Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Man City 0-0 Tottenham: Omar Marmoush bỏ lỡ cơ hội

  • Thứ bảy, 23/8/2025 18:32 (GMT+7)
  • 13 phút trước

Tối 23/8, Manchester City tiếp đón Tottenham Hotspur trên sân nhà Etihad trong trận đấu thuộc khuôn khổ vòng 2 Ngoại hạng Anh.

Địa điểm: sân Etihad (Manchester)

Vòng 2 Ngoại hạng Anh 2025/26

Tỷ số: Man City 0-0 Tottenham

Ghi bàn:

Diễn biến chính:

Ngay phút 2, Manchester City chủ động dồn ép và tạo ra tình huống nguy hiểm đầu tiên, khi Haaland dứt điểm từ khoảng cách hơn 20 m.

Phút 9, Pedro Porro dứt điểm chệch khung thành Man City. Trái với những dự đoán, Tottenham chơi không hề lép vế trước chủ nhà.

Phút 11, Omar Marmoush tận dụng sai lầm của hàng thủ Tottenham, dứt điểm chệch cột dọc đáng tiếc.

Đội hình xuất phát và sơ đồ chiến thuật hai đội

Man City anh 1

Thống kê đáng chú ý:

Phong độ Premier League của Man City trong nhiều tháng qua rất ấn tượng. Kể từ tháng 4, họ giành được 26 điểm (nhiều nhất giải đấu) và là đội duy nhất vẫn bất bại trong giai đoạn này (thắng 8, hòa 2).

Tuy nhiên, Tottenham luôn gây ra ám ảnh với Man City. Trong sự nghiệp cầm quân, Pep Guardiola để thua Spurs tới 9 lần, chỉ kém thành tích thất bại trước Liverpool (10).

Mùa trước, Man City thua Tottenham 2 lần, trong đó có trận thảm bại 0-4 ngay tại Etihad. Man City chỉ thắng 4 trong 12 lần gần nhất gặp Tottenham ở Premier League

Thống kê cũng cho thấy Spurs là một trong ba đội Pep đối đầu trên 10 lần nhưng tỷ lệ thắng chưa đến 50% (11/23, 48%), bên cạnh Liverpool và Real Madrid.

Bayern Munich đã đúng về Luis Diaz

Không phải ngẫu nhiên mà Bayern Munich quyết định chi 70 triệu euro để đưa Luis Diaz về Allianz Arena.

3 giờ trước

Những cuốn sách hay về thể thao

Tủ sách thể thao mang tới những câu chuyện thể thao quá khứ và hiện tại, những bí mật hậu trường, những giải đấu, ký ức của những cựu danh thủ, HLV, các huyền thoại như Sir Alex Ferguson, Steven Gerrard, Park Hang-seo, Lê Công Vinh...

Tường Linh

Man City Tottenham Ngoại hạng Anh Tottenham

  • Tottenham

    Tottenham

    CLB bóng đá Tottenham Hotspur, thường được gọi là Tottenham hoặc Spurs, là một câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp ở Tottenham, London, nước Anh, thi đấu tại Premier League. Tottenham lần đầu tiên vô địch FA Cup vào năm 1901. Tottenham là câu lạc bộ đầu tiên trong thế kỷ 20 đạt được Liên đoàn và FA Cup Double, chiến thắng cả hai cuộc thi trong mùa 1960-61.

    • Thành lập: 5/9/1882
    • Biệt danh: Spurs, Lilywhites, Yids
    • Sân vận động: Wembley

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý