Malaysia làm tới cùng vụ 7 cầu thủ nhập tịch

Sau án phạt từ FIFA, FAM lập Ủy ban điều tra độc lập (IIC) do cựu Chánh án Tun Md Raus Bin Sharif đứng đầu, nhằm truy tìm trách nhiệm trong vụ bảy cầu thủ nhập tịch bị cáo buộc gian lận hồ sơ.

Dàn cầu thủ nhập tịch Malaysia đang vướng rắc rối.

Bóng đá Malaysia đang trải qua một cơn địa chấn thực sự. Vụ việc bảy cầu thủ nhập tịch bị cáo buộc sử dụng giấy tờ giả không chỉ là câu chuyện pháp lý, mà là bài kiểm tra nghiêm khắc về tính liêm chính và uy tín của cả hệ thống. Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) giờ đây phải đối diện với cuộc điều tra độc lập do chính họ thành lập, và mọi ánh mắt trong khu vực đang dõi theo.

Ngày 3/11, Tun Md Raus Bin Sharif, cựu Chánh án Tòa án Liên bang, được FAM bổ nhiệm làm Chủ tịch Ủy ban điều tra độc lập (IIC). Ông Raus công bố danh sách ba thành viên hỗ trợ: Datuk Seri Kamaludin Md Said, cựu thẩm phán Tòa Phúc thẩm; Datuk Seri Dr. Yusof Ismail, cựu Tổng giám đốc MAMPU; và Dato’ Thavalingam Thavarajah, người giữ vai trò thư ký. Tất cả đều là nhân vật có uy tín trong giới luật pháp và hành chính.

Ủy ban này sẽ làm việc trong sáu tuần và không nhận thù lao, một chi tiết nhỏ nhưng mang ý nghĩa lớn: họ muốn thể hiện tinh thần công tâm và trách nhiệm. Công tác hành chính được giao cho hãng luật Hafarizam Wan & Aisha Mubarak, nhằm tránh mọi xung đột lợi ích.

Trước đó, Ủy ban Kỷ luật FIFA chính thức trừng phạt FAM và bảy cầu thủ vì vi phạm Điều 22 của Bộ luật Kỷ luật FIFA, liên quan tới hành vi giả mạo giấy tờ. Danh sách gồm Machuca, Facundo Garces, Joao Figueiredo, Jon Irazabal, Hector Hevel, Gabriel Palmero và Rodrigo Holgado, những cái tên từng được xem là niềm hy vọng giúp “Harimau Malaya” tiến xa hơn ở đấu trường châu lục.

Giờ đây, từ “nhập tịch” ở Malaysia mang âm hưởng cay đắng. Thay vì biểu tượng của hội nhập, nó bị kéo xuống bởi nghi ngờ và thất tín. Trong mắt người hâm mộ, FAM không chỉ đang bị FIFA điều tra, mà còn bị tòa án dư luận xét xử. Câu hỏi lớn nhất không nằm ở việc các cầu thủ có bị cấm thi đấu hay không, mà là ai đã mở cánh cửa này cho họ bước vào.

Sự xuất hiện của Tun Raus và đội ngũ chuyên gia độc lập là cơ hội để FAM chứng minh rằng họ vẫn còn đủ dũng khí để tự soi mình. Sáu tuần tới sẽ là hành trình đầy áp lực, nơi mỗi dòng báo cáo đều có thể định đoạt niềm tin công chúng.

Nếu FAM muốn khôi phục danh dự, họ cần hơn một bản báo cáo sạch. Họ cần minh bạch, cần dám nhận sai và cần bắt đầu lại với tinh thần mà người Malaysia từng tự hào: chính trực, tự cường và trong sạch.

Vụ việc này không chỉ là bài học cho riêng FAM. Nó là tấm gương cho mọi nền bóng đá đang chạy theo thành tích mà quên mất gốc rễ của sự trung thực.