Mai Ngô mặc ấn tượng

Phom dáng ôm sát cơ thể là điểm cộng của bộ trang phục mà Diễm My lựa chọn tuần qua. Thiết kế đen được xử lý kỹ thuật draping mang lại silhouette độc đáo. Vai áo bất đối xứng giúp cô khoe được bờ vai trắng mịn. Phần hoa cài nên được dựng đứng để trở nên nổi bật hơn. Kiểu tóc tuy ấn tượng nhưng không hợp với gương mặt của Diễm My. Carpet Check đánh giá 7,5/10. Ảnh: FB Vu Pham Diem My.