cuộc cạnh tranh trong khung thành Man City trở nên đáng chú ý. Một thủ môn dự bị có thể được trao cơ hội để tạo sức ép, nhất là khi người đá chính liên tục mắc lỗi.

HLV Enzo Maresca tiếp tục tin tưởng Donnarumma dù thủ môn người Italy liên tục mắc sai lầm trong thời gian gần đây.

Sự kiên nhẫn dành cho Donnarumma có cơ sở. Anh từng góp công lớn giúp PSG vô địch Champions League 2024/25, đặc biệt ở những pha cứu thua khó. Ngay trận Leipzig, pha cản phá trước Baumgartner cũng nhắc người xem về đẳng cấp của anh. Vấn đề nằm ở chỗ các pha cứu thua xuất sắc đang đi kèm những bàn thua có thể tránh được.

Một thủ môn không thể tự mình giải quyết mọi lỗ hổng phía trước. Khi hậu vệ biên dâng cao, các tiền vệ mất bóng ở vị trí nguy hiểm và cặp trung vệ không được che chắn, Donnarumma phải liên tục đối mặt tình huống bất lợi. Nhưng những cú sút từ góc hẹp vẫn thuộc trách nhiệm của thủ môn, nhất là tại đội bóng đua vô địch.

Haaland đang giúp Man City che đi không ít vấn đề. Bàn thắng trước Leipzig là pha lập công thứ 62 của anh sau 61 trận Champions League. Tuy nhiên, không thể trận nào tiền đạo Na Uy cũng sửa sai cho hàng thủ.

Maresca có thể tiếp tục đặt niềm tin vào Donnarumma, nhưng sự kiên nhẫn không thể kéo dài vô hạn. Man City cần một hệ thống phòng ngự tốt hơn, đồng thời đòi hỏi thủ môn số một xử lý chắc chắn những tình huống cơ bản.