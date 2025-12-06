Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Man City 2-0 Sunderland: Xhaka sút dội cột dọc

  • Thứ bảy, 6/12/2025 21:30 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Phút 55, Granit Xhaka tung cú sút cực căng ở cự ly gần nhưng đáng tiếc bóng trúng cột dọc.

Cục diện cuộc đua Premier League 2025/26: Ở trận đấu sớm, "Pháo thủ" bất ngờ thua Aston Villa 1-2. Với kết quả này, Aston Villa đẩy Man City xuống thứ 3. Hiện tại, "The Citizens" kém 5 điểm so với Arsenal khi thi đấu ít hơn 1 trận. Thầy trò HLV Pep Guardiola càng phải thắng Sunderland để thu hẹp cách biệt xuống còn 2 điểm.

Thông tin lực lượng:

  • Man City: Pep Guardiola tiếp tục mất cả hai quân bài then chốt ở trung tuyến là Rodri (chấn thương gân khoeo) và Mateo Kovacic (vấn đề gót chân). Sự thiếu hụt này làm giảm đáng kể khả năng điều phối từ xa vốn là điểm mạnh của nhà ĐKVĐ. Trong bối cảnh đó, Nico Gonzalez gần như chắc suất đá chính trong vai trò mỏ neo.
  • Sunderland: Đội khách có một danh sách dài bệnh binh gồm Habib Diarra, Dennis Cirkin, Leo Hjelde và Aji Alese. Dù vậy, họ nhận tin vui khi Trai Hume trở lại với phong độ cao, bên cạnh sự hiện diện giàu kinh nghiệm của tân binh Granit Xhaka ở khu vực giữa sân, tạo thêm sự yên tâm cho người hâm mộ.

Thống kê đáng chú ý:

  • Lịch sử hoàn toàn đứng về phía đội chủ nhà khi Man City toàn thắng trong 7 lần chạm trán gần nhất với Sunderland, ghi tổng cộng 20 bàn và chỉ thủng lưới 6 lần.
  • Chiến thắng gần nhất của Sunderland trước Man City diễn ra từ tháng 11/2013.
  • Tại Etihad, Man City cũng đang sở hữu chuỗi thắng 7 trận liên tiếp tại Ngoại hạng Anh mùa này.
  • Tuy nhiên, Sunderland đang là ngựa ô của giải khi xuất sắc cầm hòa Liverpool, Arsenal và thắng Chelsea mùa này. Do đó, "The Citizens" phải cẩn trọng.

Đội hình ra sân:

Man City anh 1

Arsenal xây chắc ngôi đầu Premier League

Rạng sáng 4/12, Arsenal đánh bại Brentford 2-0, qua đó tái lập khoảng cách 5 điểm với Man City trong cuộc đua vô địch.

04:51 4/12/2025

Man City đùa với lửa

Hòa vào cơn mưa bàn thắng tại Craven Cottage, Man City phô diễn sức mạnh tấn công hủy diệt nhưng để lộ những vết nứt khiến tham vọng vô địch bị đặt dấu hỏi.

12:00 3/12/2025

Trận đấu điên rồ của Man City

Rạng sáng 3/12, Man City dẫn 5-1 nhưng để Fulham rút ngắn tỷ số còn 4-5, thậm chí suýt bị gỡ hòa thuộc vòng 14 Premier League.

04:56 3/12/2025

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Hiểu Phong

Man City Man City

    Đọc tiếp

    Dia chan o SEA Games 33 hinh anh

    Địa chấn ở SEA Games 33

    2 giờ trước 20:56 6/12/2025

    0

    Tối 6/12 (giờ Hà Nội), U22 Timor Leste gây sốc khi thắng ngược U22 Singapore với tỷ số 3-1 thuộc lượt trận thứ 2 bảng A môn bóng đá nam SEA Games 33.

    Doi dau tien bi loai khoi SEA Games 33 hinh anh

    Đội đầu tiên bị loại khỏi SEA Games 33

    3 giờ trước 20:15 6/12/2025

    0

    U22 Lào trở thành đội tuyển đầu tiên dừng bước tại nội dung bóng đá nam SEA Games 33 sau khi thua cả hai trận trước U22 Việt Nam và Malaysia.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý