Man City 2-0 Sunderland: Xhaka sút dội cột dọc

Phút 55, Granit Xhaka tung cú sút cực căng ở cự ly gần nhưng đáng tiếc bóng trúng cột dọc.

Cục diện cuộc đua Premier League 2025/26: Ở trận đấu sớm, "Pháo thủ" bất ngờ thua Aston Villa 1-2. Với kết quả này, Aston Villa đẩy Man City xuống thứ 3. Hiện tại, "The Citizens" kém 5 điểm so với Arsenal khi thi đấu ít hơn 1 trận. Thầy trò HLV Pep Guardiola càng phải thắng Sunderland để thu hẹp cách biệt xuống còn 2 điểm.

Thông tin lực lượng:

Man City: Pep Guardiola tiếp tục mất cả hai quân bài then chốt ở trung tuyến là Rodri (chấn thương gân khoeo) và Mateo Kovacic (vấn đề gót chân). Sự thiếu hụt này làm giảm đáng kể khả năng điều phối từ xa vốn là điểm mạnh của nhà ĐKVĐ. Trong bối cảnh đó, Nico Gonzalez gần như chắc suất đá chính trong vai trò mỏ neo.

Sunderland: Đội khách có một danh sách dài bệnh binh gồm Habib Diarra, Dennis Cirkin, Leo Hjelde và Aji Alese. Dù vậy, họ nhận tin vui khi Trai Hume trở lại với phong độ cao, bên cạnh sự hiện diện giàu kinh nghiệm của tân binh Granit Xhaka ở khu vực giữa sân, tạo thêm sự yên tâm cho người hâm mộ.

Thống kê đáng chú ý:

Lịch sử hoàn toàn đứng về phía đội chủ nhà khi Man City toàn thắng trong 7 lần chạm trán gần nhất với Sunderland, ghi tổng cộng 20 bàn và chỉ thủng lưới 6 lần.

Chiến thắng gần nhất của Sunderland trước Man City diễn ra từ tháng 11/2013.

Tại Etihad, Man City cũng đang sở hữu chuỗi thắng 7 trận liên tiếp tại Ngoại hạng Anh mùa này.

Tuy nhiên, Sunderland đang là ngựa ô của giải khi xuất sắc cầm hòa Liverpool, Arsenal và thắng Chelsea mùa này. Do đó, "The Citizens" phải cẩn trọng.

Đội hình ra sân: