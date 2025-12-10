Mai Ngô và 35 người đẹp thi áo tắm

Bán kết Miss Charm 2025 (Hoa hậu Sắc đẹp Quốc tế) diễn ra ở TP.HCM , với sự góp mặt của 36 người đẹp đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Dàn thí sinh trải qua các vòng thi gồm trình diễn áo tắm, dạ hội và trang phục dân tộc. Trong đó, phần thi bikini thu hút sự chú ý từ đông đảo fan sắc đẹp.

Các thí sinh khoe hình thể nóng bỏng, kỹ năng catwalk trong trang phục bikini hai mảnh với chi tiết đính kết, ren và dây mảnh. Dàn người đẹp kết hợp thêm phụ kiện là trang sức cùng giày cao gót tạo điểm nhấn khi trình diễn.

Thí sinh Việt tại cuộc thi là Mai Ngô. Cô có chiều cao 1,73 m, số đo ba vòng 86-67-100 cm. Mai Ngô có màn tung bột màu trắng để tạo sự khác biệt, thu hút cho phần trình diễn áo tắm. Trên sân khấu, người đẹp tự tin, rạng rỡ và giao lưu với khán giả. Nhờ kinh nghiệm từ các cuộc thi sắc đẹp trước đó, Mai Ngô ghi điểm ở đêm bán kết với kỹ năng catwalk uyển chuyển, có điểm nhấn.

Các thí sinh tham gia Miss Charm năm nay khá đồng đều về vẻ ngoài, kỹ năng. Trong đó, đại diện các nước như Colombia, Mexico, Ấn Độ… được đánh giá cao từ những vòng ngoài.

Sau đêm bán kết, các thí sinh tập trung chuẩn bị cho chung kết. Đêm thi quan trọng sẽ diễn ra vào tối 12/12. Đương kim hoa hậu Rashmita Rasindran đến từ Malaysia sẽ trao lại vương miện cho người kế nhiệm.

Người đẹp đến từ Trung Quốc - Giả Kỳ tại Miss Charm 2025. Cô năm nay 21 tuổi, là sinh viên ngành thiết kế. Cô cao 1,8 m, số đo ba vòng 85-61-98 cm. Ngoài khả năng trình diễn, cô còn biết hát, múa. Giả Kỳ tiết lộ cô thích chơi boxing khi có thời gian rảnh rỗi.

Kutemba Njapau là ứng viên nổi bật của châu Phi tại cuộc thi. Cô đến từ Zambia, có ngoại hình săn chắc, vẻ ngoài cá tính, năng lượng.

