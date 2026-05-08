Mai Ngọc khoe cơ bụng săn chắc

MC gây chú ý khi chia sẻ hình ảnh hiện tại. Mai Ngọc giảm gần 6 kg sau khoảng một năm sinh con.

Trên trang cá nhân, MC Mai Ngọc chia sẻ hình ảnh trong một buổi tập. Cô diện đồ tập, khoe khéo vòng eo săn chắc, không chút mỡ thừa. Mai Ngọc cho biết cân nặng hiện tại của cô hơn 53 kg. Cô giảm gần 6 kg sau một năm sinh em bé.

Chia sẻ về bí quyết giữ dáng, Mai Ngọc nói để có mức cân nặng này là một quá trình kiên định, tập trung nuôi con và dành thời gian cho bản thân. Mỗi ngày, cô duy trì việc đi bộ 40 phút vào mỗi buổi sáng và chiều. Bên cạnh đó, cô tập thể thao 40 phút, ăn ba bữa tại nhà, nói không với việc ăn vặt, cà phê, không tụ tập, ăn ngoài với bạn bè.

MC Mai Ngọc giữ vóc dáng săn chắc nhờ tập luyện và ăn uống khoa học. Ảnh: FBNV.

"Lời khen có thể thật, có thể giả, chỉ có nếp nhăn trên da, những con số hiển thị trên chiếc cân, sức khỏe và tinh thần là của mình. Vậy nên với tôi, giai đoạn này, bản thân chọn khỏe để chăm con, khỏe để làm việc mình yêu thích và đẹp làm món quà cho chính mình", cô cho biết.

Dưới phần bình luận, nhiều đồng nghiệp, khán giả khen vẻ ngoài, sắc vóc của Mai Ngọc. Một số dân mạng cũng hỏi cách thức tập luyện của MC trong một ngày bận rộn, Mai Ngọc chia sẻ cô chạy trên máy khoảng 30 phút, sau đó tập tạ theo các bài hướng dẫn trên YouTube. Theo MC, điều quan trọng là phải kiên trì, bền bỉ và kỷ luật. Sau khoảng 6 tháng, cô nhận thấy hiệu quả rõ rệt từ việc tập luyện và cân đối chế độ ăn uống.

Mai Ngọc (sinh năm 1990 tại Hà Nội) kết hôn lần 2 với chồng là doanh nhân Đặng Quốc Thắng vào tháng 12/2024. Chồng MC kém cô hai tuổi, hoạt động trong lĩnh vực nhà hàng. Tới tháng 1/2025, nữ MC đăng ảnh bụng bầu, xác nhận mang thai.

MC Mai Ngọc sinh con đầu lòng vào tháng 4/2025. Nữ MC tâm sự cô thêm nhiều niềm vui và cả những bài học đáng quý trong cuộc sống kể từ khi đảm đương cương vị mới.