Man City sắp chạm mốc 200 triệu euro ở phiên chợ đông

Theo Daily Mail, chiêu mộ Nico Gonzalez là mục tiêu mới nhất của Man City. Thương vụ này phụ thuộc vào việc nửa xanh thành Manchester có thể thương lượng với Porto để giảm mức phí giải phóng hợp đồng lên tới 60 triệu euro hoặc chấp nhận trả đủ số tiền.

Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano thông tin thêm: "Các cuộc đàm phán giữa Man City, Porto và đại diện của Nico vẫn đang diễn ra. Man City muốn thương lượng mức phí chuyển nhượng hơn 40 triệu euro, không kích hoạt điều khoản 60 triệu euro. City dễ dàng đạt được điều khoản cá nhân với cầu thủ".

ESPN thống kê Man City đã chi 145 triệu euro trong tháng 1, con số không đội bóng nào sánh được. Hôm 23/1, Man City công bố bản hợp đồng Marmoush với mức phí 70 triệu euro, chưa bao gồm 5 triệu euro phụ phí.

Trước Marmoush, đội chủ sân Etihad bỏ ra 40 triệu euro để chiêu mộ trung vệ Abdukodir Khusanov từ Lens và 35 triệu euro cho Vitor Reis từ Palmeiras. Nếu chiêu mộ được Nico Gonzalez, "The Citizens" có thể vượt mốc chi 200 triệu euro ở kỳ chuyển nhượng giữa mùa.

Theo O Jogo, cựu cầu thủ Barcelona được cho là háo hức với ý tưởng chơi bóng ở Anh dưới sự chỉ đạo của Pep Guardiola. Dù vậy, đội chủ sân Etihad chắc chắn phải đưa ra một lời đề nghị khổng lồ mới đủ sức thuyết phục Porto.

Man City buộc phải tăng cường nhân sự do phong độ sa sút. Gần nhất, họ để thua tan tác với tỷ số 1-5 trước Arsenal - điều chưa từng xảy ra trước đó ở Premier League. Tại mặt trận Champions League, thầy trò HLV Pep Guardiola cũng sắp chạm trán Real Madrid ở loạt play-off.

