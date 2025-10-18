Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Man City 0-0 Everton: Haaland bỏ lỡ cơ hội

  • Thứ bảy, 18/10/2025 21:03 (GMT+7)
  • 19 phút trước

Tối 18/10, Man City tiếp đón Everton trên sân nhà Etihad ở vòng 8 Ngoại hạng Anh.

Vòng 8 Premier League 2025/26

Địa điểm: Sân Etihad (Manchester)

Tỷ số: Man City 0-0 Everton

Ghi bàn:

Diễn biến chính:

- Ngay từ những phút đầu trận, Man City nhanh chóng dồn lên áp đảo đối thủ, nhưng Haaland lại sút vọt xà

Thống kê đáng chú ý:

- Man City bất bại 16 trận liên tiếp trước Everton tại Premier League (thắng 13, hòa 3) kể từ thất bại 0-4 tại Goodison Park vào tháng 1/2017.

- Đây là chuỗi bất bại dài thứ tư của họ trước một đối thủ trong kỷ nguyên Premier League, sau Fulham (20), West Brom và West Ham (cùng 19).

- Everton thắng 6 trong 10 trận gần nhất tại Premier League (hòa 2, thua 2), bằng số trận thắng của họ trong 27 trận trước đó.

- Trên sân khách, Everton thắng 4 trong 7 trận gần nhất (thua 3), sau giai đoạn chỉ thắng 3 trong 26 trận trước đó.

- Tuy nhiên, Everton chưa thắng trên sân của Man City trong 14 lần gần nhất hành quân đến đây (hòa 6, thua 8), kể từ chiến thắng 2-1 vào tháng 12/2010, cũng dưới thời Moyes.

Thảm họa Nottingham

Tối 18/10, Nottingham thua Chelsea 0-3 trên sân nhà ở vòng 8 Premier League.

46 phút trước

Tường Linh

Man City Everton Fulham Erling Haaland Everton

  • Everton

    Everton

    Everton F.C là một câu lạc bộ bóng đá ở Liverpool, Anh đang thi đấu tại Premier League. Câu lạc bộ đã tham gia vào giải đấu hàng đầu với kỷ lục 114 mùa giải và giành chức vô địch giải vô địch 9 lần và FA Cup năm lần.

    • Thành lập: 1878
    • Biệt danh: The Toffees, The Blues
    • Sân vận động: Goodison Park, Liverpool

  • Fulham

    Fulham

    Fulham là một câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp của Anh. Thành lập năm 1879, Fulham hiện là CLB bóng đá chuyên nghiệp lâu đời nhất ở London. Sân nhà hiện tại của Fulham là sân Craven Cottage, nằm cạnh sông Thames ở Fulham.

    • Thành lập: 1879
    • Biệt danh: The Cottagers, The Whites
    • Sân vận động: Craven Cottage

Đọc tiếp

Postecoglou bi sa thai hinh anh

Postecoglou bị sa thải

30 phút trước 20:52 18/10/2025

0

Nhà cầm quân người Australia mất việc sau trận thua 0-3 trước Chelsea ở vòng 8 Premier League vào tối 18/10.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý